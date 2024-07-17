Все, что вам нужно знать о породе



Увековеченные в классическом произведении, анимационном фильме компании Disney «101 далматинец» (о котором невозможно не упомянуть), – из этих красивых животных получаются отличные собачьи компаньоны. Энергичные, ласковые и игривые, далматинцы обладают прекрасным темпераментом и очень привязаны к своим человеческим семьям. За их короткой гладкой белой шерстью с пятнами черного или коричневого цвета легко ухаживать.

Поскольку они являются хорошими спортсменами, им необходим достаточный уровень активности каждый день. Любите бегать? Тогда далматинец может стать вашим идеальным партнером для пробежек. Долгие прогулки также станут прекрасным решением. Как бы то ни было, у этих питомцев атлетичное и мускулистое телосложение, для поддержания которого требуется высокий уровень активности.

Считается, что на родине, в Хорватии, их использовали в качестве охотничьих собак, а позднее завезли в Великобританию. Там им нашли применение в качестве «каретных» собак. В 1890 году в стране был основан первый клуб любителей далматинов, а порода была признана официально.

Эти животные также тесно связаны со службой пожарной охраны, особенно в США, где они и по сей день остаются официальным талисманом бригады. Поскольку когда-то они были каретными собаками, позднее их стали использовать для охраны лошадей, которые тянули пожарные повозки. Даже сейчас многие пожарные предпочитают заводить далматина в качестве домашнего животного.

В последние годы популярность далматинцев резко возросла благодаря их появлению на киноэкране. Так, в 1961 году компания Disney выпустила анимационный фильм-адаптацию одноименного романа британской писательницы Доди Смит, а позже еще несколько кинокартин на ту же тему.

К сожалению, это также означало, что многие далматинцы оказались у неопытных владельцев, которые покупали их для своих детей, не имея ни малейшего представления о том, как за ними ухаживать. К счастью, сейчас эта ситуация утихла – и при правильном уходе и большом количестве упражнений далматинцы прекрасно себя чувствуют в семейных домах по всему миру.