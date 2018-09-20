У собак со здоровой пищеварительной системой тоже могут возникать некоторые распространенные желудочно-кишечные проблемы, вызванные инфекциями, питанием, образом жизни и другими факторами. Симптомы таких проблем могут указывать на ряд возможных причин их появления, поэтому важно проконсультироваться с ветеринарным врачом, чтобы получить дальнейшие рекомендации и узнать о способах лечения.

Симптомы и причины возникновения диареи у собак

Если у вашей собаки диарея, опорожнение кишечника у нее будет происходить чаще, чем обычно, а стул животного будет иметь менее плотную консистенцию. Ветеринарный врач сможет определить, чем вызвана диарея: нарушениями в работе тонкого или толстого кишечника. Локализация причины диареи в толстом кишечнике, как правило, характеризуется частой дефекацией, небольшим количеством каловых масс за одно опорожнение кишечника и наличием слизи в стуле собаки.

Диарея может быть связана с проглатыванием вредных веществ, бактериальной или вирусной инфекцией, гельминтами или другими паразитами. Кроме того, она может быть индикатором какого-либо другого заболевания. Щенки особенно подвержены риску возникновения диареи, поскольку их пищеварительная и иммунная системы еще очень уязвимы.

Диарея у собаки может быть вызвана заражением паразитами, в том числе круглыми червями и простейшими, например кокцидиями (Coccidia). Несмотря на то, что дегельминтизация помогает избавиться от гельминтов в пищеварительном тракте, животное остается в зоне риска, так как не все методы лечения эффективны в борьбе сразу со всеми видами паразитов.

Кроме того, диарея может возникнуть у собаки из-за пищевой гиперчувствительности или аллергии. Гастроэнтерологические симптомы, вызванные пищевой аллергией, как правило, носят более хронический характер, чем диарея, которая возникает, например, в результате нарушения диеты. Однако если ваша собака страдает хронической диареей, перед изменением ее рациона проконсультируйтесь с ветеринарным врачом о возможных причинах диареи.

Лечение диареи у собак

В зависимости от основной причины, вызвавшей диарею у собаки, ветеринарный врач может назначить разные методы лечения. К ним относятся дегельминтизация, лечение инфекции лекарственными средствами, а также диетотерапия, например разработка специальной диеты, которая поможет снизить нагрузку на кишечник и улучшить качество стула.