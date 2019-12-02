Контроль веса и поддержание активности щенков
На стадии формирования организма щенок растет очень быстро, поэтому важно следить за его весом. Если не контролировать рацион и поведение щенка с ожирением, он превратится в страдающую ожирением взрослую собаку.
Собаки по своей природе энергичные животные. Энергию они получают из жира, и если в их рационе слишком много жиров и они ведут малоактивный образ жизни, животные начнут прибавлять в весе. Избыточный вес может оказывать давление на скелет, приводя к проблемам с суставами и повышая нагрузку на жизненно важные органы. Поэтому поддержание нормального веса и хорошей формы собаки поможет значительно улучшить качество ее жизни.
Как контролировать вес щенка
Обязательно давайте щенку сбалансированный корм, который содержит правильное сочетание элементов и правильное соотношение жиров и белков. Это поможет щенкам не набирать избыточный вес во время роста.
Установите режим кормления: кормите щенка в специально отведенном месте из одной и той же миски, в установленное время. Это поможет ему понять, каковы место и время его кормления, а также позволит регулировать пищевые привычки.
Корм необходимо давать через определенные интервалы времени небольшими порциями, размеры которых следует контролировать. Поначалу кормите щенка три раза в день. Затем, когда фаза роста закончится, переведите его на двухразовое кормление. Частое кормление небольшими порциями позволяет организму щенка легче переваривать корм, а также обеспечивает распределение потребляемой энергии на весь день.
Начиная с двухмесячного возраста давайте щенку возможность самостоятельно изучать окружающее пространство. Чтобы спокойно играть и тратить энергию, щенок должен привыкнуть к своему дому. Сначала вам придется постоянно присутствовать при этих играх, особенно если в доме есть дети.
Регулярно взвешивайте щенка и корректируйте порции корма в соответствии с инструкциями, указанными на упаковках корма. Это особенно важно для собак мелких пород, у которых скачок роста происходит быстрее, чем у более крупных собак: им может потребоваться более частая корректировка размера порций.
Поощряйте активное поведение щенка, давая ему игрушки. Щенки обожают картонные коробки, а резиновые игрушки могут прослужить долгое время. Помните, что размеры игрушки должны как минимум в два раза превышать размеры пасти, чтобы собака не подавилась и не проглотила мелкие детали.
Чего не следует делать, контролируя вес щенка
Не относитесь к щенку как к человеку. Собаки не нуждаются в разнообразном питании — давайте ему сбалансированный корм одного вида и соблюдайте режим кормления, чтобы для питомца было все просто и понятно.
Не кормите щенка остатками еды со стола, так как это может значительно увеличить количество потребляемой им энергии (и жира). Это также может стать причиной нежелательного, например выпрашивающего, поведения.
Не давайте щенку лакомства перед «основным» кормлением. Это нецелесообразно, поскольку питомец в конечном итоге может начать отказываться от корма, думая, что получит лакомство!
Не перекармливайте щенка. Аппетит щенка меняется в зависимости от его возраста. Не увеличивайте порции корма, если он все съедает за одно кормление, и не давайте корм еще раз в другое время, если щенок изначально съел не всю порцию корма. Щенок поест, когда проголодается, а благодаря частым кормлениям небольшими порциями поймет, что у него еще будет время утолить голод позднее
Важно придерживаться рекомендаций по кормлению и поддержанию физической активности щенка. Хотя это может оказаться сложной задачей, но поможет избежать проблем со здоровьем питомца в дальнейшем. Соблюдайте эти рекомендации, следите за питанием щенка и проводите много времени, играя с ним. Тем самым вы заложите самый прочный фундамент здоровой жизни вашего питомца.
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