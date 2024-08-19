Более 50 лет в области здорового питания
С 1968 года компания Royal Canin работает над тем, чтобы сделать питание главным средством для поддержания здоровья кошек и собак. Это наш способ сделать мир для домашних животных лучше.
1968: Наша увлеченность идеей влияния питания на здоровье животных началась с одного человека
Jean Cathary was born in May 1927 in the small French town of Puy-en-Velay. He started his veterinary career working with horses and bulls. С годами он пришел к выводу, что питание может влиять на здоровье животных. В 1968 году он создал специальный корм для собак, так называемый «желтый суп». Была зарегистрирована торговая марка ROYAL CANIN®.
1972: Bienvenue a Le Group Guyomarc'h
Компанию ROYAL CANIN приобретает группа Guyomarc'h. Благодаря ее экспертному опыту мы внедряем гораздо более точный подход к разработке формул продуктов и удовлетворению индивидуальных потребностей животных. Группа Guyomarc’h предоставляет подразделениям Royal Canin значительную автономию. Guyomarc'h обеспечивает ROYAL CANIN финансовую поддержку, выделяет ресурсы на научные исследования, оказывает помощь в разработке стратегий, в том числе маркетинговых. Еще одной отличительной чертой эпохи Guyomarc’h становится децентрализация управления компанией.
1974: Выход на международный рынок
К началу 1974 года продукция Royal Canin продается в восьми странах Европы: Франции, Бельгии, Дании, Германии, Италии, Испании, Швеции и Нидерландах.
1980: Выпуск AGR, глобальной инновации
AGR — первый в мире полнорационный корм для щенков крупных пород, который получил высокую оценку заводчиков по всему миру и более 15 лет считался «эталонным кормом».
1982: Элемент французской культуры
Бегущая собака: легендарная реклама. Этот рекламный ролик, в котором была использована музыка Эннио Морриконе из фильма «Профессионал», стал частью французской поп-культуры.
1985
1990: Новый владелец. Новая стратегия. Неизменная философия
Paribas Affaires Industrielles покупает Guyomarc'h Groupe. Это приводит к серьезным изменениям стратегии, росту амбиций и глобальному развитию. Наша философия остается неизменной — сделать мир для домашних животных лучше.
1994: Новаторский прорыв в питании для кошек
Выпуск гаммы продуктов RCFI, тройная революция в питании для кошек. The product offers premium nutrition through a dry food and specialised distribution through breeders and veterinarians, while the rest of the cat food market sells wet foods through supermarkets.
1997: Публикации компании Royal Canin: новая глава
Мы опубликовали энциклопедию ROYAL CANIN о собаках, а через год — энциклопедию о кошках. Авторы энциклопедий получили Гран-при Ветеринарной академии.
1997: Питание с учетом размеров
После многих лет исследований и разработок был выпущена гамма продуктов RCCI SIZE. Это первая в мире программа питания, учитывающая размеры и возраст собак.
1999: Питание с учетом потребностей собак определенных пород
2001: Объединение знаний
Первая научная конференция в Монпелье собрала 150 ветеринарных врачей со всей Европы для обсуждения вопросов питания и обеспечения благополучия животных. Одновременно в Эмарге открылся Кампус Royal Canin. Это центр передовых технологий, объединяющий все направления деятельности в одном месте — в оснащенных по последнему слову техники зданиях, расположенных вокруг завода: в Кампусе разместились Научно-исследовательский центр Royal Canin, питомники собак и кошек, головной офис и французский филиал.
2002: Новая семья — Mars
ROYAL CANIN SAS становится частью корпорации Mars Inc.
2002: Корм для собак определенной породы
Мы запускаем первый корм для собак определенной породы — Mini Yorkshire Terrier YPR 28 для йоркширского терьера. Он обеспечивает питание, адаптированное к конкретным физиологическим особенностям и потребностям, связанным с особенностями здоровья собак этой породы.
2003: Сочетание преимуществ
Выпуск новой эксклюзивной ветеринарной гаммы продуктов VDiet — результат сотрудничества ROYAL CANIN Research с Уолтемским центром питания домашних животных (WCPN).
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Современная клиника по лечению ожирения. В сотрудничестве с WCPN (Центром питания домашних жвотных Waltham) мы поддерживаем работу первой европейской клиники коррекции веса в Ливерпуле, Великобритания.
2009: Появление линейки влажных кормов
Royal Canin начинает производить влажные корма, которые поступают в продажу в зоомагазинах. Появляется линейка влажных продуктов для кошек Feline Health Nutrition.
2009: Последний континент
С момента открытия первой фабрики в Азии наша продукция стала выпускаться на девяти предприятиях. Теперь компания Royal Canin производит и поставляет продукцию на всех континентах, кроме Антарктиды.
2012: Anallergenic — революционная инновация
Мы посвятили 10 лет специальным исследованиям, чтобы предложить первое диагностическое питание, предназначенное для собак с аллергическими реакциями. Наш продукт является инновационным диетологическим решением для животных с тяжелыми формами пищевой аллергии. Это сухой корм на основе олигопептидов (белков, прошедших интенсивный гидролиз, то есть расщепление молекул до небольших фрагментов). Такой корм легко усваивается, причем гиперчувствительная иммунная система больной собаки не распознает олигопептиды как аллергенные вещества.
2014: Каждая собака уникальна
Узнайте об индивидуальных особенностях вашей собаки. Благодаря новому исследованию GHA, в ходе которого сканируется ДНК животных, ветеринарные врачи могут составлять индивидуальные планы лечения и профилактики с учетом генетического кода каждой собаки.
Выпуск гаммы продуктов ICU в 2016 г.
Гамма продуктов ICU (жидкий полнорационный корм, специально разработанный для кормления через зонд) позволяет ветеринарным врачам оказывать помощь кошкам и собакам, находящимся в тяжелом состоянии. Благодаря этому корму кошки и собаки могут получать жизненно важное питание, необходимое для быстрого выздоровления.
2016 г. — Кобрендинг
Вместе — лучше: дух совершенства — бренды ROYAL CANIN и EUKANUBA объединяет общее стремление сделать мир для домашних животных лучше.
2017 г. — Приведите собаку на работу
Теперь сотрудники нашего кампуса в Эмарге могут приходить на работу со своими питомцами. Каждая собака получает приветственный набор: миску для воды, табличку, информирующую о присутствии собаки, поводок для прогулок, одеяло, красный матрас и идентификационный значок, чтобы все сотрудники знали ее кличку.
2018 г. — Развитие инфраструктуры
Открытие 15-го завода в Кимдже (Южная Корея) позволяет нам расширить свою деятельность в Восточной Азии. В то же время расширение нашего кампуса за счет строительства Глобального инновационного центра поможет нам выполнять свою миссию — делать мир для домашних животных лучше.
Наши ценности
Узнайте больше об идеях и ценностях, определяющих роль компании Royal Canin в мире.
Питание, учитывающее индивидуальные потребности
Наша работа основана на всестороннем и постоянно развивающемся и дополняющемся изучении основ здоровья и правильного питания животных.