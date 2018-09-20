Кормление собаки после операции

Операция может вызвать стресс у собаки. После операции собакам, как и людям, необходим период отдыха и восстановления, в течение которого их нужно кормить так, чтобы не навредить их пищеварительной системе. Установленный режим кормления и правильный рацион могут помочь собаке восстановиться после операции и поддержать работу ее пищеварительной системы.

Способы кормления собаки после операции

В зависимости от типа проведенной операции ветеринарный врач посоветует способ кормления, который подойдет собаке лучше всего. При некоторых гастроэнтерологических проблемах в ходе операции собаке могут установить зонд — специальную трубку, по которой корм будет поступать прямо в желудок или пищевод, минуя органы, эффективность работы которых может быть снижена.

Если собаке установили зонд, ей нужен корм жидкой или полужидкой консистенции, чтобы его можно было вводить через трубку (возможно, с помощью шприца). Через зонд можно вводить специальную жидкую диету, влажный или размоченный до состояния жидкой каши сухой корм. Такой корм должен быть правильной текстуры и подходящих размеров, чтобы не допустить закупорки трубки.

По мере того как собака будет выздоравливать, вы сможете воспользоваться и другими приемами, чтобы облегчить ей поедание корма. Установите миски с кормом и водой выше уровня пола, чтобы облегчить опускание корма в желудок за счет силы тяжести. Это позволит улучшить пищеварение животного. Мелких собак во время кормления можно держать на руках. При этом голова собаки должна лежать на вашем плече.