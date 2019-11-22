Кормление котят

В течение первых недель жизни котенок питается исключительно молоком матери. Однако по завершении этого периода необходимо ввести в рацион котенка корм, который обеспечит его всеми питательными веществами и поддержит его рост в очень важный первый год его жизни.

Что должен дать моему котенку его первый корм?

В течение первых месяцев жизни ваш котенок быстро растет. Несмотря на то, что в дальнейшем его рост замедляется, животному требуется правильное питание для поддержания развития здоровых органов, мышц и скелета.

Корм, разработанный с учетом индивидуальных особенностей, обеспечивает котенка именно теми питательными веществами, которые ему необходимы, в нужном количестве. Ваш питомец получает белки, витамины, минералы и другие микроэлементы, которые важны для поддержания здорового развития.

Однако первый корм должен не только удовлетворять уникальные пищевые потребности котенка, но и подходить для несформированной пищеварительной системы и зубов вашего питомца. Кошки обращают внимание не столько на вкус корма, сколько на запах и текстуру. Поскольку молочные зубы котят сохраняются до четырехмесячного возраста, важно выбрать корм с крокетами подходящего размера, чтобы котенок мог их без труда разгрызать. Полезно включить в рацион котенка и влажный корм — он имеет свои преимущества для здоровья, а в более старшем возрасте ввести этот вид корма может быть труднее.

Возраст от рождения до четырех месяцев характеризуется интенсивным ростом котенка, когда формируются крепкий скелет и мышечная масса. Следовательно, вашему питомцу необходимо получать из рациона белки и другие ключевые питательные вещества, например антиоксиданты для поддержания иммунной системы.

В возрасте от четырех до двенадцати месяцев рост котенка замедляется, но он начинает исследовать окружающую обстановку, и поэтому все еще испытывает повышенную потребность в энергии. Тело животного продолжает расти и развивается мышечная масса. Однако пищеварительная система котенка все еще формируется, поэтому выбирайте высококалорийный, легкоусвояемый корм, обеспечивающий вашего питомца всем, что ему нужно.