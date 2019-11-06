Особенности полового созревания кота

Половая зрелость наступает у котов в возрасте 8–10 месяцев и может существенно различаться у разных пород или даже особей. Считается, что коты, принадлежащие породам восточной группы созревают раньше котов других пород, однако убедительных исследований на этот счет не существует.

Наступление половой охоты у кота выражается следующими признаками:

1. Вокализация. Этот признак трудно пропустить, так как коты предаются вокалу обычно в предутренние часы.

2. Неподобающее поведение. Ласковый и нежный до этого кот может резко изменить свое поведение по отношению к домочадцам или другим животным.

3. Усиление запаха мочи и кошачьи метки. Одно из самых неприятных проявлений полового поведения. Даже если кот не метит, его моча приобретает резкий запах, поэтому лоток приходится менять более часто.

4. Проявление интереса к особям противоположного пола. Если кот содержится совместно с кошками, то с наступлением половой охоты он начинает ухаживать за ними. Иногда кот делает «садки» на младших котят.

Следует отметить, что в виду неопытности молодого кота вязка не всегда оказывается удачной и только со второго или третьего раза возможен положительный результат.

Есть одна интересная особенность у котов и кошек: коты метят территорию практически всегда, за крайне редким исключением. Чего нельзя сказать о кошках. Они напротив, метят редко, но эта неприятность также имеет место быть и у них. Кроме того, кошки, родившиеся от кошки, которая оставляла метки, тоже будут обладать той же способностью.

Молодые коты должны содержаться отдельно от взрослых кошек и котов, начиная с проявления первых признаков половой охоты. Эта мера исключит нежелательные вязки и внутригрупповые конфликты. Это же касается и взрослых некастрированных котов и кошек.