Давайте поговорим о далматинцах
Официальное имя: Далматин
Другие имена: Каретная собака, Дал, Талбот-хаунд
Происхождение: Хорватия
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Потребность в груминге1 out of 5
Активность линьки3 out of 5
Склонность к лаянию2 out of 5
Уровень энергии*5 out of 5
Уживчивость с другими питомцами4 out of 5
Переносимость жары3 out of 5
Переносимость холода2 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире2 out of 5
Способность оставаться без присмотра*3 out of 5
Способность стать семейным питомцем*4 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|58.5 - 61 cm
|56 - 58.5 cm
|Вес
|Вес
|27 - 32 kg
|24 - 29 kg
|Возраст щенка
|Взрослый возраст
|от 2 до 15 месяцев
|от 15 месяцев до 5 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|от 5 до 8 лет
|от 8 до 18 лет
|Возраст новорожденного
|от рождения до 2 мес.
Познакомьтесь с далматинцем
Все, что вам нужно знать о породе
Увековеченные в классическом произведении, анимационном фильме компании Disney «101 далматинец» (о котором невозможно не упомянуть), – из этих красивых животных получаются отличные собачьи компаньоны. Энергичные, ласковые и игривые, далматинцы обладают прекрасным темпераментом и очень привязаны к своим человеческим семьям. За их короткой гладкой белой шерстью с пятнами черного или коричневого цвета легко ухаживать.
Поскольку они являются хорошими спортсменами, им необходим достаточный уровень активности каждый день. Любите бегать? Тогда далматинец может стать вашим идеальным партнером для пробежек. Долгие прогулки также станут прекрасным решением. Как бы то ни было, у этих питомцев атлетичное и мускулистое телосложение, для поддержания которого требуется высокий уровень активности.
Считается, что на родине, в Хорватии, их использовали в качестве охотничьих собак, а позднее завезли в Великобританию. Там им нашли применение в качестве «каретных» собак. В 1890 году в стране был основан первый клуб любителей далматинов, а порода была признана официально.
Эти животные также тесно связаны со службой пожарной охраны, особенно в США, где они и по сей день остаются официальным талисманом бригады. Поскольку когда-то они были каретными собаками, позднее их стали использовать для охраны лошадей, которые тянули пожарные повозки. Даже сейчас многие пожарные предпочитают заводить далматина в качестве домашнего животного.
В последние годы популярность далматинцев резко возросла благодаря их появлению на киноэкране. Так, в 1961 году компания Disney выпустила анимационный фильм-адаптацию одноименного романа британской писательницы Доди Смит, а позже еще несколько кинокартин на ту же тему.
К сожалению, это также означало, что многие далматинцы оказались у неопытных владельцев, которые покупали их для своих детей, не имея ни малейшего представления о том, как за ними ухаживать. К счастью, сейчас эта ситуация утихла – и при правильном уходе и большом количестве упражнений далматинцы прекрасно себя чувствуют в семейных домах по всему миру.
2 факта о далматинцах
1. Найди отличие
Знаете ли вы, что щенки далматина рождаются без пятен? Уникальные отметины начинают появляться у них в возрасте примерно 10 дней. Их пятна могут продолжать менять форму до тех пор, пока щенок не повзрослеет.
2. Настоящий «101 далматинец»
Понго — далматин, ставший прототипом персонажа фильма компании Disney, — существовал! Он был одной из девяти собак, принадлежавших британскому писателю Доди Смиту. автору книги, послужившей основой для фильма. Роман, написанный в 1956 г., — отличная книга для поклонников породы и любителей собак в целом.
История породы
Что мы знаем наверняка об истории далматинов, так это то, что в конце 18 века существовал тип белопятнистой собаки, известный как талбот-хаунд. Этих животных использовали для сопровождения конных экипажей для охраны животных, пассажиров и товаров. Ночью они также сторожили конюшни. В 1791 году английский писатель Томас Бьюик назвал этот тип собак «далматином».
У нее также были и другие имена — от «английской каретной собаки» (English Coach Dog) до «пятнистого дика» (Spotted Dick) и «пудинговой собаки» (Plum Pudding Dog). Последние два возникли потому, что считалось, что знаменитые пятна далматинца напоминают кусочки фруктов в этих популярных британских десертах.
В 1800-х годах порода стала символом статуса среди знати, а также пользовалась популярностью у цыганских бродяг. Примерно в это же время началось долгое сотрудничество далматинца с пожарной службой. Они были признаны Американским клубом собаководов в 1888 году.
От головы до хвоста
Физические характеристики далматинов
1.Тело
2.Хвост
3.Голова
4.Окрас
5.Шерсть
На что следует обратить внимание
От конкретных особенностей породы до общего обзора здоровья — вот несколько интересных фактов о вашем далматинце.
Одна возможная, но распространенная проблема у далматинцев: глухота.
