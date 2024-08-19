Подход Royal Canin к питательным веществам

Мы знаем, что ценность ингредиентов зависит от качества сырья, от того, как и когда они включены в рацион и как они приготовлены. Вот почему мы выбираем наши ингредиенты, исходя из содержания в них высококачественных питательных веществ, специально адаптированных к потребностям кошек и собак. Узнайте больше о типах ингредиентов, о том, как они на самом деле влияют на питание вашего питомца, и о том, как наш подход позволяет нам рационально выбирать сырье.