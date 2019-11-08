Подготовка котенка к первому посещению ветеринарного врача
Возможно, вы уже знаете, как посещать ветеринарного врача вместе с питомцем. В противном случае вам стоит разобраться в особенностях посещения ветеринарной клиники, чтобы котенок чувствовал себя максимально комфортно.
Как выбрать ветеринарного врача для котенка
В том месте, где вы приобрели котенка, вам могли посоветовать ветеринарного врача, который ранее осматривал вашего питомца. Если по какой-либо причине вы не можете посещать этого специалиста, вам придется выбрать для своего питомца новую ветеринарную клинику.
Факторы, которые нужно учитывать при выборе новой ветеринарной клиники:
- репутация клиники среди владельцев животных в данном районе;
- близость к дому;
- удобство расположения/хорошее транспортное сообщение;
- удобство парковки;
- чистота и порядок в клинике;
- ведение ветеринарных карт питомцев с постоянным обновлением информации;
- наличие рассылки напоминаний о необходимости вакцинации во время следующих осмотров;
- наличие ветеринарных программ проведения профилактических мероприятий;
- стандарт и ассортимент оборудования;
- предоставление экстренных услуг или оказание помощи во внерабочее время;
- оказание консультативной помощи по вопросам питания питомцев;
- соответствие выбранного в клинике подхода потребностям вашей кошки.
Ветеринарные врачи, наиболее осведомленные об особенностях поведения кошек, уже довольно давно используют эти знания в своей практике. В таких клиниках учитывают потребности кошек и выделяют время для проведения операций и специальные зоны ожидания только для кошек. К услугам питомцев дозаторы успокаивающих феромонов, рассеянное освещение, спокойная атмосфера и терпеливый, внимательный подход. Все это позволяет ветеринарным врачам, владельцам и их кошкам проводить консультации и получать лечение в оптимальных условиях.
Если во время осмотра кошки сопротивляются или ведут себя агрессивно, это только потому, что они напуганы и не могут по-другому справиться с направленной на них «угрозой».
Действия, которые необходимо выполнить перед посещением ветеринарного врача с котенком
Любая предоставленная вами информация будет полезна ветеринарному врачу и поможет выбрать необходимые вашей кошке прививки.
Перед посещением врача проверьте ветеринарную карту вашей кошки. Полезно записать некоторую информацию, например рацион вашей кошки (название и фирму производителя корма, размеры порции и т. д.), количество потребляемой жидкости, условия содержания, а также замеченные вами изменения в поведении, питании или пищеварении животного.
Рекомендуется сохранять в письменном виде — в идеале в отдельной папке — всю информацию о перенесенных вашей кошкой заболеваниях и назначенном ранее лечении.
Перевозка котенка к ветеринарному врачу
Из соображений безопасности кошку следует перевозить в специальной переноске. Желательно, чтобы переноска была уже знакомым предметом для котенка. Если вы планируете в ближайшее время посетить ветеринарного врача, достаньте переноску и оставьте ее в открытом виде в любимом месте котенка на несколько дней. Это поможет ему привыкнуть к переноске.
Чтобы помочь питомцу привыкнуть к переноске и чувствовать себя в безопасности вдали от любопытных глаз, вы можете распылить успокаивающие феромоны и постелить внутри привычное котенку одеяло, пропитанное его запахом. Если у переноски есть открытая сторона, накройте ее одеялом или полотенцем, чтобы спрятать котенка от посторонних глаз.
Как обращаться с котенком на приеме у ветеринарного врача
Чтобы снизить возможный стресс у котенка, вызванный посещением ветеринарного врача, вы можете воспользоваться следующими советами.
- В приемной врача не доставайте кошку из переноски. Вместо этого поставьте переноску на приподнятую поверхность, например стул.
- Стараясь не делать резких движений, осторожно достаньте кошку и положите ее на стол для осмотра.
- Некоторые кошки успокаиваются, когда находятся в переноске. В этом случае просто откройте верхнюю часть переноски, чтобы врач мог осмотреть животное.
- Разговаривайте с кошкой мягко и тихо и сохраняйте спокойствие. Если вы взволнованы, кошка почувствует это, и ее стрессовое состояние может усугубиться.
- Помните, вы можете доверять профессионалам: ветеринарные врачи привыкли работать с кошками, даже самыми недружелюбными. Если вы попытаетесь вмешаться, то не только помешаете врачу, но и можете пострадать.
- Некоторые ветеринарные врачи приходят по вызову на дом. В этом случае закройте кошку в комнате, желательно без укромных мест, где животное могло бы спрятаться. Помните, что в некоторых случаях вам и вашей кошке все же придется посетить клинику.
- Испуг может усугубить состояние кошки, которая страдает респираторным заболеванием или пострадала от несчастного случая. В таких ситуациях необходимо сохранять спокойствие и успокаивать кошку — гладьте ее и разговаривайте с ней тихим голосом.
- Если кошка нуждается в госпитализации, по возможности выберите клинику, в которой принимают во внимание особые потребности кошек. Если посещение ветеринарного врача было спланировано заранее, вы можете взять с собой подушку, любимое одеяло вашего питомца или даже предмет одежды, пропитанный вашим запахом.
Возвращение домой после посещения ветеринарного врача
Обычно кошки бывают рады вернуться в знакомую обстановку. Когда вы вернетесь из ветеринарной клиники, позвольте кошке спокойно освоиться в привычной среде.
Кошки (если они достаточно здоровы для этого) непременно захотят убедиться, что вся мебель стоит на своих местах, сад находится там, где и был раньше, и что лоток по-прежнему принадлежит им.
Кошки наверняка будут осматривать свои любимые места и пытаться передать им свой запах, потираясь о них лбом или оставляя следы когтей.
Однако если у вас в доме несколько кошек, то вам придется принять некоторые меры, чтобы обеспечить спокойное и комфортное возвращение животного в их сообщество.
Возвращение котенка к другим питомцам
В группах кошек со сложившейся иерархией каждый участник хорошо знает остальных и они регулярно обмениваются информацией с помощью обонятельных сигналов.
Может случиться так, что кошка временно покинет группу. По возвращении ее могут не узнать некоторые или все остальные кошки, что может вызвать беспокойство или даже драку.
В связи с этим необходимо принимать определенные меры предосторожности, когда питомец возвращается домой после отсутствия.
Подобные меры могут также применяться при первом появлении нового питомца, независимо от его вида:
- Прежде всего вы должны создать в доме спокойную для питомцев атмосферу, распылив искусственные феромоны.
- Чтобы вновь прибывшее животное приобрело запах, привычный для остальных, вы можете протереть его шерсть куском ткани, пропитанным запахом кошки, которая не покидала дом
- Если возможно, поместите подстилку, используемую кошками, которые остаются дома, в переноску, чтобы кошка, возвращающаяся домой, могла узнать запах своих собратьев.
Стрессовые условия перед, во время или после посещения ветеринарного врача могут произвести на котенка очень сильное впечатление и повысить его устойчивость к стрессу в подобных ситуациях в будущем.
Если вы будете выполнять эти простые рекомендации для спокойного и безопасного возвращения котенка в свой дом, то во взрослом возрасте при посещении ветеринарного врача кошка будет себя чувствовать более комфортно и уверенно.
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