К сожалению, более 15% собак страдают в той или иной степени – по некоторым оценкам, в США распространенность достигает 30%. Около 5% глухи на оба уха. Помимо очевидного риска травм в результате несчастных случаев, это может несколько осложнить процесс дрессировки. При необходимости они способны легко выучить язык жестов, придуманный владельцем, для взаимодействия с ним. Это заболевание связано с геном пегой окраски далматина и является наследственным. Тем не менее, заводчики с хорошей репутацией всегда сначала проверят потерю слуха у потенциальных родителей, что может снизить вероятность ее возникновения в помете, а также можно проверить самих щенков. Частичная потеря слуха не является помехой для полноценной жизни!
Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это камни в мочевом пузыре или почках.
Хотя обычно у этих животных крепкое здоровье и большая продолжительность жизни, у них могут возникать некоторые проблемы. Одним из них является состояние, называемое гиперурикозурия, при котором повышенный уровень мочевой кислоты в моче может привести к образованию камней в мочевом пузыре/почках. Однако хорошая новость заключается в том, что тщательно продуманная диета может иметь большое значение для профилактики (более подробную информацию о кормлении далматина см. в разделе «Здоровое питание – здоровая собака»). Кроме того, если камни действительно образовались, их можно удалить с помощью таких методов, как литотрипсия (ультразвуковое разрушение камней). В крайнем случае, хирургическое вмешательство тоже возможно. Ветеринарный врач поможет вам ознакомиться с возможными вариантами лечения.
Для поддержания когнитивного и физического здоровья этим животным требуется высокий уровень активности.
Хотя всем собакам требуется определенный уровень повседневной активности, это особенно важно для далматинов. Благодаря генам рабочих собак и подтянутому спортивному телосложению они просто обожают активность на свежем воздухе. Кроме того, нагрузка нужна и для их интеллекта. Слишком долгое пребывание взаперти может привести к избыточной энергии и, возможно, к деструктивному поведению вашего далматина. что вредно как для любимца, так и для владельца. Таким образом, регулярные длительные прогулки – а в идеале – пробежки – жизненно важны для их общего благополучия. Больше полезной информации о физических нагрузках и дрессировке можно найти в разделах ниже.
Здоровое питание, здоровая собака
При выборе корма для далматина следует учитывать множество факторов: их возраст, образ жизни, уровень активности, физиологическое состояние и здоровье, включая потенциальные заболевания или повышенную чувствительность. Пища обеспечивает энергию для обеспечения жизненно важных функций собаки, а полная формула питания должна содержать скорректированный баланс питательных веществ, чтобы избежать любого дефицита или избытка в рационе, которые могут иметь неблагоприятные последствия для собаки.
Чистая и свежая вода должна быть доступна в любое время для поддержания хорошей регулярности мочеиспускания. В жаркую погоду и особенно во время тренировок возьмите с собой воду, чтобы ваша собака часто делала перерывы на питье.
Потребление энергии, возможно, также придется адаптировать к климатическим условиям. Собака, которая зимой живет на открытом воздухе, будет иметь повышенные потребности в энергии.
Следующие рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному специалисту, который назначит оптимальную диету.
Потребности щенка далматина в энергии, белке, минералах и витаминах намного выше, чем у взрослой собаки. Им нужна энергия и питательные вещества для поддержания своего тела, а также для его роста и построения. До 15-месячного возраста иммунная система щенков далматина развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, в том числе витамин Е, может помочь поддержать их естественную защиту в это время больших перемен, открытий и новых встреч. Их пищеварительные функции также отличаются от функций взрослого далматина: их пищеварительная система еще не созрела, поэтому важно обеспечить их легкоусвояемыми белками, которые будут эффективно использоваться. Пребиотики, такие как фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, помогая сбалансировать кишечную флору, что приводит к хорошему качеству стула.
Точно так же зубы щенка – начиная с молочных зубов, или первых зубов, а затем постоянных зубов – являются важным фактором, который необходимо учитывать при выборе размера, формы и текстуры корма. Эта длительная фаза роста также означает высокие потребности в энергии, поэтому пища должна иметь высокое содержание энергии (выраженное в ккал/100 г пищи), в то время как концентрации всех других питательных веществ также будут выше, чем обычно, в специально разработанной пище для роста. Далматин — единственная порода собак, которая выделяет значительное количество мочевой кислоты с мочой. Эта мочевая кислота, являющаяся результатом распада пуринов, может привести к образованию мочевых конкрементов или камней у некоторых собак. Лучшим выбором является пища с низким содержанием пуринов, которая помогает ограничить выведение мочевой кислоты. Поскольку проблемы с мочеиспусканием могут появиться у далматинцев уже в 12 месяцев, ищите диету с тщательно контролируемым уровнем пуринов, чтобы обеспечить хорошее функционирование мочевыделительной системы. До шестимесячного возраста дневную норму рекомендуется разделить на три приема, а затем перейти на двухразовое питание.
