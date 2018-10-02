Пребиотики в рационе кошек

Пребиотики - это вещества, которые не подвергаются ферментированию в желудочно-кишечном тракте, однако служат питательной средой для роста полезной микрофлоры. Они могут являться пищей для полезных бактерий кишечника, либо субстратом для их колоний.

Пробиотики, в отличие от пребиотиков, содержат живые бактерии нормальной микрофлоры кишечника либо их споры. Непатогенная микрофлора кишечника необходима для поддержания нужного кислотно-щелочного баланса в кишечнике, также бактерии синтезируют многие незаменимые витамины и аминокислоты, а также способны подавлять рост условно-патогенной флоры.

Истинные пребиотики состоят обычно из олигомеров и полимеров фруктозы, маннозы, глюкозы, лактулозы. Они являются питательным веществом для пробиотиков, сдерживают рост и развитие патогенной микрофлоры в кишечнике кошки, препятствуют процессам гниения, оказывают мягкое слабительное действие. Растворимые пребиотики содержатся в яблоках, корне цикория, злаках, кисломолочной продукции, кошачьем молоке, дрожжах. Лактулоза - синтетическое вещество, которое в природе не встречается.

Желирующие пребиотики частично являются питательной средой для пробиотиков, а также оказывают обволакивающее и энтеросорбирующее действие. Они способствуют выводу шерсти и токсинов. К ним относятся пектины, камедь и мукополисахариды. Последние также улучшают состояние суставов. Пектины содержатся в кожице ягод, яблоках, свекольном жоме. Камеди - в овсе, плодах рожкового дерева, гуммиарабике. Мукополисахариды - наиболее полезные для кошки пребиотики - содержатся в рыбьих головах, хрящах, коже, крепком мясо-костном бульоне.

Нерастворимые пребиотики - это пищевые волокна и клетчатка, они не усваиваются в кишечнике кошки, однако участвуют в формировании стула и служат субстратом для роста полезной кишечной микрофлоры. Эти вещества улучшают перистальтику. К ним относятся хитин, лигнин и целлюлоза.

В природе кошка получает пребиотики, в основном, животного происхождения. Это хрящи и кости мелких животных, перья, шерсть, содержимое желудка грызунов и птиц. В промышленных кормах чаще всего используются пребиотики растительного происхождения. Они необходимы для формирования гранул, повышения усвояемости корма, улучшения перистальтики. Если кошка питается готовым кормом, и у нее нет проблем с пищеварением, то необходимости добавлять пребиотики в пищу не возникает. Пребиотики могут оказать значительный лечебный эффект при отравлениях, дисбактериозе кишечника, нарушениях пищеварения и стула.