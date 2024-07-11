Лечебное питание для кошек назначает только ветеринарный врач. Правильно подобранный рацион — это хорошая профилактика заболеваний, вместе с лекарственными средствами он способствует эффективному и быстрому лечению, а также помогает справиться с рецидивами.

Очень важно не только подобрать правильно лечебное питание кошке, но и следить за тем, чтобы соблюдалась регулярность приемов пищи, а также общая продолжительность диетического курса. Разберемся, при каких заболеваниях диета может помочь без лекарственных средств.

Ожирение

Уровень активности у домашней кошки, живущей в обычной городской квартире, гораздо ниже, чем у животного, имеющего доступ на улицу. Поэтому домашней кошке требуется не так много калорий для полноценной жизнедеятельности.

Многие хозяева ненамеренно перекармливают животное, полагая, что крупная полная кошка — это здоровая кошка. На деле же лишний вес может спровоцировать множество заболеваний, включая опасные для жизни нарушения в работе сердца.

Если вы подозреваете, что ваша кошка страдает ожирением, покажите ее ветеринарному врачу. Специалист определит уровень лишнего веса и назначит специальную диету. В линейке ветеринарных кормов ROYAL CANIN ® есть целая серия диетического питания. Например, Obesity Management с высоким содержанием белка или Satiety Weight, рассчитанный на взрослых кошек.

Запор

Запор — частое явление при нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта кошки. Причин у него может быть множество: от простого отказа ходить в туалет до серьезных патологий в работе кишечника.

Впрочем, чаще всего запоры вызваны нарушением режима питания или некачественным кормом. Помните, что кошки крайне разборчивы в еде, так что не стоит кормить животное пищей со своего стола: она часто слишком жирная, жареная или острая для кошки.

Если вы заметили, что кошка несколько дней не ходит в туалет, покажите ее ветеринарному врачу. Специалист поможет определить причину запора, а также порекомендует подходящую диету.

Обратите внимание на серию кормов Fibre Response, которые разработаны специально для кошек с нарушением пищеварения, в частности, с запорами. В таком корме много клетчатки, которая размягчает каловые массы и облегчает процесс дефекации.

Стрессы и резкая смена настроения

Кошки — весьма чувствительные к смене обстановки животные. Новая мебель, ремонт, переезд или появление нового члена семьи могут стать серьезным испытанием для нервной системы кошки.

Животное в стрессе становится пугливым, боится любых громких и резких звуков, начинает проявлять агрессию по отношению к хозяину, метит новые объекты в доме, например, недавно купленную мебель. Затянувшийся же стресс может привести к проблемам со здоровьем.

Часто стресс сказывается еще и на внешнем виде животного. Особенно страдают шерсть, которая может поблекнуть или поредеть, и кожа, на которой появляется сыпь, раздражения и так далее.

Если вы заметили, что у кошки изменилось поведение, она стала раздражительной и осторожной, попробуйте определить, что именно ее беспокоит: вспомните, какие перемены в квартире недавно происходили? Также покажите животное ветеринарному врачу, который сможет определить, не вызван ли стресс какими-либо заболеваниями.

Преодолеть стресс помогут дополнительное внимание и забота хозяина, а также правильное лечебное питание. В этом случае идеально подойдут корма серии Calm. В них содержатся специальные микроэлементы, которые благотворно влияют на центральную нервную систему животного, а также комплекс витаминов, которые уберут неприятные последствия стресса на коже.