Поговорим о золотистых ретриверах
Золотистый ретривер — собака с жизнерадостным нравом, которую обычно переполняет радостное возбуждение. Это очень добродушная порода, обладающая при этом отличным темпераментом: ее представители дружелюбны и ласковы со всеми вокруг. Также они невероятно подвижны, как дома, в кругу семьи, так и будучи членом поисково-спасательной операции или в роли собаки-проводника. Еще одно их достоинство — золотистая шерсть и крепкое телосложение. Неудивительно, что это одна из самых популярных пород собак в мире.
Официальное название: Золотистый ретривер
Страна происхождения: Шотландия
Склонность к слюнотечению3 out of 5
Потребность в груминге3 out of 5
Активность линьки4 out of 5
Склонность к лаянию4 out of 5
Уровень энергии*3 out of 5
Уживчивость с другими питомцами4 out of 5
Переносимость жары2 out of 5
Переносимость холода3 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире2 out of 5
Способность оставаться без присмотра*2 out of 5
Способность стать семейным питомцем*4 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|56 - 61 cm
|51 - 56 cm
|Вес
|Вес
|30 - 34 kg
|25 - 30 kg
|Взрослый возраст
|От 15 месяцев до 5 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 5 до 8 лет
|От 8 до 18 лет
|Возраст новорожденного
|С рождения до 2 месяцев
О золотистом ретривере
Все, что нужно знать о породе
Глядя на темпераментного и жизнерадостного золотистого ретривера, трудно поверить, что изначально он был выведен в качестве дисциплинированной охотничьей собаки. Сегодня он больше известен своей преданностью и верностью, прекрасным размашистым шагом и великолепной золотистой шерстью. Он также отличается игривостью, даже во взрослом возрасте.
Тем не менее, он сохраняет некоторые качества, связанные с его охотничьим прошлым. Например, у него прекрасные способности к выслеживанию, что помогает ему стать прекрасной спортивной или служебной собакой. Поэтому представителей этой породы часто используют при поисках пропавших без вести. В то же время добродушный и ласковый характер золотистого ретривера делает их идеальными проводниками для людей с ограниченными возможностями или собаками-терапевтами.
Но им точно не подходит сторожевая служба. Ведь они скорее повиляют хвостом злоумышленнику, чем отпугнут грозным видом и лаем!
Однако больше всего они, пожалуй, известны как прекрасные семейные питомцы. После дрессировки и социализации они отлично ладят с другими животными и с детьми, формируя прочные связи с людьми, — и эти чувства взаимны. Наряду с немецкими овчарками и лабрадорами, голденов часто считают одной из трех самых популярных пород в мире.
Что касается внешнего вида, у них толстая шерсть, обладающая водоотталкивающими свойствами, с густым подшерстком. Цвет шерсти может варьироваться от бледно-золотого до более глубокого янтарного оттенка. Одно неизменно – шерсть очень толстая и обладает прекрасными защитными свойствами. Но это означает, что ей необходим постоянный груминг. Особенно учитывая активную линьку.
Это изначально активные собаки, поэтому им требуются интенсивные ежедневные тренировки: прогулки, пробежки или бег за мячом. Поведение этих собак оправдывает их название (дословно «retrieve» переводится как «возвращать» или «находить») и природу — для них нет ничего лучше, чем схватить брошенный предмет и принести его обратно владельцу. Если вы сможете побаловать своего питомца этим развлечением, он станет вашим самым главным поклонником.
Два факта о породе
1. 101 ретривер
В июле 2006 года Клуб любителей золотистых ретриверов Шотландии организовал собрание в регионе, где была выведена эта порода. На мероприятии была сделана фотография со 188 собаками. Считается, что это рекорд по количеству голденов на одном снимке.
2. Что на ужин?
Золотистый ретривер — порода, которая любит хорошо поесть! Поэтому они могут легко набирать избыточный вес. Важно свести лакомства к минимуму и обязательно выбирать высококачественный корм с низким содержанием жира. Узнать подробнее о питании можно в разделе «Питание, учитывающее индивидуальные потребности».
История породы
Эта порода была выведена около 200 лет назад. Чтобы узнать ее историю, нам нужно отправиться в Шотландию XIX века. Там жил аристократ лорд Твидмаут и его ретривер желтого окраса по кличке Ноус.
Лорд был страстным охотником и в 1865 году решил, что хочет вывести породу, с которой можно охотиться в труднопроходимой местности и суровом климате. Он скрестил своего палевого ретривера с не существующим в настоящее время твидовым водным спаниелем, затем с бладхаундом и ирландским сеттером. Поскольку он вел тщательные записи своих открытий, до нас дошла полная история происхождения золотистого ретривера.
Первые особи были представлены в Англии в 1908 году и признаны английским Кеннел-клубом в 1911 году. Однако на тот момент они были классифицированы как «ретриверы — палевый или золотой». После создания в 1913 году Клуба золотистого ретривера, название породы сменили в соответствии с названием клуба. В 1925 году он был официально признан Американским клубом собаководства.
