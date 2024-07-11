Поговорим о сиба-ину
Когда-то сиба-ину разводили в Японии как охотничьих собак, а теперь их там считают национальным достоянием. Сибы умные, независимые и быстрые, поэтому их иногда сравнивают с кошками из-за их уверенности и самодостаточности. Однако, если начать обучение и социализацию в раннем возрасте, сиба-ину станет преданным членом семьи.
Официальное название: Сиба-ину
Другие названия: Сиба
Происхождение: Япония
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Потребность в груминге2 out of 5
Активность линьки4 out of 5
Склонность к лаянию1 out of 5
Уровень энергии*1 out of 5
Уживчивость с другими питомцами2 out of 5
Переносимость жары4 out of 5
Переносимость холода5 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире5 out of 5
Способность оставаться без присмотра*3 out of 5
Способность стать семейным питомцем*3 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|35.5 - 40.5 cm
|33 - 38 cm
|Вес
|Вес
|10.5 - 11.5 kg
|7.5 - 8.5 kg
|Возраст щенка
|Взрослый возраст
|От 2 до 12 месяцев
|От 12 месяцев до 7 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 7 до 10 лет
|От 10 до 20 лет
|Возраст новорожденного
|От рождения до 2 месяцев
Знакомство с сиба-ину
Все, что нужно знать о породе
Сиба-ину завезли на Запад лишь в середине прошлого века, но они быстро завоевали популярность. Сиба-ину, которых часто принимают за лис из-за их резвой манеры ходьбы, треугольных заостренных ушей и бдительности, источают уверенность, когда смотрят своим пристальным спокойным взглядом.
Сиба-ину, которых когда-то использовали для охоты в горах Японии, представляют собой мелкую, пропорционально сложенную породу, которая также любит жить в помещении. Тем не менее им нужно проводить достаточно времени на открытом воздухе, и, поскольку у них сильный инстинкт добычи, настоятельно рекомендуется держать их на поводке. Эти маленькие гудини могут найти выход практически из любой ситуации — и как только они выберутся, они убегут!
Помимо других способов самовыражения, сиба-ину издают интригующие, вызывающие удивление звуки, которые сравнивают с йодлем. Вывод: с сибами редко бывает скучно.
Поскольку они волевые и умные животные, раннее обучение и социализация являются залогом успешного воспитания этой уверенной породы. Сибы имеют сильный территориальный инстинкт и быстро присваивают себе вещи и людей. Их нужно учить делиться с самого раннего возраста. При правильном обучении сиба-ину вырастают преданными защитниками.
2 факта о сиба-ину
1. Порода, которая уходит корнями в древность
Хотя сиба-ину получили свое официальное название только в 1920-х годах и были завезены на Запад относительно недавно, это далеко не новая порода. Она существует уже более девяти тысяч лет. Изображения собак, похожих на сибу, были найдены на рисунках древних японцев, датируемых 300 г. до н. э.
2. Спасены от исчезновения
Изначально в Японии существовало три типа сиба-ину: сан-ин, мино и синсо. К сожалению, в ходе Второй мировой войны и последующей вспышки чумы плотоядных было уничтожено слишком большое количество особей всех трех типов, и ни один из них не уцелел в чистом виде. К счастью, была проведена большая работа для спасения сиба-ину путем скрещивания трех разновидностей. В результате появились сиба-ину, которых мы знаем и любим сегодня.
История породы
Тесты ДНК подтверждают ее присутствие в стране еще в 7000 году до нашей эры, а значит, сиба-ину является старейшей из шести аборигенных пород шпицев в Японии. Сиба изначально использовалась охотниками для выпугивания дичи, поэтому некоторые предполагают, что название «сиба» происходит от японского слова, означающего «хворост» — отсылка к типу кустов, в которых они охотились. Согласно второй теории, название «сиба» происходит от цвета листьев хвороста, на который похожа шерсть породы. Согласно третьей теории, слово «сиба» означало «маленький» на устаревшем диалекте. А «ину» — это просто японское слово, означающее «собака». В любом случае это название не было официальным в Японии до 1920-х годов.
Благодаря кампании, проведенной энтузиастами породы и Ассоциацией по сохранению японских собак (NIPPO), сиба-ину была объявлена национальным достоянием в 1937 году. В середине XVIII века Япония начала импортировать другие породы, скрещивая новозавезенных собак с местными породами, такими как сиба-ину, что разбавило кровную линию последней.
Полная насилия Первая мировая война и последующая вспышка чумы плотоядных поставили породу на грань исчезновения. Вскоре после этого были созданы программы по скрещиванию уцелевших кровных линий сибы, что дало нам собаку, которую мы знаем сегодня.
