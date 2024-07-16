Давайте поговорим о породе вест-хайленд-уайт-терьер
Известный многим благодаря своей белоснежной шерсти, вест-хайленд-уайт-терьер (или «вести») бодр, крепок и удивительно силен. Эти своенравные крошечные шотландцы умны, любопытны и могут быть довольно дерзкими. Они сильно привязываются к своим владельцам, поэтому будут бить тревогу при любой предполагаемой угрозе — благодаря этому они становятся хорошими охранниками. Первоначально выведенные для охоты на крыс, вест-хайленды и сегодня частично сохраняют цепкий охотничий инстинкт и могут весьма решительно добиваться своего.
Официальное название: Вест-хайленд-уайт-терьер
Другие названия: Полталлох-терьер, розенит-терьер, вести
Происхождение: Шотландия
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Потребность в груминге3 out of 5
Активность линьки2 out of 5
Склонность к лаянию4 out of 5
Уровень энергии*1 out of 5
Уживчивость с другими питомцами4 out of 5
Переносимость жары3 out of 5
Переносимость холода3 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире4 out of 5
Способность оставаться без присмотра*2 out of 5
Способность стать семейным питомцем*4 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|- 28 cm
|- 25.5 cm
|Вес
|Вес
|6.8 - 9 kg
|6.8 - 9 kg
|Возраст щенка
|Взрослый возраст
|2–10 месяцев
|От 10 месяцев до 8 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 8 до 12 лет
|Старше 12 лет
|Возраст новорожденного
|От рождения до 2 месяцев
Давайте познакомимся с породой
Все, что нужно знать о породе
Будучи одной из самых популярных разновидностей терьеров, они обладают яркой индивидуальностью. Это общительные, дружелюбные, умные собаки, у которых определенно есть собственное мнение. Из-за этого дрессировка может оказаться непростой, но при должном терпении — и нескольких здоровых лакомствах — все получится.
Как правило, эти миниатюрные питомцы хорошо адаптируются к домашним условиям. Достигая в холке максимум 28 сантиметров, они прекрасно себя чувствуют в квартире, при условии, что ежедневно получают достаточный уровень активности. Единственное, о чем стоит помнить, — они могут резко реагировать, если чувствуют угрозу, поэтому лучше держать их под присмотром в присутствии маленьких детей или других животных.
Порода происходит из Шотландского нагорья, где ее разводили для охоты на крыс и лис. До сих пор она частично сохраняет этот инстинкт. Поэтому ее представители с удовольствием могут преследовать других животных и всегда радуются возможности поиграть во дворе. Вест-хайленды — прекрасные исследователи, «копатели» и «нюхачи», хотите вы того или нет.
Эти маленькие животные удивительно сильные и крепкие. Представители породы отличаются неплохим здоровьем, силой, высокой продолжительностью жизни. Многие из них доживают до 13 лет и даже больше.
Их отличительная двухслойная белая шерсть на самом деле довольно жесткая — она защищает их от непогоды. А двигаются они быстрее, чем может показаться на первый взгляд. Темно-карие глаза обычно яркие, бдительные; настороженные уши постоянно прислушиваются к малейшему звуку.
Они оберегают свою территорию и всегда лают на любых приближающихся незнакомцев. Это делает вести хорошим охранником, но такие качества не позволяют завести его там, где шуметь запрещено. В остальном эти маленькие подвижные терьеры прекрасно впишутся в любую домашнюю обстановку.
Два факта о вест-хайленд-уайт-терьерах
1. Стремление к подкопам
Поскольку эта порода имеет охотничье происхождение и ее предки зарывались под землю, чтобы выманить свою добычу, они всегда рады порыть землю на прогулке. На самом деле название «терьер» происходит от слова «терра» («земля»).
2. Один дома — или нет?
Хотя у этих питомцев независимый характер, их нельзя оставлять надолго в одиночестве. Иначе по возвращении домой вы можете обнаружить истерзанные подушки или другие испорченные вещи. Если у вас возникнет необходимость оставить питомца одного, предварительно выгуляйте его или устройте небольшую пробежку, чтобы он мог выплеснуть энергию. Сведения о дрессировке приведены ниже.
История породы
История вест-хайленд-уайт-терьера началась несколько сотен лет назад на пересеченной местности Шотландии. Выведенные для охоты на лис и крыс, они бегали по шотландской сельской местности в поисках добычи для своих владельцев, которую хватали мощными зубами.
Истории известно, что их белоснежная шерсть когда-то была самых разных окрасов, но окончательно приобрела вид, который мы знаем сегодня, на охоте в прошлые века. В 1800-х годах собака, принадлежавшая полковнику Эдварду Малкольму из Полталлоха на западном побережье Шотландии, была случайно застрелена после того, как ее приняли за лису. С тех пор разводить стали только белых особей, чтобы не допустить повторения такой ошибки.
Первоначально называвшиеся розенит-терьерами — в честь шотландского поместья, из которого берет свое начало белая линия, — с конца 1800-х годов они стали известны как вест-хайленд-уайт-терьеры. Порода была официально признана Кеннел-клубом Великобритании в 1907 году и Американским кинологическим клубом в 1908 году.
