Сведения о здоровье мочевыделительной системы у собак и соответствующем питании

Заболевания мочевыделительной системы могут развиться у собаки в любой момент ее жизни в результате действия совокупности факторов, обусловленных особенностями породы или генетической предрасположенностью, образом жизни и, например, бактериальной инфекцией. Питание собаки играет важную роль в поддержании здоровья мочевыделительной системы и может использоваться в качестве вспомогательного средства для профилактики потенциальных заболеваний.

Почему здоровье мочевыделительной системы собаки играет важную роль?

Здоровая мочевыделительная система имеет очень большое значение для работы внутренних органов собаки. Your dog's urinary system, which includes the kidneys and bladder, works to process and remove waste products from their body. Если возникают проблемы с почками, система больше не может выводить продукты жизнедеятельности. Заболевания мочевого пузыря могут проявляться в виде инфекций или образования камней. Эти заболевания могут вызвать чувство дискомфорта и отрицательно повлиять на общее состояние здоровья собаки.

Какие проблемы с мочевыделительной системой могут возникнуть у собак?

Как и люди, собаки могут быть предрасположены к образованию «камней» в мочевыделительной системе. Это происходит, когда концентрация определенных минералов в моче собаки становится слишком высокой. The urine pH, urine volume and other factors also play a role in their formation. Dogs are most likely to suffer from these stones in their bladder, rather than their kidneys (which is where they’re commonly found in humans). Stones in the bladder can cause inflammation, predispose to urinary tract infections and even cause an obstruction of the urinary tract.

Существуют разные виды камней, состоящие из различных минералов и соединений. К их числу относятся струвит, оксалат кальция, урат и цистин. Эти камни образуются в различных условиях под влиянием разных факторов, включающих уровень pH мочи и генетическую предрасположенность.

Dogs can also suffer from bacterial infection in their urinary system, which can lead to discomfort in the lower urinary tract. Urinary incontinence, congenital anatomic abnormalities and tumours are amongst other conditions which affect the urinary tract in dogs.