Здоровье питомцев — наша страсть
Мы уделяем особое внимание уникальным потребностям кошек и собак. Благодаря такому пристальному вниманию к каждой детали мы разрабатываем эффективное питание с учетом индивидуальных потребностей животных и помогаем им раскрыться во всем великолепии.
Наши ценности
Узнайте больше об идеях и ценностях, определяющих роль компании Royal Canin в мире.
Наша история
Узнайте больше о том, как мы ориентировались на эти ценности в своей ежедневной работе в течение 50 лет.
Для устойчивого будущего
Устойчивое развитие занимает центральное место в ежедневной работе Royal Canin.
Качество — абсолютный приоритет
Качество и безопасность продукции — основа нашей деятельности в любой стране мира.
Совершенство в каждой детали
Узнайте о том, как все, что мы делаем, пронизано заботой о здоровье домашних животных.