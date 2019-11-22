Кормление котят
В течение первых недель жизни котенок питается исключительно молоком матери. Однако по завершении этого периода необходимо ввести в рацион котенка корм, который обеспечит его всеми питательными веществами и поддержит его рост в очень важный первый год его жизни.
Что должен дать моему котенку его первый корм?
В течение первых месяцев жизни ваш котенок быстро растет. Несмотря на то, что в дальнейшем его рост замедляется, животному требуется правильное питание для поддержания развития здоровых органов, мышц и скелета.
Корм, разработанный с учетом индивидуальных особенностей, обеспечивает котенка именно теми питательными веществами, которые ему необходимы, в нужном количестве. Ваш питомец получает белки, витамины, минералы и другие микроэлементы, которые важны для поддержания здорового развития.
Однако первый корм должен не только удовлетворять уникальные пищевые потребности котенка, но и подходить для несформированной пищеварительной системы и зубов вашего питомца. Кошки обращают внимание не столько на вкус корма, сколько на запах и текстуру. Поскольку молочные зубы котят сохраняются до четырехмесячного возраста, важно выбрать корм с крокетами подходящего размера, чтобы котенок мог их без труда разгрызать. Полезно включить в рацион котенка и влажный корм — он имеет свои преимущества для здоровья, а в более старшем возрасте ввести этот вид корма может быть труднее.
Возраст от рождения до четырех месяцев характеризуется интенсивным ростом котенка, когда формируются крепкий скелет и мышечная масса. Следовательно, вашему питомцу необходимо получать из рациона белки и другие ключевые питательные вещества, например антиоксиданты для поддержания иммунной системы.
В возрасте от четырех до двенадцати месяцев рост котенка замедляется, но он начинает исследовать окружающую обстановку, и поэтому все еще испытывает повышенную потребность в энергии. Тело животного продолжает расти и развивается мышечная масса. Однако пищеварительная система котенка все еще формируется, поэтому выбирайте высококалорийный, легкоусвояемый корм, обеспечивающий вашего питомца всем, что ему нужно.
Стоит ли давать котятам сырые продукты?
Несмотря на очевидную пользу «сырой диеты» (состоящей из сырого мяса, смешанного в домашних условиях с другими ингредиентами), важно знать возможные факторы риска для здоровья котенка при таком кормлении.
Во-первых, корм, приготовленный в домашних условиях, состав которого не рассчитывается экспертами, не гарантирует обеспечения организма животного необходимыми для роста питательными веществами в нужных количествах. В большинстве случаев корм, приготовленный в домашних условиях, содержит недостаточное количество хотя бы одного из ключевых питательных веществ. Кроме того, сырой корм может быть заражен бактериями, способными вызвать пищевое отравление.
Когда следует переводить котенка на новый корм?
Котенок начинает проявлять интерес к твердому корму — обычно к корму, который ест его мать, — в возрасте четырех недель! С этого момента вы можете размачивать крокеты сухого корма в воде для получения более мягкой консистенции. Котенок будет нюхать новый корм, пробовать его на вкус, а затем и есть его.
Если котенок появился у вас в более старшем возрасте, лучше давать ему тот же самый корм, который ему давал заводчик или прежний владелец, чтобы предотвратить нарушение пищеварения и не вызывать у животного ненужный стресс. Когда котенок адаптируется, вы можете постепенно переводить его на другой корм. Это следует делать в течение семи дней, смешивая старый и новый корм и постепенно увеличивая долю нового корма.
Если вы не знаете, какой корм больше подходит вашему котенку, обратитесь за советом к ветеринарному врачу.
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