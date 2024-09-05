Здоровое питание для собак
Каждый продукт разрабатывается с учетом пищевых потребностей, связанных с особенностями здоровья вашего питомца, в соответствии с его размерами, породой, возрастом и образом жизни.
От рождения до 1 года
Щенок
Продукты, поддерживающие формирование естественных механизмов защиты, гармоничное развитие и работу пищеварительной системы в период роста.
1–7 лет
Взрослый
Питание, учитывающее индивидуальные пищевые потребности взрослой собаки в зависимости от ее размеров, породы и особенностей здоровья.
Старше 7 лет
Пожилые
Продукты, разработанные с учетом индивидуальных пищевых потребностей пожилой собаки.
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Просмотр ассортимента продуктов для розничной продажи
Ознакомьтесь с полным ассортиментом наших продуктов для розничной продажи.
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