Интересно, что Шотландия стала своего рода синонимом терьеров. Эта северная страна также стала местом зарождения керн-, скай-, скотч- и денди-динмонт-терьеров.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики вест-хайленд-уайт-терьеров
1.Тело
2.Двухслойная шерсть
3.Голова
4.Уши
5.Хвост
На что стоит обращать внимание
Здесь вы найдете некоторые интересные факты о вест-хайленд-уайт-терьере — от характерных особенностей породы до общего описания здоровья
Некоторые проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за их чувствительной кожи.
вест-хайленд-уайт-терьеры относятся к группе собак, которые могут быть склонны к «аллергическому дерматиту» или, проще говоря, к аллергии. Чрезмерная реакция иммунной системы часто приводит к зуду. Пытаясь его облегчить, питомец облизывает, расчесывает, кусает или растирает пораженное место. Подобные действия могут усугубить повреждение кожи и открыть путь для других инфекций, грибковых или бактериальных. Дерматит может проявляться в ответ на определенные продукты, аллергены окружающей среды и даже блох. Однако такая реакция поддается лечению — вместе с ветеринарным врачом вы сможете составить план, с помощью которого поддержите здоровье кожи вашего питомца. Это могут быть специальные носки (или воротник), различные варианты лечения и ветеринарные диеты.
Подобно другим мелким породам, вести склонны к заболеваниям полости рта.
Поэтому вест-хайленд-уайт-терьеру следует чистить зубы как можно чаще, а в идеале — ежедневно. Кроме того, они должны проходить регулярные стоматологические осмотры у ветеринарного врача. Питание также может значительно влиять на здоровье зубов. Гранулы, которые подходят для формы челюсти питомца, стимулируют разгрызание, а это замедляет накопление зубного налета. Формула, содержащая хелаторы кальция, помогает уменьшить отложение зубного камня. Больше узнать о лучшем питании для вест-хайленд-уайт-терьера можно в нашем разделе «Здоровое питание — более здоровая собака».
Принимайте во внимание предрасположенность этих питомцев к заболеванию под названием «львиная челюсть».
Это генетическое нарушение называется краниомандибулярной остеопатией (КМО). КМО (или «львиная челюсть») вызывает отек и утолщение костей челюсти. Это может привести к затруднению разгрызания, глотания корма, а также к слюнотечению. КМО нередко сопровождается болезненными ощущениями, хотя дискомфорт может уменьшаться по мере созревания скелета (в возрасте от 10 до 12 месяцев). Следите за любыми признаками отклонений в развитии и при необходимости обращайтесь к ветеринарному врачу для облегчения симптомов. Кроме того, нельзя допускать до разведения больных животных или носителей соответствующего гена, поэтому перед приобретением щенка проконсультируйтесь с надежным заводчиком. Оба родителя должны быть здоровыми.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья животного
При выборе корма для вест-хайленд-уайт-терьеров следует учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, состояние здоровья, в том числе повышенная чувствительность или потенциальные заболевания. Корм обеспечивает организм животного энергией для поддержания жизненно важных функций. В формуле полнорационного корма все необходимые питательные вещества должны быть сбалансированы, чтобы избежать как их переизбытка, так и недостатка, поскольку оба варианта могут неблагоприятно сказаться на здоровье животного.
Для профилактики многих заболеваний у питомца всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду, особенно во время физических упражнений, возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила.
Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному специалисту, который назначит оптимальную диету.
У щенков вест-хайленд-уайт-терьера потребность в энергии, белках, минеральных веществах и витаминах намного больше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества для поддержания функционирования организма, правильного роста и развития. До 10-месячного возраста иммунная система щенков вест-хайленд-уайт-терьера развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, помогает укрепить их естественные механизмы защиты в период активного роста и социализации. Работа их пищеварительной системы также отличается от взрослого вест-хайленд-уайт-терьера: поскольку она еще незрелая, важно обеспечить рацион высокоусвояемыми белками. Пребиотики, такие как фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, помогая сбалансировать кишечную флору, и способствуют формированию хорошего стула.
При выборе размера, формы, текстуры гранул следует учитывать также особенности зубов щенков — сначала временных, а затем постоянных. Для поддержания здоровья кожи и шерсти необходим ряд ключевых питательных веществ, таких как жирные кислоты Омега-3 (EPA\DHA), витамин A, масло огуречника. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию хотя бы на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
На протяжении всей жизни вест-хайленд-уайт-терьера важно не кормить собаку едой, предназначенной для человека, или жирными лакомствами. Вместо этого вознаграждайте своих питомцев крокетами из их суточной порции корма, и строго следуйте рекомендациям по кормлению, написанным на упаковке, чтобы предотвратить чрезмерное набор веса.
Основными целями в области питания взрослого вест-хайленд-уайт-терьер являются:
поддержание оптимальной массы тела благодаря включению легкоусвояемых ингредиентов и адаптированному содержанию жиров;
поддержание здоровья кожи и красоты шерсти благодаря обогащению рациона незаменимыми жирными кислотами (EPA/DHA), аминокислотами, витаминами группы В. У вест-хайленд-уайт-терьера грубая шерсть и нежная кожа.
