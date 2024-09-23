Заботимся о здоровье питомцев. Удовлетворяем их потребности.
Получите советы по питанию и здоровью вашей кошки, чтобы обеспечить ее гармоничное развитие на всех этапах жизни. Ниже вы можете ознакомиться со статьями, информацией и различными руководствами по этой теме.
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему стать сильной и здоровой кошкой.
Узнайте больше о породах кошек
Поиск пород
Подберите правильный корм для вашей кошки
Каждый продукт разрабатывается с учетом пищевых потребностей, связанных с особенностями здоровья вашей кошки, в соответствии с ее породой, возрастом и образом жизни.
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Ответьте на вопросы о вашем питомце
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Получите индивидуальную рекомендацию
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Откройте контроль за состоянием здоровья вашего питомца
Советы по здоровью вашей кошки
Советы о том, как обеспечить кошке качественный уход на всех этапах жизни.
Питание, учитывающее индивидуальные потребности вашей кошки
Наша работа основана на всестороннем и постоянно развивающемся и дополняющемся изучении основ здоровья и правильного питания животных.
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