В Америку сиба впервые попала в 1954 году, когда ее привезла семья американского военного; однако отсчет истории породы в стране ведется от рождения первого помета в США в 1979 году. Тем не менее сиба-ину получила полное признание от AKC и UKC только в 1992 году. При этом слово «ину» было убрано, и порода официально стала называться «сиба».
От головы до кончика хвоста
Внешние данные сиба-ину
1.Верхний слой шерсти
2.Подшерсток
3.Морда
4.Уши
5.Хвост
На что стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о сиба-ину
От аллергии страдают не только люди
Сиба-ину могут страдать от аллергии, которая бывает трех видов: пищевая, контактная и ингаляционная. Будьте внимательны к признакам последней, которые могут включать зуд, покраснение и/или выпадение шерсти. Если вы заметите любой из них, как можно скорее отправляйтесь к ветеринарному врачу, который порекомендует подходящее лечение.
Только профессиональные заводчики могут гарантировать здоровье суставов
Нередко у сиба-ину развивается дисплазия тазобедренного сустава, наследственное заболевание скелета, вызывающее сильную боль и/или хромоту на задние лапы. Поскольку дисплазия тазобедренного сустава передается генетически, очень важно найти авторитетного заводчика, который сможет предоставить необходимые медицинские справки родителей щенка. Физическое обследование во время регулярных осмотров сибы и рентгенография помогут поставить окончательный диагноз, который позволит вашему ветеринарному врачу наметить план лечения.
У мелких собак могут возникать проблемы с коленной чашечкой
Вывих коленной чашечки — это состояние, при котором коленная чашечка «гуляет», что является частой причиной дискомфорта и хромоты, особенно у мелких собак. Будьте внимательны к «перескоку» — особенности походки, когда сиба несколько шагов не опирается на поврежденную конечность, иногда встряхивает ее, а затем снова ступает на нее. Ваш ветеринарный врач может диагностировать вывих коленной чашечки и порекомендовать наилучшее лечение.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
При выборе корма для сиба-ину следует учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и предрасположенности. Корм дает энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного.
Для здоровья мочевыделительной системы у сиба-ину всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду, особенно во время физических упражнений, возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила.
Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.
Потребности щенка сиба-ину в энергии, белках, минералах и витаминах намного выше, чем у взрослой собаки. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. До 10-месячного возраста иммунная система щенков сиба-ину развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Пищеварительная система щенков также отличается от пищеварительной системы взрослых сиба-ину: для еще не до конца сформированной пищеварительной системы важны легкоусвояемые белки, которые будут эффективно использоваться организмом. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, содействуя здоровому балансу микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула. На протяжении всей жизни лабрадора-ретривера важно избегать кормить собаку едой, предназначенной для человека, или жирными лакомствами. Вместо этого вознаграждайте своих питомцев крокетами из их суточной порции корма и строго следуйте рекомендациям по кормлению на упаковке, чтобы предотвратить чрезмерный набор веса.
Важным фактором, который необходимо учитывать при выборе размера, формы и текстуры крокет, являются зубы щенка — сначала молочные (первые) зубы, а затем постоянные. Для поддержания здоровья кожи и шерсти сиба-ину необходим ряд питательных веществ, например жирные кислоты омега-3 (ЭПК и ДГК) и масло огуречника. Кроме того, на этой интенсивной фазе роста требуется много энергии, поэтому корм для растущих собак должен иметь высокое содержание энергии (выраженное в килокалориях на 100 г корма). Концентрация всех других питательных веществ также должна быть выше, чем в обычных кормах. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию хотя бы на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
На протяжении всей жизни важно не кормить их едой, предназначенной для человека, или жирными лакомствами. Вместо этого вознаграждайте своих питомцев крокетами из их суточной порции корма, и строго следуйте рекомендациям по кормлению, указанным на упаковке, чтобы предотвратить чрезмерный набор веса.
Основными целями в области питания взрослой сиба-ину являются:
сохранение здоровья и красоты кожи и шерсти благодаря обогащению диеты собаки незаменимыми жирными кислотами (в частности, ЭПК/ДГК), незаменимыми аминокислотами и витаминами группы B;
поддержание здоровья пищеварительной системы благодаря легкоусвояемым белкам и фруктоолигосахаридам, которые помогают сбалансировать кишечную флору, что приводит к хорошему качеству стула;
Поддержание оптимальной массы тела благодаря использованию легкоусвояемых ингредиентов и разумному содержанию жиров. Избыточный набор массы может плохо сказаться на здоровье сиба-ину. Для сохранения здоровья необходимо сбалансированное питание.
