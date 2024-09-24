Философия питания Royal Canin

Потребности кошек и собак — прежде всего

Собака — это не человек, а кошка — не маленькая собака. Основные физиологические различия между людьми, кошками и собаками обусловили различия в пищевых потребностях. В Royal Canin мы делаем все, чтобы разобраться в даже самых мелких различиях в питании каждого вида, удовлетворив их уникальные потребности с помощью наших диет.

Это означает, что исследования и создание новых продуктов происходят не на основе трендов питания людей или предпочтений владельцев домашних питомцев, а с использованием научных наблюдений для получения точных комбинаций питательных веществ, необходимых для жизни и здоровья каждой кошки или собаки. Мы руководствуемся реальными потребностями животных при проведении исследований и обосновании питательной ценности всех наших кормов.

Глубокие знания о питательных веществах и особых потребностях кошек и собак позволяют нам создавать адаптированные решения. Всецелая преданность поддержанию здорового образа жизни кошек и собак — это лучший довод в пользу выбора наших рационов питания.