Сегодня это одна из самых популярных пород во всем мире, хотя, что интересно, на самом деле существуют три ее разных подтипа: английский, канадский и американский. Поскольку различия между ними незначительны, все они классифицируются как одна порода.
От головы до кончика хвоста
Золотистый ретривер: описание породы
1.Уши
2.Морда
3.Шерсть
4.Тело
5.Хвост
На что стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем питомце
Регулярно проверяйте состояние их ушей
Среди наиболее распространенных нарушений здоровья, встречающихся у этих собак, выделяется отит — заболевание, также известное как ушная инфекция. Причиной его развития часто бывает аллергия. Животное может испытывать боль и зуд. В более серьезных случаях отит может привести к повреждению слуха. В связи с этим необходимо еженедельно проверять уши питомца на наличие любых признаков инфекции, а в случае обнаружения чего-либо необычного его следует показать ветеринарному врачу. Профилактические осмотры также рекомендуется проводить не реже двух раз в год.
У голденов также могут возникнуть проблемы с суставами
Представители этой породы, подобно многим другим, имеют генетическую предрасположенность к дисплазии тазобедренного сустава — заболеванию, при котором шаровидная головка бедра выходит из сустава. Это может привести воспалению и боли, а в будущем — к артриту. Тем не менее это заболевание можно держать под контролем. Для этого, а также для того, чтобы обнаружить его на ранней стадии, следует проконсультироваться с ветеринарным врачом. Например, если у вашего питомца избыточный вес, это может обострить заболевание, поэтому важно, чтобы его рацион был тщательно подобран и сбалансирован. В тяжелых случаях также можно прибегнуть к хирургическому вмешательству.
Следите за любыми изменениями в состоянии здоровья питомца.
Кроме того, эти животные также могут быть подвержены некоторым видам онкологических заболеваний, включая лимфому, гемангиосаркому и тучноклеточные опухоли.
Поскольку раннее обнаружение имеет ключевое значение, важно отслеживать любые необычные симптомы, в частности, какие-либо шишки и припухлости, очевидную боль или затрудненное дыхание. Осматривайте кожу собаки во время регулярных процедур ухода за шерстью. Но поражение внутренних органов обнаружить бывает гораздо труднее. Поэтому в случае изменения поведения и состояния питомца, например при уменьшении аппетита или снижения веса, следует проверить его здоровье у ветеринарного врача. Комплексные обследования у ветеринарного врача также рекомендуется проходить не реже двух раз в год.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья животного
При выборе корма следует учитывать следующие факторы: возраст, образ жизни, уровень активности, состояние здоровья, в том числе повышенная чувствительность или потенциальные заболевания. Корм обеспечивает организм животного энергией для поддержания жизненно важных функций. В формуле полнорационного корма все необходимые питательные вещества должны быть сбалансированы, чтобы избежать как их переизбытка, так и недостатка, поскольку оба варианта могут неблагоприятно сказаться на здоровье животного. Для поддержки регулярной работы мочевыделительной системы в постоянном доступе должна стоять чистая и свежая вода. В жаркую погоду, особенно во время физических упражнений, возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Потребление энергии, возможно, также придется адаптировать к климатическим условиям. Собакам, содержащимся на улице, зимой нужно больше энергии. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.
У щенков потребность в энергии, белках, минеральных веществах, витаминах намного выше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества для поддержания функционирования организма, правильного роста и развития. До 15 месяцев иммунная система щенков развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, помогает укрепить их естественные механизмы защиты в период активного роста и социализации. Пищеварительная система также отличается от желудочно-кишечного тракта взрослых собак: она еще не сформировалась окончательно, поэтому важно обеспечить питомца легкоусвояемыми белками, которые смогут эффективно использоваться организмом. Пребиотики, такие как фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, помогая сбалансировать кишечную флору, и способствуют формированию хорошего стула.
Важно выбрать крокету с соответствующим размером, формой и текстурой. Эта фаза роста также отличается умеренными потребностями в энергии. У щенков крупных пород, например у золотистого ретривера, период роста продолжительный и интенсивный. Поэтому они особенно подвержены нарушениям в развитии скелета и суставов, в том числе деформации костей и поражению суставов. Первый этап роста в основном связан с развитием костей, хотя мышцы начинают расти тоже. Это означает, что щенок, который ест больше нормы и получает излишек энергии, будет набирать лишний вес и расти слишком быстро. Умеренная калорийность корма, соблюдение суточной нормы помогает контролировать скорость роста, снижая риск появления избыточного веса.
В специально разработанном для периода роста корме концентрация других питательных веществ должна быть выше обычной нормы. Содержание кальция в корме нужно увеличить, но следует помнить, что щенки крупных пород более чувствительны к избыточному потреблению кальция. Важно понимать, что полнорационный корм, созданный специально для питомцев в период роста, совершенно не требует никаких добавок, а чаще всего такие добавки могут быть даже опасны. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию хотя бы на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление. На протяжении всей жизни животного важно избегать кормления остатками пищи, предназначенной для человека, в том числе жирными лакомствами. Вместо этого вознаграждайте своих питомцев крокетами из их суточной порции корма и строго следуйте рекомендациям по кормлению на упаковке, чтобы предотвратить чрезмерный набор веса.
