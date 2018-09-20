​Как лечить заболевания мочевыделительной системы у собак?

К сожалению, собаки часто страдают заболеваниями мочевыделительной системы — от бактериальных инфекций до мочекаменной болезни. Если у вашей собаки диагностировано заболевание мочевыделительной системы, ветеринарный врач назначит лечение для устранения симптомов и основных причин заболевания, чтобы сохранить здоровье и обеспечить хорошее самочувствие вашего питомца.

Почему у собак возникают проблемы с мочевыделительной системой?

Как и у людей, мочевыделительная система у собак отвечает за образование, накопление и выведение мочи, которая содержит отходы жизнедеятельности организма. Даже небольшие нарушения могут вызывать у собак значительную боль и дискомфорт, а также изменения в их поведении. Серьезные заболевания мочевыделительной системы, например закупорка мочевыводящих путей, могут привести к развитию других заболеваний и даже к летальному исходу.

В связи с этим очень важно обратиться к ветеринарному врачу при появлении первых признаков заболеваний мочевыделительной системы у вашей собаки.

Симптомы заболеваний мочевыделительной системы у собак

На заболевание мочевыделительной системы у вашей собаки может указывать несколько распространенных симптомов: