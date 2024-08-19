Подход Royal Canin к питательным веществам
Необходимые питательные вещества для кошек и собак
Иногда бывает сложно понять, какие питательные вещества важны для вашего питомца и как они влияют на его организм. На протяжении последних 50 лет наши группы исследователей и партнеры из сферы ветеринарного обслуживания изучают пищевые потребности кошек и собак, чтобы понять, насколько важную роль играет питание в здоровом образе жизни. Узнайте больше о важности питательных веществ, содержащихся в корме вашего питомца.
Адаптированное питание для уникальных потребностей
Мы используем свой опыт научных разработок ради здоровья и благополучия домашних питомцев. Компания Royal Canin, основанная ветеринарным врачом в 1968 году, всегда была экспертом в области здорового питания животных. Мы разрабатываем диетологические решения, основываясь на индивидуальных потребностях кошек и собак. Узнайте, как мы разрабатываем уникальные рационы с учетом индивидуальных потребностей каждого животного.
Наша философия питания
Компания Royal Canin находится в авангарде научно-исследовательского подхода к питанию уже более 50 лет. С первого дня наш подход к питанию основывался на научных фактах и определялся исследованиями ветеринарных врачей, диетологов и ученых со всего мира.
Об ингредиентах корма для домашних питомцев
Мы знаем, что ценность ингредиентов зависит от качества сырья, от того, как и когда они включены в рацион и как они приготовлены. Вот почему мы выбираем наши ингредиенты, исходя из содержания в них высококачественных питательных веществ, специально адаптированных к потребностям кошек и собак. Узнайте больше о типах ингредиентов, о том, как они на самом деле влияют на питание вашего питомца, и о том, как наш подход позволяет нам рационально выбирать сырье.
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