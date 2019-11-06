Особенности полового созревания кота
Половая зрелость наступает у котов в возрасте 8–10 месяцев и может существенно различаться у разных пород или даже особей. Считается, что коты, принадлежащие породам восточной группы созревают раньше котов других пород, однако убедительных исследований на этот счет не существует.
Наступление половой охоты у кота выражается следующими признаками:
1. Вокализация. Этот признак трудно пропустить, так как коты предаются вокалу обычно в предутренние часы.
2. Неподобающее поведение. Ласковый и нежный до этого кот может резко изменить свое поведение по отношению к домочадцам или другим животным.
3. Усиление запаха мочи и кошачьи метки. Одно из самых неприятных проявлений полового поведения. Даже если кот не метит, его моча приобретает резкий запах, поэтому лоток приходится менять более часто.
4. Проявление интереса к особям противоположного пола. Если кот содержится совместно с кошками, то с наступлением половой охоты он начинает ухаживать за ними. Иногда кот делает «садки» на младших котят.
Следует отметить, что в виду неопытности молодого кота вязка не всегда оказывается удачной и только со второго или третьего раза возможен положительный результат.
Есть одна интересная особенность у котов и кошек: коты метят территорию практически всегда, за крайне редким исключением. Чего нельзя сказать о кошках. Они напротив, метят редко, но эта неприятность также имеет место быть и у них. Кроме того, кошки, родившиеся от кошки, которая оставляла метки, тоже будут обладать той же способностью.
Молодые коты должны содержаться отдельно от взрослых кошек и котов, начиная с проявления первых признаков половой охоты. Эта мера исключит нежелательные вязки и внутригрупповые конфликты. Это же касается и взрослых некастрированных котов и кошек.
Котенок в возрасте восьми недель
По достижении возраста двух месяцев котята обычно перестают получать материнское молоко и переходят на самостоятельное кормление. Вы можете перевести котят на высококалорийный корм, который обеспечит их всеми нужными питательными веществами и подойдет им по размерам и текстуре крокет. Следует делать это постепенно, чтобы не перегружать их пищеварение. В этот период целесообразно также обсудить с ветеринарным врачом вакцинацию котят.
Котенок в возрасте 12 недель
В этом возрасте котята растут очень быстро. Несмотря на то, что их потребности в энергии снизились, котятам нужно в три раза больше энергии, чем взрослой кошке. Малышам необходимо подготовиться к самому интенсивному периоду набора веса, который наступит в возрасте от четырех до пяти месяцев, когда котята будут прибавлять в весе по 100 г в неделю. Режим сна котят приближается к режиму сна взрослой кошки (от 13 до 16 часов в сутки). Завершаются процессы социализации. Теперь они могут играть с другими котятами и с вами.
В возрасте 12–15 месяцев котенок становится взрослой кошкой. Его рост прекращается. Знание особенностей ранних этапов жизни котенка и его потребностей позволяет вам создать необходимые условия для того, чтобы ваш питомец достиг взрослого возраста здоровым и счастливым.
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