Взрослые собаки подвержены заболеваниям полости рта, в частности отложению зубного налета и камня. Зубы и челюсти вест-хайленд-уайт-терьера нуждаются в серьезной защите. Формула корма содержит хелаторы кальция, которые уменьшают образование зубного камня, а форма и текстура гранул стимулирует разгрызание, помогая поддерживать ежедневную гигиену полости рта. Представители мелких пород известны своим привередливым аппетитом. Особая формула, включающая натуральные ароматизаторы, а также размер и текстура гранул стимулируют их аппетит. Собаки мелких пород склонны к образованию камней в мочевыделительной системе, поэтому для ее поддержания рекомендуется специальное питание.
Для вест-хайленд-уайт-терьеров, живущих в основном в помещении, легкоусвояемые белки, достаточное количество клетчатки и высококачественные источники углеводов помогут уменьшить запах и количество стула. Поскольку постоянное содержание в помещении часто означает недостаточную физическую активность, скорректированное содержание калорий в соответствии с уменьшенными потребностями в энергии и включение в рацион L-карнитина, который способствует метаболизму жиров, могут помочь поддерживать идеальный вес. После стерилизации некоторые животные также могут набирать избыточный вес.
Начиная с 8-летнего возраста у вест-хайленд-уайт-терьеров появляются первые признаки старения. Состав, обогащенный антиоксидантами, поможет сохранить их жизненные силы, а адаптированное содержание фосфора поддержит работу почек. Старение также сопровождается изменением возможностей пищеварительной системы и появлением дополнительных потребностей в определенных питательных веществах, поэтому корм для стареющих вест-хайленд-уайт-терьеров должен обладать следующими характеристиками:
Более высокое содержание витаминов C и E. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами и помогают защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, спровоцированного старением.
Высококачественный белок. Вопреки широко распространенному заблуждению, снижая уровень содержания белка в корме особо не получается предотвратить развитие почечной недостаточности. Кроме того, у пожилых собак белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Снижение уровня содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек
Увеличенная доля микроэлементов железа, меди, цинка и марганца помогает поддерживать кожу и шерсть в хорошем состоянии.
Повышенное содержание полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6) для здоровья шерсти. Эти жирные кислоты вырабатываются в организме собаки, но старение может нарушить этот физиологический процесс.
С возрастом у животных начинают появляться проблемы с зубами. Чтобы собака получала достаточное количество корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности ее челюстей. Адаптированная форма гранул помогает снизить скорость потребления корма для поддержания здорового веса.
Уход, учитывающий индивидуальные потребности вест-хайленд-уайт-терьера
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Учитывая, что раньше эти собаки использовались для охоты, неудивительно, что они настолько энергичны. Вести требуется разумное количество физических нагрузок каждый день. Обеспечивайте питомцу не менее 30 минут активности в день, в идеале — до одного часа. Отличающиеся дружелюбием вест-хайленды с удовольствием играют в игры, гоняются за мячиками и общаются со своими собратьями. Отпуская их с поводка, принимайте во внимание их врожденный охотничий инстинкт — они любят копать землю и зарываться в норы диких животных. Также их следует держать подальше от любых мелких животных.
Их шерстный покров состоит из жестких волосков верхнего слоя и более мягких – нижнего; важно проводить ежедневный груминг. Наряду с обычным расчесыванием некоторые владельцы также используют технику, называемую триммингом (или щипкой), когда старая, отмершая шерсть осторожно выдергивается. Другие предпочитают водить питомцев к профессиональному грумеру каждые четыре — шесть недель. Есть положительный момент: вести не отличаются активной линькой. Кроме того, из-за особенностей внешнего слоя шерсти, который содержит мало жира и относительно устойчив к загрязнениям, купание требуется лишь изредка. Зубы следует чистить ежедневно, подрезать когти — по мере отрастания, а уши регулярно проверять.
Представители породы невероятно умны, быстро учатся, однако им также присуще некоторое упрямство. Как рабочие терьеры они были выведены для одиночной охоты, что придало им независимый нрав — эта черта сохранилась и сегодня. Благодаря приветливому, дружелюбному характеру, вест-хайленд-уайт-терьеры хорошо поддаются дрессировке методом вознаграждения и положительного подкрепления. Терпение — ключ к успеху! После освоения начальных команд вести преуспевают в различных спортивных дисциплинах для собак, от обидиенса до аджилити.
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Всё о вест-хайленд-уайт-терьерах
Вест-хайленд-уайт-терьеры действительно не сдерживают себя в самовыражении. Но в основном они используют голос, чтобы объявить о прибытии незнакомца или о чем-то неожиданном. Обычно для их лая есть причина.
Вест-хайленд-уайт-терьеров нельзя оставлять в одиночестве слишком долго, поскольку они сильно привязываются к своим владельцам. В противном случае у них могут проявляться признаки деструктивного поведения. Иногда им бывает достаточно компании еще одной собаки.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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