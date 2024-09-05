Здоровое питание для собак

Каждый продукт разрабатывается с учетом пищевых потребностей, связанных с особенностями здоровья вашего питомца, в соответствии с его размерами, породой, возрастом и образом жизни.

Labrador puppy standing in black and white on a white background
От рождения до 1 года

Щенок

Продукты, поддерживающие формирование естественных механизмов защиты, гармоничное развитие и работу пищеварительной системы в период роста.

Продукты для щенков
Chihuahua adult standing in black and white on a white background
1–7 лет

Взрослый

Питание, учитывающее индивидуальные пищевые потребности взрослой собаки в зависимости от ее размеров, породы и особенностей здоровья.

Продукты для взрослых животных
English Springer Spaniel adult lying down in black and white on a white background
Старше 7 лет

Пожилые

Продукты, разработанные с учетом индивидуальных пищевых потребностей пожилой собаки.

Продукты для пожилых питомцев
Cocker Spaniel adult sitting in black and white on a white background

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Yorkshire Terrier adult and puppy standing in black and white on a white background

Просмотр ассортимента продуктов для розничной продажи

Ознакомьтесь с полным ассортиментом наших продуктов для розничной продажи.

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