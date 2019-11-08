Подготовка котенка к первому посещению ветеринарного врача

Возможно, вы уже знаете, как посещать ветеринарного врача вместе с питомцем. В противном случае вам стоит разобраться в особенностях посещения ветеринарной клиники, чтобы котенок чувствовал себя максимально комфортно.
Ветеринарный врач осматривает котенка, который сидит на смотровом столе.

Возможно, вы уже знаете, как посещать ветеринарного врача вместе с питомцем. В противном случае вам стоит разобраться в особенностях посещения ветеринарной клиники, чтобы котенок чувствовал себя максимально комфортно.

Как выбрать ветеринарного врача для котенка

В том месте, где вы приобрели котенка, вам могли посоветовать ветеринарного врача, который ранее осматривал вашего питомца. Если по какой-либо причине вы не можете посещать этого специалиста, вам придется выбрать для своего питомца новую ветеринарную клинику.

Факторы, которые нужно учитывать при выборе новой ветеринарной клиники:

  • репутация клиники среди владельцев животных в данном районе;
  • близость к дому;
  • удобство расположения/хорошее транспортное сообщение;
  • удобство парковки;
  • чистота и порядок в клинике;
  • ведение ветеринарных карт питомцев с постоянным обновлением информации;
  • наличие рассылки напоминаний о необходимости вакцинации во время следующих осмотров;
  • наличие ветеринарных программ проведения профилактических мероприятий;
  • стандарт и ассортимент оборудования;
  • предоставление экстренных услуг или оказание помощи во внерабочее время;
  • оказание консультативной помощи по вопросам питания питомцев;
  • соответствие выбранного в клинике подхода потребностям вашей кошки.

Ветеринарные врачи, наиболее осведомленные об особенностях поведения кошек, уже довольно давно используют эти знания в своей практике. В таких клиниках учитывают потребности кошек и выделяют время для проведения операций и специальные зоны ожидания только для кошек. К услугам питомцев дозаторы успокаивающих феромонов, рассеянное освещение, спокойная атмосфера и терпеливый, внимательный подход. Все это позволяет ветеринарным врачам, владельцам и их кошкам проводить консультации и получать лечение в оптимальных условиях.

Если во время осмотра кошки сопротивляются или ведут себя агрессивно, это только потому, что они напуганы и не могут по-другому справиться с направленной на них «угрозой».

Действия, которые необходимо выполнить перед посещением ветеринарного врача с котенком

Любая предоставленная вами информация будет полезна ветеринарному врачу и поможет выбрать необходимые вашей кошке прививки.

Перед посещением врача проверьте ветеринарную карту вашей кошки. Полезно записать некоторую информацию, например рацион вашей кошки (название и фирму производителя корма, размеры порции и т. д.), количество потребляемой жидкости, условия содержания, а также замеченные вами изменения в поведении, питании или пищеварении животного.

Рекомендуется сохранять в письменном виде — в идеале в отдельной папке — всю информацию о перенесенных вашей кошкой заболеваниях и назначенном ранее лечении.

Перевозка котенка к ветеринарному врачу

Из соображений безопасности кошку следует перевозить в специальной переноске. Желательно, чтобы переноска была уже знакомым предметом для котенка. Если вы планируете в ближайшее время посетить ветеринарного врача, достаньте переноску и оставьте ее в открытом виде в любимом месте котенка на несколько дней. Это поможет ему привыкнуть к переноске.

Чтобы помочь питомцу привыкнуть к переноске и чувствовать себя в безопасности вдали от любопытных глаз, вы можете распылить успокаивающие феромоны и постелить внутри привычное котенку одеяло, пропитанное его запахом. Если у переноски есть открытая сторона, накройте ее одеялом или полотенцем, чтобы спрятать котенка от посторонних глаз.

Как обращаться с котенком на приеме у ветеринарного врача

Чтобы снизить возможный стресс у котенка, вызванный посещением ветеринарного врача, вы можете воспользоваться следующими советами.

