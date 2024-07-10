Все, что нужно знать о породе



Сообразительные, атлетичные, обладающие естественной благородной элегантностью, пудели — это жизнерадостные собаки, которые встречаются в трех размерах: той, карликовом и среднем.

Первоначально используемые европейскими охотниками для поиска подстреленной дичи в ручьях и озерах, пудели очень бдительные, целеустремленные и стремятся угодить. Английское название породы происходит от немецкого слова, обозначающего «плескание в воде», а французское название — каниш — производное от cane, или «утка», так что неудивительно, что эти собаки — отличные прыгуны и пловцы.

Неправильное представление об их нраве обычно связано с их уникальными стрижками или стилем груминга, который когда-то имел практическую цель: сохранять жизненно важные части тела в тепле при помощи более длинной шерсти, в то время как выстриженные области должны были облегчить движение в воде. Конечно, этот привлекательный внешний вид имеет в том числе эстетическое назначение, поскольку эта порода веками была любимым компаньоном людей, ориентированных на моду. До сих пор она является постоянным участником (нередко победителем) выставок.

Эти животные умеют подстраиваться под людей, поскольку очень тонко чувствуют своих владельцев. Это в сочетании с их значительным запасом энергии означает, что им очень полезны внимание, а также дрессировка. С помощью методичной дрессировки, а также регулярных физических упражнений вы поможете питомцу стать отличным компаньоном, научить его правильно вести себя рядом с другими животными и людьми.