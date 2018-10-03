Гепатит собак
Что такое инфекционный гепатит собак?
Уровень смертности у собак с гепатитом колеблется от 10 до 30%. Как правило, самый высокий процент смертности - у очень молодых собак.
Каковы симптомы инфекционного гепатита собак?
Инфекционный гепатит у щенка или взрослой собаки может иметь множество различных проявлений. Всегда следите за появлением следующих симптомов:
- повышение температуры тела;
- вялость;
- диарея;
- рвота;
- увеличенная печень;
- боли в животе.
У щенка или собаки с более тяжелой формой инфекционного гепатита могут проявляться следующие симптомы:
- кровоподтеки на коже;
- красные точки на коже;
- отекшие, увеличенные лимфатические узлы.
Что вызывает инфекционный гепатит собак?
Инфекционный гепатит собак передается через кровь, выделения из носа, слюну, мочу или фекалии зараженных собак.
Этот вирус может долго сохранять жизнеспособность в группе собак, и его очень трудно уничтожить, поскольку он устойчив к липидным растворителям, таким как эфир, а также к кислоте и формалину.
Можно ли моему щенку сделать прививку против инфекционного гепатита собак?
Инфекционный гепатит собак можно предотвратить с помощью вакцинации против этого вируса. Поэтому очень важно сделать щенку все необходимые прививки в правильном возрасте.
Программу вакцинации щенков обычно начинают в возрасте от шести до восьми недель. Вакцинация против инфекционного гепатита собак проводится в возрасте от семи до девяти недель.
Первая ревакцинация против инфекционного гепатита собак проводится в возрасте 11-13 недель. Только после первой ревакцинации щенок будет защищен от заражения.
Как узнать, нужно ли моему щенку проходить вакцинацию?
Вакцины для щенков бывают обязательными и рекомендуемыми. Вакцина против инфекционного гепатита собак является одной из обязательных, поэтому ее непременно введут вашему щенку в рамках программы вакцинации, проводимой ветеринарным врачом.
Защитит ли вакцинация мою собаку от гепатита?
Первые прививки против инфекционного гепатита собак не защитят их на всю жизнь. Важно проводить ревакцинацию собаки в течение всей ее жизни.
Вторая ревакцинация проводится через 15 месяцев, а затем необходимо проводить ревакцинацию ежегодно, чтобы обеспечить защиту от этой инфекции.
Проконсультируйтесь с ветеринарным врачом о выборе программы вакцинации, максимально соответствующей потребностям вашего щенка, которые зависят от его условий содержания и образа жизни.
Что делать, если мне кажется, что мой щенок заболел?
Если у вашего щенка наблюдаются какие-либо симптомы инфекционного гепатита собак, нужно немедленно связаться с ветеринарным врачом. Он проведет ряд анализов крови, в том числе исследование на антитела и иммунофлюоресцентный анализ, чтобы определить, инфицирован ли ваш щенок, и составит оптимальный план лечения.
Вакцинация щенка против инфекционного гепатита собак и других заболеваний - одна из важнейших профилактических мер, которые помогают сохранить здоровье вашего питомца на протяжении всей его жизни. Если у вас есть вопросы об этой или других вакцинах, которые нужны щенку, обратитесь к ветеринарному врачу.
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