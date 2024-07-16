Все, что нужно знать о породе



Будучи одной из самых популярных разновидностей терьеров, они обладают яркой индивидуальностью. Это общительные, дружелюбные, умные собаки, у которых определенно есть собственное мнение. Из-за этого дрессировка может оказаться непростой, но при должном терпении — и нескольких здоровых лакомствах — все получится.

Как правило, эти миниатюрные питомцы хорошо адаптируются к домашним условиям. Достигая в холке максимум 28 сантиметров, они прекрасно себя чувствуют в квартире, при условии, что ежедневно получают достаточный уровень активности. Единственное, о чем стоит помнить, — они могут резко реагировать, если чувствуют угрозу, поэтому лучше держать их под присмотром в присутствии маленьких детей или других животных.

Порода происходит из Шотландского нагорья, где ее разводили для охоты на крыс и лис. До сих пор она частично сохраняет этот инстинкт. Поэтому ее представители с удовольствием могут преследовать других животных и всегда радуются возможности поиграть во дворе. Вест-хайленды — прекрасные исследователи, «копатели» и «нюхачи», хотите вы того или нет.

Эти маленькие животные удивительно сильные и крепкие. Представители породы отличаются неплохим здоровьем, силой, высокой продолжительностью жизни. Многие из них доживают до 13 лет и даже больше.

Их отличительная двухслойная белая шерсть на самом деле довольно жесткая — она защищает их от непогоды. А двигаются они быстрее, чем может показаться на первый взгляд. Темно-карие глаза обычно яркие, бдительные; настороженные уши постоянно прислушиваются к малейшему звуку.

Они оберегают свою территорию и всегда лают на любых приближающихся незнакомцев. Это делает вести хорошим охранником, но такие качества не позволяют завести его там, где шуметь запрещено. В остальном эти маленькие подвижные терьеры прекрасно впишутся в любую домашнюю обстановку.