Подготовка котенка к первому посещению ветеринарного врача

Возможно, вы уже знаете, как посещать ветеринарного врача вместе с питомцем. В противном случае вам стоит разобраться в особенностях посещения ветеринарной клиники, чтобы котенок чувствовал себя максимально комфортно.

Как выбрать ветеринарного врача для котенка

В том месте, где вы приобрели котенка, вам могли посоветовать ветеринарного врача, который ранее осматривал вашего питомца. Если по какой-либо причине вы не можете посещать этого специалиста, вам придется выбрать для своего питомца новую ветеринарную клинику.

Факторы, которые нужно учитывать при выборе новой ветеринарной клиники:

репутация клиники среди владельцев животных в данном районе;

близость к дому;

удобство расположения/хорошее транспортное сообщение;

удобство парковки;

чистота и порядок в клинике;

ведение ветеринарных карт питомцев с постоянным обновлением информации;

наличие рассылки напоминаний о необходимости вакцинации во время следующих осмотров;

наличие ветеринарных программ проведения профилактических мероприятий;

стандарт и ассортимент оборудования;

предоставление экстренных услуг или оказание помощи во внерабочее время;

оказание консультативной помощи по вопросам питания питомцев;

соответствие выбранного в клинике подхода потребностям вашей кошки.

Ветеринарные врачи, наиболее осведомленные об особенностях поведения кошек, уже довольно давно используют эти знания в своей практике. В таких клиниках учитывают потребности кошек и выделяют время для проведения операций и специальные зоны ожидания только для кошек. К услугам питомцев дозаторы успокаивающих феромонов, рассеянное освещение, спокойная атмосфера и терпеливый, внимательный подход. Все это позволяет ветеринарным врачам, владельцам и их кошкам проводить консультации и получать лечение в оптимальных условиях.

Если во время осмотра кошки сопротивляются или ведут себя агрессивно, это только потому, что они напуганы и не могут по-другому справиться с направленной на них «угрозой».

Действия, которые необходимо выполнить перед посещением ветеринарного врача с котенком

Любая предоставленная вами информация будет полезна ветеринарному врачу и поможет выбрать необходимые вашей кошке прививки.

Перед посещением врача проверьте ветеринарную карту вашей кошки. Полезно записать некоторую информацию, например рацион вашей кошки (название и фирму производителя корма, размеры порции и т. д.), количество потребляемой жидкости, условия содержания, а также замеченные вами изменения в поведении, питании или пищеварении животного.

Рекомендуется сохранять в письменном виде — в идеале в отдельной папке — всю информацию о перенесенных вашей кошкой заболеваниях и назначенном ранее лечении.

Перевозка котенка к ветеринарному врачу

Из соображений безопасности кошку следует перевозить в специальной переноске. Желательно, чтобы переноска была уже знакомым предметом для котенка. Если вы планируете в ближайшее время посетить ветеринарного врача, достаньте переноску и оставьте ее в открытом виде в любимом месте котенка на несколько дней. Это поможет ему привыкнуть к переноске.

Чтобы помочь питомцу привыкнуть к переноске и чувствовать себя в безопасности вдали от любопытных глаз, вы можете распылить успокаивающие феромоны и постелить внутри привычное котенку одеяло, пропитанное его запахом. Если у переноски есть открытая сторона, накройте ее одеялом или полотенцем, чтобы спрятать котенка от посторонних глаз.

Как обращаться с котенком на приеме у ветеринарного врача

Чтобы снизить возможный стресс у котенка, вызванный посещением ветеринарного врача, вы можете воспользоваться следующими советами.