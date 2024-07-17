Ши-тцу: особенности породы
Именем, которое с китайского (мандарин) означает «маленький лев», можно было назвать некоторых других собак, которым оно больше подходит, нежели ши тцу. Помимо великолепной гривы с длинными блестящими локонами, они также обладают гордой, почти царственной осанкой, которая соответствует их происхождению как питомцев китайских императоров. Но на этом сходство заканчивается. Выведенные, чтобы быть животными-компаньонами, ши тцу являются кроткими домашними собаками, которые сильно привязываются к своим владельцам. Все, что им действительно нужно, — это не дворец, а дом, где их любят.
Официальное название: ши-тцу
Другие названия: шитсу, тибетская собачка-лев, китайская собачка-лев, собачка-хризантема
Происхождение: Тибет/Китай
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Потребность в груминге4 out of 5
Активность линьки3 out of 5
Склонность к лаянию3 out of 5
Уровень энергии*5 out of 5
Уживчивость с другими питомцами4 out of 5
Переносимость жары1 out of 5
Переносимость холода2 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире5 out of 5
Способность оставаться без присмотра*2 out of 5
Способность стать семейным питомцем*4 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|23 - 26.5 cm
|23 - 26.5 cm
|Вес
|Вес
|4.5 - 8 kg
|4.5 - 8 kg
|Возраст щенка
|Взрослый возраст
|2–10 месяцев
|От 10 месяцев до 8 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 8 до 12 лет
|От 12 до 20 лет
|Возраст новорожденного
|От рождения до 2 месяцев
Знакомство с породой
Все, что нужно знать о породе
Благодаря своему высокому происхождению ши-тцу всегда считались экзотической породой. После жизни во дворце китайских императоров в течение нескольких столетий многие люди считали этих маленьких собачек священными. Поэтому их всегда окружало благоговение.
Действительно, у этой бодрой породы есть особый шарм. Обладая преданным, ласковым и кротким темпераментом, они также имеют природный интеллект. А еще великолепный львиный силуэт.
Они известны своими длинными шелковистыми прядями, поэтому их шерсть нуждается в регулярном груминге. Но забота об этих великолепных собаках приносит настоящее удовольствие! Кроме того, им не требуется высокая физическая нагрузка. Достигая в весе максимум 8 кг, эти питомцы имеют компактный размер, который позволяет им отлично «вписаться» в большинство квартир.
Характер ши-тцу может отличаться независимостью, так что дрессировка поначалу может оказаться немного сложной. Но терпение и поощрение в процессе дрессировки помогут вам воспитать их должным образом. Они отличаются высокой продолжительностью жизни, достигая порой 20 лет.
Учитывая все это, неудивительно, что они пользуются популярностью среди знаменитостей. Среди множества известных личностей, владевших ши-тцу, Мэрайя Кэри, Бейонсе, Колин Фаррелл, Билл Гейтс и даже королева Елизавета II. Так что это очень царственная маленькая собачка, которая подойдет и самому императору!
Два факта о породе
1. Что скрывает название породы?
Название породы кажется вам необычным? На Западе название этой породы произносится как «шид-зу» или «шит-су». При этом в Китае то же слово произносится как «шер-зер».
2. Собака среди цветов
Еще один интересный факт о ши-тцу заключается в том, что их иногда называют собаками-хризантемами. Это объясняется их сходством с цветком, а также тем, что хризантемы являются важным культурным символом в Китае.
История породы
Как порода, которая существует более 1000 лет, ши-тцу имеет длинную и яркую историю, а также впечатляющее наследие. На протяжении многих веков они принадлежали исключительно императорам Китая, и никому за пределами дворца не разрешалось иметь их.
Заглядывая еще дальше в прошлое, можно предположить, что их происхождение берет начало в соседнем Тибете. История гласит, что эти элегантные собаки «игрушечной» породы были выведены тибетскими монахами, которые, вероятно, преподнесли их в дар китайским императорам. В любом случае ши-тцу, видимо, являются помесью двух китайско-тибетских пород: лхаса апсо и пекинеса, — и другой тибетской разновидности.
Балуемые сменявшими друг друга императорами, ши-тцу вели светскую жизнь во дворце на протяжении сотен лет, но были мало известны за пределами императорского двора. На самом деле порода практически исчезла к началу 1900-х годов. «Возвращенные к жизни» ши-тцу наконец привлекли внимание всего остального мира в 1930-х годах и с тех пор не оглядывались в прошлое.
Первоначально клубы породы были созданы в Пекине, а затем в Англии, где порода еще более усовершенствовалась. К 1940-м и 1950-м годам их популярность распространилась на США, и в 1969 году они были признаны Американским клубом собаководства. Сегодня они являются одними из самых популярных «игрушечных» собак в мире.
