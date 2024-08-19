Мы посвятили 10 лет специальным исследованиям, чтобы предложить первое диагностическое питание, предназначенное для собак с аллергическими реакциями. Наш продукт является инновационным диетологическим решением для животных с тяжелыми формами пищевой аллергии. Это сухой корм на основе олигопептидов (белков, прошедших интенсивный гидролиз, то есть расщепление молекул до небольших фрагментов). Такой корм легко усваивается, причем гиперчувствительная иммунная система больной собаки не распознает олигопептиды как аллергенные вещества.