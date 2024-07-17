Все, что нужно знать о породе



«Кавалеры», всегда готовые вилять длинным роскошным хвостом, славятся своим милым и добродушным нравом. Собаки этой породы — одной из самых мелких пород спаниелей — хорошо адаптируются к домашней среде и быстро становятся любимым членом семьи. После дрессировки эти любимцы обычно отлично ладят с детьми и другими животными.

Чтобы узнать о происхождении этих питомцев, нужно вернуться в 1500-е годы, когда в Европе впервые увидели той-спаниелей, завезенных, возможно, из Восточной Азии. Позже, в XVII веке, эти миниатюрные животные стали любимцами короля Карла I и его сына Карла II, чем и объясняется название породы (очевидно, что оно не отличается особенной оригинальностью). Однако только в 1920-х годах кавалер-кинг-чарльз-спаниели стали считаться отдельной породой.

В настоящее время это один из самых популярных спаниелей, чему также поспособствовал выход популярного сериала HBO «Секс в большом городе». Его поклонники помнят, что собака Шарлотты — кавалер-кинг-чарльз-спаниель по кличке Принцесса Дэндридж Брендивайн.

Невозможно не восхититься мягкой шелковистой шерстью этих питомцев, которая бывает нескольких окрасов: с вариациями каштанового, белого, черного, рыжевато-коричневого и рыжего оттенков (или, по-научному, окраса бленхейм, трехцветного, рубинового и черно-подпалого). Что объединяет всех представителей породы, так это пушистая шерсть, длинные висячие уши, большие выразительные карие глаза.

Они также достаточно легко приспосабливаются: им в равной степени нравится отдыхать на диване рядом с владельцем и выбираться на прогулки. Поэтому «кавалеры», продолжительность жизни которых может достигать 20 лет, — отличные компаньоны.