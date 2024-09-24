Философия питания Royal Canin
Royal Canin с первого дня своего основания использует научный подход к разработке питания. Наш подход к питанию домашних животных основывается исключительно на научных фактах и подкрепляется исследованиями специалистов по питанию, ветеринарных врачей и ученых со всего мира. С момента основания наша философия питания, подкрепляемая научными исследованиями и наблюдениями, основывается на трех основных принципах: внимание к потребностям кошек и собак, точный подход к разработке питания и постоянное внедрение инноваций.
Потребности кошек и собак — прежде всего
Собака — это не человек, а кошка — не маленькая собака. Основные физиологические различия между людьми, кошками и собаками обусловили различия в пищевых потребностях. В Royal Canin мы делаем все, чтобы разобраться в даже самых мелких различиях в питании каждого вида, удовлетворив их уникальные потребности с помощью наших диет.
Это означает, что исследования и создание новых продуктов происходят не на основе трендов питания людей или предпочтений владельцев домашних питомцев, а с использованием научных наблюдений для получения точных комбинаций питательных веществ, необходимых для жизни и здоровья каждой кошки или собаки. Мы руководствуемся реальными потребностями животных при проведении исследований и обосновании питательной ценности всех наших кормов.
Глубокие знания о питательных веществах и особых потребностях кошек и собак позволяют нам создавать адаптированные решения. Всецелая преданность поддержанию здорового образа жизни кошек и собак — это лучший довод в пользу выбора наших рационов питания.
Кошки
Количество вкусовых рецепторов: 475
Ежедневное потребление энергии: 200–300 ккал в день
Режим питания: несколько приемов небольшими порциями
Характер питания: плотоядный
Собаки
Количество вкусовых рецепторов: 1,700
Ежедневное потребление энергии: 130–3500 ккал / день
Длительность приема пищи: 1–5 минут
Характер питания: Полуплотоядные
Люди
Количество вкусовых рецепторов: 9,000
Ежедневное потребление энергии: 1800–2500 ккал / день
Длительность приема пищи: 30–60 минут
Характер питания: всеядные
Точный баланс питательных веществ
Продукты ROYAL CANIN® — это результат многих лет тщательных исследований, направленных на выведение точных формул, которые смогут удовлетворить потребности кошек и собак в питательных веществах. В отличие от многих наших конкурентов, которые уделяют основное внимание ингредиентам, мы придерживаемся философии, в центре которой — комплексный подход к подбору питательных веществ.
В рамках подхода, ориентированного на питательные вещества, сначала оцениваются конкретные потребности кошек и собак в питании, а затем создается оптимальный диетологический профиль, учитывающий установленные потребности. Потребности зависят от вида питомца, породы, образа жизни, возраста, состояния и особенностей здоровья. Затем выбираются высококачественные и легкоусвояемые ингредиенты, которые можно комбинировать для соответствия конкретным диетологическим профилям.
Чтобы формулы наших кормов точно соответствовали реальным потребностям питомцев, мы сотрудничаем с экспертами по домашним животным — ветеринарными врачами, заводчиками, профессиональными объединениями и организациями. Это позволило нам глубоко изучить особенности отдельных пород, различных этапов и образа жизни животных, а также учесть множество различных заболеваний.
Постоянные инновации
Компания Royal Canin является частью постоянно развивающейся отрасли, в которой различные тенденции в области кормления приобретают все большую популярность. Чтобы избежать дезинформации или погони за сиюминутными тенденциями, а также обеспечить принятие решений в интересах домашних питомцев, мы ставим в основу всей нашей деятельности исследования и инновации. Чем больше мы понимаем, тем лучше мы можем заботиться о здоровье и благополучии кошек и собак.
С момента основания компании Royal Canin в 1968 году наблюдения и инновации позволили разработать более 200 уникальных продуктов, учитывающих индивидуальные потребности кошек и собак. Но мы не будем останавливаться на достигнутом. Мы никогда не останавливаемся в поиске новых знаний и поддерживаем постоянный диалог с научными экспертами, специалистами по уходу за домашними животными и владельцами, чтобы использовать эту информацию в наших разработках.