Рацион взрослого питомца должен удовлетворять его потребности.
Поддержание нормального веса собаки с помощью подбора легкоусвояемых ингредиентов и употребления умеренного количества жира
Глюкозамин, хондроитин и антиоксиданты помогают поддерживать здоровье костей и суставов
Обеспечение оптимальной усвояемости за счет высококачественного белка и сбалансированного содержания клетчатки
Повышенное содержание незаменимых жирных кислот (в частности, EPA и DHA), незаменимых аминокислот и витаминов группы B помогает поддерживать здоровье и красоту кожи и шерсти.
После 5 лет у животных появляются первые признаки старения. Обогащенная антиоксидантами формула помогает поддерживать жизненный тонус собаки, а ряд питательных веществ, например хондроитин и глюкозамин, — здоровье костей и суставов. В пожилом возрасте в пищеварительном тракте животных происходят изменения, их потребности в питательных веществах увеличиваются, поэтому корм для стареющих собак должен обладать следующими характеристиками:
Более высокое содержание витаминов C и E. Они обладают антиоксидантными свойствами и помогают защитить клетки организма от повышенного воздействия окислительного стресса, увеличивающегося с возрастом.
Высококачественный белок. Вопреки широко распространенному заблуждению, снижая уровень содержания белка в корме особо не получается предотвратить развитие почечной недостаточности. У пожилых животных белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Снижение уровня содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек
Увеличенная доля микроэлементов железа, цинка и марганца помогает поддерживать кожу и шерсть в хорошем состоянии
Повышенное количество полиненасыщенных жирных кислот помогает поддерживать качество шерсти. Обычно организм животного самостоятельно производит эти жирные кислоты, однако старение может повлиять на этот физиологический процесс
С возрастом у животных начинают появляться проблемы с зубами. Чтобы количество употребляемого корма было достаточным, размер, форма и текстура крокет должны соответствовать челюстям собаки.
Уход и содержание
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Поскольку голдены отличаются высоким уровнем активности, они нуждаются в большом количестве упражнений на улице, поэтому взрослым собакам необходим по крайней мере час ежедневной нагрузки, а в идеале два или больше. Если у них недостаточный уровень нагрузки, они могут больше шуметь. Длительные прогулки, бег или игры помогут им растратить накопленную энергию. Однако некоторые из них при появлении соответствующей возможности будут рады превратиться в домоседов, что может привести к набору веса, поэтому физические упражнения важны для всех. Поскольку изначально это охотничья порода, ее представители обычно любят плавать и приносить предметы, поэтому стоит творчески подойти к их программе активности.
Лишь немногие владельцы голденов понимают, что длинная шерсть требует особого ухода. Тем более что больше всего эти питомцы любят бегать по грязным полям, валяться в луже или наслаждаться купанием (последнее они просто обожают). Кроме того, они склонны к активной линьке. Поэтому их следует расчесывать минимум два раза в неделю, а в период линьки – ежедневно. После прогулок их шерсть следует проверять, чтобы в ней ничего не запуталось. А еще можно регулярно их купать, чтобы избавиться от возможного неприятного запаха. Кроме того, стоит регулярно подстригать им когти, проверять состояние ушей и чистить зубы.
Обладающие мощным интеллектом голдены стремятся угодить владельцу, поэтому дрессировка — это приятный опыт для обоих, включая владельца. Представителей породы очень мотивирует пища, поэтому для здоровых животных лакомства могут стать отличным стимулом к обучению. В качестве лакомства лучше брать гранулы из суточной порции корма. Начинайте социализацию и дрессировку щенка как можно раньше — в этом возрасте обучения занимает меньше времени. Многие представители этой породы блистают в таких спортивных дисциплинах, как аджилити и обидиенс, и при этом преуспевают на выставках. Дрессировку также можно дополнить регулярными играми дома — это еще одна хорошая возможность наладить близкий контакт.
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Все о золотистом ретривере
У этой породы существует три подтипа: английский, канадский и американский. В целом, у представителей английского подтипа, как правило, более коренастое телосложение и более светлая шерсть, чем у представителей других типов. А у канадских и американских телосложение схожее, но у канадских более тонкая шерсть. Еще одно отличие заключается в том, как они лают.
Больше всего представители этой породы любят проводить время с владельцем, однако одиночество они переносят лучше, что многие другие собаки. Но если разлучаться с ними слишком надолго или слишком часто, у них может развиться повышенная тревожность. Это может привести к тому, что они начнут вести себя шумно (например, будут лаять и выть). В целом лучше оставлять питомца в одиночестве как можно реже. И этот принцип применим к любой породе.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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