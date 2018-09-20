​Как лечить заболевания мочевыделительной системы у собак?

Если вы заметили у вашей собаки симптомы, по которым можно узнать о появлении проблем с мочевыделительной системой, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, чтобы он мог правильно и профессионально поставить диагноз. В этой статье объясняется, как вы совместно с ветеринарным врачом можете поддержать здоровье мочевыделительной системы вашей собаки.
Adult Great Dane standing in a garden drinking from a silver bowl.

К сожалению, собаки часто страдают заболеваниями мочевыделительной системы — от бактериальных инфекций до мочекаменной болезни. Если у вашей собаки диагностировано заболевание мочевыделительной системы, ветеринарный врач назначит лечение для устранения симптомов и основных причин заболевания, чтобы сохранить здоровье и обеспечить хорошее самочувствие вашего питомца.

Почему у собак возникают проблемы с мочевыделительной системой?

Как и у людей, мочевыделительная система у собак отвечает за образование, накопление и выведение мочи, которая содержит отходы жизнедеятельности организма. Даже небольшие нарушения могут вызывать у собак значительную боль и дискомфорт, а также изменения в их поведении. Серьезные заболевания мочевыделительной системы, например закупорка мочевыводящих путей, могут привести к развитию других заболеваний и даже к летальному исходу.

В связи с этим очень важно обратиться к ветеринарному врачу при появлении первых признаков заболеваний мочевыделительной системы у вашей собаки.

Симптомы заболеваний мочевыделительной системы у собак

На заболевание мочевыделительной системы у вашей собаки может указывать несколько распространенных симптомов:

  • затрудненное мочеиспускание;
  • напряжение при мочеиспускании;
  • More frequent urination, or attempts to urinate, without success
  • непроизвольное мочеиспускание или капельное выделение мочи;
  • мутная или содержащая кровь моча;
  • боль;
  • повышенное потребление воды;
  • Decreased appetite
Adult Welsh Corgi Cardigan standing indoors next to a silver bowl.

Какие действия предпримет ветеринарный врач в случае выявления заболевания мочевыделительной системы у моей собаки?

Ветеринарный врач проведет тщательное обследование собаки и расспросит вас о ее поведении, количестве потребляемой жидкости и мочеиспускании. Ветеринарный врач может спросить вас о частоте мочеиспускания собаки и ее действиях при мочеиспускании — это поможет ему установить возможные причины заболевания. Врач может попросить вас принести образец мочи вашей собаки для анализа. Чтобы поставить точный диагноз, врач также может провести рентгеновское исследование и анализы крови.

После постановки диагноза ветеринарный врач назначит соответствующее лечение. При некоторых особенно тяжелых заболеваниях мочевыделительной системы, например в случае наличия камней, блокирующих отток мочи, собаке может потребоваться хирургическая операция или использование катетера для вывода мочи. При определенных заболеваниях могут также назначить антибиотики или специализированную ветеринарную диету для собак с заболеваниями нижнего отдела мочевыводящих путей.

Способы поддержания здоровья собак с заболеваниями мочевыделительной системы в домашних условиях

Чтобы поддержать и улучшить здоровье мочевыделительной системы собаки, ветеринарный врач может посоветовать внести в ее образ жизни и питание необходимые изменения.

Очень важно помнить, что у собаки всегда должен быть доступ к чистой и свежей воде, которую животное должно регулярно пить. Большое количество жидкости разбавляет мочу, заставляет собаку совершать мочеиспускание чаще и «промывает» мочевыделительную систему.

Улучшению здоровья мочевыделительной системы также может помочь специализированный корм. В частности, существуют ветеринарные диеты, предназначенные для улучшения здоровья мочевыводящих путей за счет растворения определенных типов камней и предотвращения их повторного образования. Эти продукты помогают разбавлять мочу, влияют на минеральный состав и pH мочи собаки.

Заболевания мочевыделительной системы могут вызывать у собаки дискомфорт и в долгосрочной перспективе привести к серьезным последствиям для здоровья. Обязательно обратитесь к ветеринарному врачу при первых признаках заболевания, чтобы он порекомендовал вам, как лучше действовать в такой ситуации.

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