Во взрослом возрасте собаки этой мелкой породы подвержены заболеваниям полости рта и зубов, точнее накоплению зубного налета и зубного камня. Зубы и челюсти сиба-ину нуждаются в серьезной защите. Состав с хелаторами кальция поможет уменьшить образование зубного камня и поддерживать ежедневную гигиену полости рта. Собаки мелких пород более склонны к привередливости в еде. Эксклюзивный состав и ароматизаторы, а также размер и особая текстура крокеты помогут стимулировать их аппетит. Собаки мелких пород более склонны к образованию камней в мочевыделительной системе, поэтому для поддержания их здоровья рекомендуется специальное питание.
Для сиба-ину, живущих в основном в помещении, легкоусвояемые белки, достаточное количество клетчатки и высококачественные источники углеводов помогут уменьшить запах и объем стула. Поскольку постоянное содержание в помещении часто означает недостаточную физическую активность, скорректированное содержание калорий в соответствии с уменьшенными потребностями в энергии и включение в рацион L-карнитина, который способствует метаболизму жиров, могут помочь поддерживать идеальный вес. Помимо постоянного содержания в помещении, стерилизация также приводит к избыточному весу собак.
После 8 лет у сиба-ину появляются первые признаки старения. Состав, обогащенный антиоксидантами, поможет сохранить их жизненные силы, а адаптированное содержание фосфора поддержит их мочевыделительную систему. Старение также сопровождается изменением способностей пищеварительной системы и особыми потребностями в питании, поэтому корм для сиба-ину старшего возраста должен обладать следующими характеристиками:
более высокое содержание витаминов C и E. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами, помогая защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением
Высококачественный белок. Вопреки широко распространенному заблуждению, снижение уровня содержания белка в корме особо не способствует предотвращению развития почечной недостаточности. У пожилых животных белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Снижение уровня содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек
Увеличенная доля микроэлементов железа, меди, цинка и марганца помогает поддерживать кожу и шерсть в хорошем состоянии.
Повышенное содержание полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6) для здоровья шерсти. Организм собаки обычно сам вырабатывает эти жирные кислоты, но старение может отрицательно повлиять на этот физиологический процесс.
С возрастом у собак начинают все чаще возникать проблемы с зубами. Чтобы количество употребляемого корма было достаточным, размер, форма и текстура крокет должны соответствовать челюстям собаки. Адаптированная форма крокеты может помочь снизить скорость потребления корма для поддержания здорового веса тела собаки.
Уход за сиба-ину
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Сиба-ину от природы активны и очень игривы, поэтому им нужно получать регулярную физическую нагрузку. Обязательно выводите сибу на долгую прогулку или пробежку (всегда на поводке) или позволяйте ей каждый день бегать по закрытому огражденному участку. Сиба-ину отлично чувствуют себя вне дома, будь то лес или оживленный торговый район, при условии, что рядом их люди. И чем больше физической нагрузки они получают, тем более спокойными и благовоспитанными они будут дома.
За их нарядную короткую шерсть, особенно зимний вариант, приходится платить. Цена примерно равна стоимости хорошего пылесоса. Когда сиба-ину линяет, то линяет капитально.
Большую часть года шерсть выпадает незначительно, и с этим можно легко справиться, регулярно вычесывая собаку. Хорошая новость заключается в том, что стандарт породы сиба-ину запрещает стрижку. При этом сиба линяет дважды в год.
Как и многие собаки, сиба-ину не в восторге от стрижки когтей. С этим вам может помочь профессионал. Чтобы сделать этот процесс как можно более гладким, начните обрабатывать лапы в самом раннем возрасте. Таким образом собака привыкнет к манипуляциям и не будет бояться вас и других людей!
Обязательно поддерживайте гигиену зубов сибы с помощью адаптированных крокет, которые стимулируют разгрызание и способствуют чистке зубов.
Невозможно переоценить важность обучения сибы с раннего возраста.
Сиба-ину очень умны, знают, чего хотят, и, как правило, не любят незнакомцев, поэтому обучение и социализацию на основе вознаграждения и игрушек нужно начинать как можно раньше.
Важно помнить: если отпустить сиба-ину с поводка, она убежит. Обязательно держите сибу на поводке, а между прогулками — на закрытом огражденном участке или в доме.
Если начать обучение и социализацию в раннем возрасте, сиба-ину станет фантастическим, ласковым компаньоном — упорный труд определенно окупится!
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Всё о сиба-ину
Поскольку сиба-ину независимые, умные и волевые животные, это не самая простая порода для дрессировки. Однако при правильном обучении и социализации с раннего возраста они могут стать самыми очаровательными и верными компаньонами. Для этой породы настоятельно рекомендуется обучение на основе вознаграждения.
Поскольку сибы не нуждаются в постоянном человеческом внимании, они прекрасно чувствуют себя, когда остаются дома в одиночестве; тем не менее это время должно компенсироваться достаточным объемом ежедневной физической нагрузки. Если сибу оставлять одну без достаточного объема физической активности, из-за скуки она может начать грызть все, что найдет дома.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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