От головы до кончика хвоста
Внешние данные ши-тцу
1.Голова
2.Морда
3.Тело
4.Хвост
5.Шерсть
На что стоит обращать внимание
От характерных черт до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем питомце
Внимательно следите за возникновением любых проблем со зрением.
Хотя ярко-карие глаза этих животных являются одной из их отличительных черт, они могут быть склонны к некоторым заболеваниям. Например, к катаракте, отслойке сетчатки, сухости роговицы, воспалениям и прогрессирующей атрофии сетчатки. Также из-за выступающей формы их глаза можно легко поцарапать или травмировать. Как это отследить? Ежедневно проверяйте состояние глаз питомца и при любых признаках отклонения обращайтесь к ветеринарному врачу. Важно следить, чтобы шерсть не лезла им в глаза, поэтому можно собрать ее в хвостик или подстричь.
Представители породы могут быть предрасположены к проблемам с дыхательной системой
Собаки породы ши-тцу относятся к брахицефальному типу, то есть животным с особой формой черепа. Это означает, что они могут быть подвержены проблемам с дыханием, а в некоторых случаях и обморокам. По этой причине следует избегать повышенной физической активности. Из-за этой особенности они также плохо переносят жару и холод. Осложняется это еще и густой шерстью. В жаркую погоду прогулки следует совершать рано утром или поздно вечером, когда температура ниже. Шанс приобрести здоровое животное выше, если искать надежного и ответственного заводчика. А при любых вопросах нужно обращаться к ветеринарному врачу.
Кроме того, нужно следить за проявлениями аллергии
Еще одна вещь, о которой следует знать, заключается в том, что эти питомцы предрасположены к атопическому дерматиту. Это повышенная чувствительность к аллергенам окружающей среды, таким как пыльца, пылевые клещи и т. д. Кроме того, вызванный зуд может затем осложняться вторичными инфекциями. Поэтому рекомендуется внимательно следить за здоровьем кожи питомца. При аллергии животное часто облизывает лапы, чешет морду, у него регулярно появляются ушные инфекции. Если у питомца проявляются какие-либо из этих признаков, лучше проконсультироваться с ветеринарным врачом. Лечение аллергии может стать нелегкой задачей, но специализированные шампуни, подходящий рацион или лечебная диета могут улучшить ситуацию.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья животного
При выборе корма следует учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, состояние здоровья, в том числе повышенная чувствительность или потенциальные заболевания. Корм обеспечивает организм животного энергией для поддержания жизненно важных функций. В формуле полнорационного корма все необходимые питательные вещества должны быть сбалансированы, чтобы избежать как их переизбытка, так и недостатка, поскольку оба варианта могут неблагоприятно сказаться на здоровье животного. Для профилактики многих заболеваний у животных всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду, особенно во время физических упражнений, возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному специалисту, который назначит оптимальную диету.
У щенков ши-тцу потребность в энергии, белках, минеральных веществах, витаминах намного выше, чем у взрослых животных. Им нужна энергия и питательные вещества для поддержания функционирования организма, правильного роста и развития. До 10 месяцев иммунная система щенков развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, помогает укрепить их естественные механизмы защиты в период активного роста и социализации. Пищеварительная система также отличается от желудочно-кишечного тракта взрослых животных: поскольку она еще незрелая, важно обеспечить рацион высокоусвояемыми белками. Пребиотики, такие как фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, помогая сбалансировать кишечную флору, и способствуют формированию хорошего стула.
При выборе размера, формы, текстуры гранул следует учитывать также особенности зубов щенков — сначала временных, а затем постоянных. Для поддержания здоровья кожи и шерсти необходимы питательные вещества, такие как жирные кислоты Омега-3 (ЕРА и DHA), витамин A и масло огуречника. Для поддержания здоровья кожи и шерсти необходим ряд ключевых питательных веществ, таких как жирные кислоты Омега-3 (EPA\DHA), витамин A, масло огуречника. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию хотя бы на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
На протяжении всей жизни животного важно избегать кормления пищей, предназначенной для человека, в том числе жирными лакомствами. Вместо этого можно вознаграждать питомца гранулами сухого корма, но их количество следует учитывать при подсчете суточной нормы, указанной на упаковке корма.
Рацион взрослого питомца должен удовлетворять его потребности.
Повышенное содержание незаменимых жирных кислот (ЕРА и DHA), незаменимых аминокислот и витаминов группы B помогает поддерживать здоровье кожи и красоту шерсти.
