Jean Cathary was born in May 1927 in the small French town of Puy-en-Velay. He started his veterinary career working with horses and bulls. С годами он пришел к выводу, что питание может влиять на здоровье животных. В 1968 году он создал специальный корм для собак, так называемый «желтый суп». Была зарегистрирована торговая марка ROYAL CANIN®.