Основными целями питания взрослых далматинов являются:
Поддержание здоровья мочевыделительной системы за счет предотвращения образования мочевых камней благодаря содержанию уникальных источников белка с низким содержанием пуринов.
Помогает сохранить здоровье и красоту кожи и шерсти благодаря обогащенному содержанию незаменимых жирных кислот (особенно EPA-DHA), незаменимых аминокислот и витаминов группы B. Потрясающая шерсть далматина защищает его чувствительную кожу. Эти питательные вещества могут помочь улучшить защиту кожи от внешних патогенов и замедлить воспалительные реакции, усиливая «барьерную» функцию кожи.
Помогает поддерживать хорошую работу сердца благодаря адаптированному содержанию минералов, EPA-DHA, таурина, L-карнитина и антиоксидантов.
Поддержание здоровья костей и суставов благодаря содержанию глюкозамина и хондроитина.
Поддержание идеальной массы тела за счет использования легкоусвояемых ингредиентов и поддержания содержания жира на разумном уровне.
Обеспечение оптимальной усвояемости за счет высококачественного белка и сбалансированного количества пищевых волокон.
Чтобы поддержать естественную защиту собаки, рекомендуется формула с антиоксидантным комплексом и маннанолигосахаридами.
После 7 лет у далматинов появляются первые признаки старения. Формула, обогащенная антиоксидантами, поможет сохранить их жизненные силы. Старение также сопровождается изменением пищеварительной способности и особыми потребностями в питании, поэтому пища для пожилых далматинов должна иметь следующие характеристики:
Повышенное содержание витаминов С и Е. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами, помогая защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением.
Пониженное содержание фосфора способствует замедлению постепенного ухудшения работы почек.
Повышенное содержание микроэлементов железа, меди, цинка и марганца помогает поддерживать хорошее состояние кожи и шерсти.
Повышенное количество полиненасыщенных жирных кислот (жирные кислоты омега-3 и омега-6) для поддержания качества шерсти. Собаки обычно могут производить эти жирные кислоты, но старение может повлиять на этот физиологический процесс.
С возрастом собаки все чаще страдают от проблем с зубами. Чтобы они продолжали есть в достаточном количестве, размер, форма и текстура корма должны быть адаптированы к их челюстям. Адаптированная форма гранул может помочь снизить норму потребления пищи и помочь вашей собаке поддерживать здоровый вес тела.
На протяжении всей жизни важно избегать кормления далматинов человеческой пищей или жирными закусками. Вместо этого вознаграждайте своих питомцев крокетами из их суточной порции корма, и строго следуйте рекомендациям по кормлению, написанным на упаковке, чтобы предотвратить чрезмерное набор веса.
Уход за вашим далматинцем
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Если вы не очень любите активный отдых, возможно, эта порода вам не подойдет, потому что физических нагрузок ей нужно много. В идеале ей ежедневно требуется от одного до трех часов физической активности, а при возможности даже больше. Питомец, которому не хватает физической активности, может проявлять деструктивное поведение, чтобы «выпустить пар». Поскольку изначально эти собаки были охотничьими, они любят проводить время за городом и станут отличными компаньонами для любителей пеших прогулок, пробежек или велопрогулок. Кроме того, у них игривый характер, и они с удовольствием участвуют в совместных играх на свежем воздухе.
У них прекрасная, плотно прилегающая шерсть, которая не требует особого ухода. Как правило, достаточно как следует расчесывать ее резиновой щеткой, чтобы поддерживать гладкость и убирать выпавшие волоски. Для полноценного груминга также рекомендуется время от времени купать любимца и почаще подстригать когти. Также нужно уделять внимание гигиене ротовой полости. Помимо ежедневной чистки зубов дома, им следует регулярно проходить осмотры. И наконец, уши также следует проверять на наличие органических загрязнений и инфекций.
Благодаря высокому интеллекту и стремлению угождать владельцу далматины легко поддаются дрессировке. Однако, поскольку они также довольно чувствительные животные, они лучше всего реагируют на позитивное обучение, основанное на вознаграждении. Лучше всего сразу привить им хорошие манеры, начиная дрессировку в раннем возрасте. Представителям этой породы также полезно рано начинать социализацию, поскольку они могут с подозрением относиться к незнакомцам и даже немного стесняться. С другой стороны, они могут иногда проявлять признаки агрессии по отношению к другим собакам, поэтому занятия с ними – хорошая идея во всех отношениях. Даже если у них проблемы со слухом, их все равно можно дрессировать с помощью жестов или вибрирующих ошейников. Позже вы, возможно, захотите продолжить обучение вашего далматина на занятиях по аджилити или послушанию.
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Источники
- Ветеринарные центры Америки https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия собак Royal Canin. Издание 2010 и 2020 гг.
- Больница для домашних животных Банфилд https://www.banfield.com/
- Книга продуктов Royal Canin BHN
- Американский кинологический клуб https://www.akc.org/
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