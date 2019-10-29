Собака отказывается от еды

Если ваша собака, до этого не страдавшая отсутствием аппетита, начала отказываться от еды без всяких видимых причин, это нельзя оставлять без внимания.

Отсутствие аппетита — далеко не всегда причина болезни. Хотя в первую очередь нужно исключить именно заболевание. Если у собаки тусклая шерсть, повышена температура, она вялая, отказывается от еды, у нее наблюдается рвота, жидкий стул, то тут медлить нельзя. Нужно обратиться к ветеринарному врачу. Внимательно надо отнестись и к потере аппетита у пожилых собак, щенков, беременных и кормящих сук. Либо к собакам, которые в обычном состоянии всегда едят с удовольствием.

Одной из причин потери аппетита могут стать внутренние паразиты. После вакцинации щенки нередко отказываются от еды на короткое время, что связано с периодом карантина.

Но если никаких признаков заболевания нет, температура нормальная, собака ведет себя как обычно, то нужно проанализировать причины потери ею аппетита.

Возможно, вам просто кажется, что собака ест меньше по сравнению с другими собаками той же породы, размера или возраста. Либо вы увидели рекомендуемую дозу корма, которая больше той, что съедает ваш питомец. Как правило, собака съедает лишь 60% от рекомендованной дозы. Все эти причины не могут служить основанием для беспокойства. Кроме того, норма съедаемого корма у всех собак разная и зависит от многих факторов — физической нагрузки, возраста, состояния здоровья, индивидуальных особенностей.

Потеря аппетита может быть вызвана травмами полости рта или заболеваниями десен и зубов. Стрессовыми ситуациями, на которые особенно чувствительно реагируют собаки с неустойчивой нервной системой. Они могут отказаться от еды при переезде, смене обстановки, резких звуках, смене владельца или в незнакомом месте. При грубом и даже жестоком обращении собака также отказывается от еды, становится вялой, апатичной и старается спрятаться от человека.

Но бывают и капризные собаки, которые не желают есть, потому что им не нравится конкретная пища, ее запах, температура и даже вид. И чем больше владелец пытается разнообразить рацион такой собаки, тем больше она капризничает. Частая смена рациона не полезна для нее, тем более что в ход идут продукты и даже деликатесы, которые собакам давать нельзя. Пытаясь заставить свою собаку есть, владелец получает обратный эффект. Поэтому, если собака отказывается есть без всякой видимой причины, а просто потому что ей не нравится пища, не стоит менять рацион.