Все, что нужно знать о породе



Глядя на темпераментного и жизнерадостного золотистого ретривера, трудно поверить, что изначально он был выведен в качестве дисциплинированной охотничьей собаки. Сегодня он больше известен своей преданностью и верностью, прекрасным размашистым шагом и великолепной золотистой шерстью. Он также отличается игривостью, даже во взрослом возрасте.

Тем не менее, он сохраняет некоторые качества, связанные с его охотничьим прошлым. Например, у него прекрасные способности к выслеживанию, что помогает ему стать прекрасной спортивной или служебной собакой. Поэтому представителей этой породы часто используют при поисках пропавших без вести. В то же время добродушный и ласковый характер золотистого ретривера делает их идеальными проводниками для людей с ограниченными возможностями или собаками-терапевтами.

Но им точно не подходит сторожевая служба. Ведь они скорее повиляют хвостом злоумышленнику, чем отпугнут грозным видом и лаем!

Однако больше всего они, пожалуй, известны как прекрасные семейные питомцы. После дрессировки и социализации они отлично ладят с другими животными и с детьми, формируя прочные связи с людьми, — и эти чувства взаимны. Наряду с немецкими овчарками и лабрадорами, голденов часто считают одной из трех самых популярных пород в мире.

Что касается внешнего вида, у них толстая шерсть, обладающая водоотталкивающими свойствами, с густым подшерстком. Цвет шерсти может варьироваться от бледно-золотого до более глубокого янтарного оттенка. Одно неизменно – шерсть очень толстая и обладает прекрасными защитными свойствами. Но это означает, что ей необходим постоянный груминг. Особенно учитывая активную линьку.

Это изначально активные собаки, поэтому им требуются интенсивные ежедневные тренировки: прогулки, пробежки или бег за мячом. Поведение этих собак оправдывает их название (дословно «retrieve» переводится как «возвращать» или «находить») и природу — для них нет ничего лучше, чем схватить брошенный предмет и принести его обратно владельцу. Если вы сможете побаловать своего питомца этим развлечением, он станет вашим самым главным поклонником.