  • В приемной врача не доставайте кошку из переноски. Вместо этого поставьте переноску на приподнятую поверхность, например стул.
  • Стараясь не делать резких движений, осторожно достаньте кошку и положите ее на стол для осмотра.     
  • Некоторые кошки успокаиваются, когда находятся в переноске. В этом случае просто откройте верхнюю часть переноски, чтобы врач мог осмотреть животное.
  • Разговаривайте с кошкой мягко и тихо и сохраняйте спокойствие. Если вы взволнованы, кошка почувствует это, и ее стрессовое состояние может усугубиться.
  • Помните, вы можете доверять профессионалам: ветеринарные врачи привыкли работать с кошками, даже самыми недружелюбными. Если вы попытаетесь вмешаться, то не только помешаете врачу, но и можете пострадать.
  • Некоторые ветеринарные врачи приходят по вызову на дом. В этом случае закройте кошку в комнате, желательно без укромных мест, где животное могло бы спрятаться. Помните, что в некоторых случаях вам и вашей кошке все же придется посетить клинику.
  • Испуг может усугубить состояние кошки, которая страдает респираторным заболеванием или пострадала от несчастного случая. В таких ситуациях необходимо сохранять спокойствие и успокаивать кошку — гладьте ее и разговаривайте с ней тихим голосом.
  • Если кошка нуждается в госпитализации, по возможности выберите клинику, в которой принимают во внимание особые потребности кошек. Если посещение ветеринарного врача было спланировано заранее, вы можете взять с собой подушку, любимое одеяло вашего питомца или даже предмет одежды, пропитанный вашим запахом.
Ветеринарный врач осматривает котенка, который сидит на смотровом столе.

Возвращение домой после посещения ветеринарного врача

Обычно кошки бывают рады вернуться в знакомую обстановку. Когда вы вернетесь из ветеринарной клиники, позвольте кошке спокойно освоиться в привычной среде.

Кошки (если они достаточно здоровы для этого) непременно захотят убедиться, что вся мебель стоит на своих местах, сад находится там, где и был раньше, и что лоток по-прежнему принадлежит им.

Кошки наверняка будут осматривать свои любимые места и пытаться передать им свой запах, потираясь о них лбом или оставляя следы когтей.

Однако если у вас в доме несколько кошек, то вам придется принять некоторые меры, чтобы обеспечить спокойное и комфортное возвращение животного в их сообщество.

Возвращение котенка к другим питомцам

В группах кошек со сложившейся иерархией каждый участник хорошо знает остальных и они регулярно обмениваются информацией с помощью обонятельных сигналов.

Может случиться так, что кошка временно покинет группу. По возвращении ее могут не узнать некоторые или все остальные кошки, что может вызвать беспокойство или даже драку.

В связи с этим необходимо принимать определенные меры предосторожности, когда питомец возвращается домой после отсутствия.

Подобные меры могут также применяться при первом появлении нового питомца, независимо от его вида:

  • Прежде всего вы должны создать в доме спокойную для питомцев атмосферу, распылив искусственные феромоны.
  • Чтобы вновь прибывшее животное приобрело запах, привычный для остальных, вы можете протереть его шерсть куском ткани, пропитанным запахом кошки, которая не покидала дом
  • Если возможно, поместите подстилку, используемую кошками, которые остаются дома, в переноску, чтобы кошка, возвращающаяся домой, могла узнать запах своих собратьев.

Стрессовые условия перед, во время или после посещения ветеринарного врача могут произвести на котенка очень сильное впечатление и повысить его устойчивость к стрессу в подобных ситуациях в будущем.

Если вы будете выполнять эти простые рекомендации для спокойного и безопасного возвращения котенка в свой дом, то во взрослом возрасте при посещении ветеринарного врача кошка будет себя чувствовать более комфортно и уверенно.

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