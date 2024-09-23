Забота о здоровье вашей собаки
36 статей
Советы, статьи и информация, которые помогут правильно ухаживать за собакой.
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Здоровье пищеварительной системы
Уникальные породные потребности, связанные с особенностями здоровья
Узнайте о породных потребностях, связанных с особенностями здоровья, и о том, как обеспечить собаке определенной породы качественный уход.
Поиск ветеринарного врача
Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей собаки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
Питание, учитывающее индивидуальные потребности
Наша работа основана на всестороннем и постоянно развивающемся и дополняющемся изучении основ здоровья и правильного питания животных.
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3
Откройте контроль за состоянием здоровья вашего питомца
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