поддержание оптимальной массы тела благодаря включению легкоусвояемых ингредиентов и адаптированному содержанию жиров;
Мелкие породы собак известны своим привередливым аппетитом. Эксклюзивный состав и натуральные ароматизаторы, а также размер и особая текстура гранул помогают стимулировать их аппетит. Представители мелких пород также склонны к образованию камней в мочевыделительной системе, поэтому для поддержания ее здоровья рекомендуется специальное питание.
У питомцев, живущих в основном в помещении, легкоусвояемые белки, достаточное количество клетчатки и высококачественные источники углеводов помогают уменьшить запах и объем стула. Поскольку постоянное содержание в помещении часто означает недостаточную физическую активность, скорректированное содержание калорий в соответствии с уменьшенными потребностями в энергии и включение в рацион L-карнитина, который способствует метаболизму жиров, могут помочь поддерживать идеальный вес. После стерилизации некоторые животные также могут набирать избыточный вес.
После 8 лет у животных появляются первые признаки старения. Состав, обогащенный антиоксидантами, поможет сохранить их жизненные силы, а адаптированное содержание фосфора поддержит работу почек. В пожилом возрасте в пищеварительном тракте животных происходят изменения, их потребности в некоторых питательных веществах увеличиваются, поэтому корм для стареющих собак должен обладать следующими характеристиками:
Более высокое содержание витаминов C и E. Они обладают антиоксидантными свойствами и помогают защитить клетки организма от повышенного воздействия окислительного стресса, увеличивающегося с возрастом.
Высококачественный белок. Вопреки широко распространенному заблуждению, снижая уровень содержания белка в корме особо не получается предотвратить развитие почечной недостаточности. К тому же у пожилых собак белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек — это снизить содержание фосфора.
Повышенное содержание микроэлементов (железа, цинка и марганца) помогает поддерживать здоровье кожи и шерсти.
Повышенное содержание полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6) для здоровья шерсти. Некоторые жирные кислоты вырабатываются в организме собаки, но старение может нарушить этот физиологический процесс.
С возрастом у животных начинают появляться проблемы с зубами. Чтобы количество употребляемого корма было достаточным, размер, форма и текстура крокет должны соответствовать челюстям собаки.
Уход и содержание
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Хотя ши-тцу были выведены в качестве компаньонов (это означает, что им требуется меньше физической нагрузки, чем большинству собак), им все же нужна активность. К тому же им нравится находиться в социуме. Поэтому им пойдут на пользу короткие прогулки пару раз в день, чтобы поддерживать их физическую форму и здоровье нервной системы. Просто следите, чтобы другие, более крупные и активные собаки, случайно не травмировали их. В целях безопасности этим питомцам лучше избегать площадок для выгула собак. Так как эта порода плохо переносит жаркую или холодную погоду, физическая активность должна быть спланирована соответствующим образом. Им нравится играть, поэтому игры можно устраивать не только на улице, но и дома.
У них роскошная двухслойная шерсть, а частота груминга зависит от ее длины. Если вы решите оставить их шерсть длинной, она потребует изрядного ухода. В идеале их необходимо расчесывать ежедневно. Почаще расчесывайте шерсть, чтобы избежать появления колтунов. На голове шерсть можно собрать в хвостик или подстричь, чтобы исключить возможность ее попадания в глаза. Шерсть средней длины нужно вычесывать каждые два дня, а короткую — каждые три. Линька средней интенсивности и ниже. Рекомендуется каждый месяц мыть питомца и регулярно чистить ему зубы. Стрижка когтей и чистка ушей также должны быть частью регулярного ухода.
Хотя ши-тцу — собака умная, она может проявлять некоторое упрямство, из-за чего порой ее может быть трудно дрессировать. Поэтому дрессировка щенков с ранних лет будет отличным решением. Поскольку они иногда могут испытывать трудности с домашним обучением, это может занять немного больше времени, чем обычно. Тем не менее, проявив немного терпения и активного поощрения, вы поможете им быстро привыкнуть. Когда ты такой маленький, как ши-тцу, мир может показаться большим, поэтому рекомендуется начинать социализацию с раннего возраста и знакомить питомца с новыми людьми, домашними животными и местами.
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Описание ши-тцу
Представители породы могут быть склонны к лаю. Но этот лай, как правило, объясняется их желанием сообщить владельцу о том, что происходит вокруг. Поскольку они часто лают, когда мимо окон проходят люди или собаки, можно установить шторы или ставни. С другой стороны, их повышенная бдительность является хорошим качеством сторожевой собаки.
Ответ — да, однозначно. Так как представители этой породы были выведены в качестве компаньонов и проявляли себя так на протяжении веков, они образуют тесные связи со всеми членами семьи, в которой живут. Также у них дружелюбный и ласковый темперамент — они буквально расцветают от внимания со стороны своих владельцев.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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