Мы делимся открытиями со своими партнерами, завоевывая авторитет и доверие. Это позволяет улучшать качество их взаимоотношений с питомцами и всегда учитывать известные потребности животных.
Кроме того, исследования, сделанные выводы и партнерские отношения позволяют компании Royal Canin расширять ассортимент диетологических решений. Стремясь предлагать все более точные формулы, мы постоянно проводим исследования, проверяем, насколько адаптированы форма, текстура, вкусовые качества и усвояемость продуктов, и обеспечиваем их безопасность на каждом этапе.
Soupe Jaune (1968)
Знаменитый «желтый суп» (продукт, с которого все и началось) был разработан основателем Royal Canin — доктором Жаном Катари, экспериментировавшим с различными комбинациями тостов, измельченных сухарей и мясных обрезков, которые он готовил и сушил.
В ходе его первых испытаний собаки, которых кормили новым кормом, вели себя более оживленно, их шерсть снова начала блестеть, а экзема прошла без использования лекарств.
Доктор Катари начал долго и усердно думать о способах производства кормов для домашних животных, которые имели бы надлежащую пищевую ценность и были бы практичными в использовании, а остальное стало историей.
AGR (1980)
Первый корм, созданный специально для щенков крупных пород. Более 17 лет такой продукт присутствовал только в линейке Royal Canin.
Persian 30 (1999)
В 1999 году мы выпустили рацион PERSIAN 30, учтя наблюдения и отзывы заводчиков, а также основываясь на собственных исследованиях.
Этот продукт стал первым в мире диетологическим решением, разработанным с учетом потребностей, обусловленных особенностями здоровья персидских кошек, а также уникальных проблем с питанием, которые связаны с их физическими особенностями и коротким черепом, характерным для брахицефальных пород.
Anallergenic (2011)
Выпуску продукта ANALLERGENIC предшествовало 10 лет исследований, наблюдений и разработок. Специальный состав полученного продукта позволяет использовать его даже в самых тяжелых случаях пищевой непереносимости.
Это еще один пример того, как мы выполняем свое обещание год за годом улучшать здоровье и жизнь кошек и собак.
Жидкие рационы ICU (2016)
Для тяжелобольных питомцев мы предлагаем ассортимент жидких рационов, которые лучше удовлетворяют пищевые потребности кошек и собак во время госпитализации. Бутылки в линейке жидких продуктов, удовлетворяющих различные пищевые потребности животных снабжены инновационным колпачком, который облегчает медицинскому персоналу кормление пациентов.
Поиск продукта
Продукты ROYAL CANIN® — это результат многих лет тщательных исследований, направленных на выведение точных формул, которые смогут удовлетворить потребности кошек и собак в питательных веществах. Каждый продукт разрабатывается с учетом пищевых потребностей, связанных с особенностями здоровья вашего питомца, в соответствии с его породой, возрастом и образом жизни. Взгляните на весь ассортимент продуктов Royal Canin.
Подробнее о питательных веществах
Разбираясь в питательных веществах и их полезных свойствах, вы сможете принимать обоснованные решения о питании своего питомца. Сотрудники компании Royal Canin провели много времени, изучая пищевые потребности кошек и собак. Таким образом, каждый из наших рационов включает не менее 50 отдельных питательных веществ, адаптированных к уникальным потребностям питомца. Узнайте больше об отдельных питательных веществах и их пользе для кошек и собак.
Здоровое питание, учитывающее уникальные потребности
Мы используем свой опыт научных разработок ради здоровья и благополучия домашних питомцев. Компания Royal Canin, основанная ветеринарным врачом в 1968 году, всегда была экспертом в области здорового питания животных. Мы берем за основу потребности кошек и собак на каждом этапе инновационного процесса, чтобы разрабатывать диетологические решения с максимальным учетом индивидуальных потребностей. Узнайте, как мы разрабатываем уникальные рационы с учетом индивидуальных потребностей каждого животного.