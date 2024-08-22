British Shorthair adult standing in black and white

Нормальный вес начинается со здоровых привычек

Нормальный вес — залог общего здоровья и благополучия кошки. Вот четыре простых способа поддерживать нормальный вес и здоровье кошки.

British Shorthair adult in black and white with Body Conditioning Score illustration

Нормальный вес — это не только килограммы

Взвешивание кошки — не единственный способ проверить, страдает ли она избыточным весом. Вы можете узнать, нормальный ли вес у вашей кошки, с помощью определения балльной оценки упитанности, предварительно обратившись за инструкциями к ветеринарному врачу.

Здоровая форма тела
British Shorthair adult jumping in black and white with a red ball with a stop watch illustration behind

Игры — залог здоровой физической активности

Игры необходимы для постоянного развития, физической активности и поддержания нормального веса кошки. Необходимый уровень физических нагрузок зависит от таких факторов, как возраст, вес и порода.

Здоровая физическая активность
British Shorthair adult in black and white eating from a red bowl

Здоровые порции меньше, чем вы думаете

Многие владельцы кошек считают, что их питомцам нужно больше корма, чем на самом деле. В результате многих кошек перекармливают, и это приводит не только к прибавлению веса, но и другим проблемам со здоровьем.

Здоровые порции
Maine Coon kitten in black and white lying down in front of a growth curve illustration

Здоровый рост продолжается всю жизнь

Сбросить вес труднее, чем предотвратить его прибавление, поэтому важно, чтобы здоровые привычки и поведение закладывались с первого дня.

Здоровый рост

Успешное поддержание здоровой формы — это не столько достижение «идеального веса», сколько предотвращение набора лишнего. Но если не изменить плохие привычки навсегда, долгосрочная коррекция веса не принесет результатов.

Александр Дж. Герман, профессор ветеринарии для мелких животных в компании Royal Canin, руководитель клиники Royal Canin по коррекции веса, Ливерпульский университет, Великобритания
Maine Coon adult standing in black and white on a white background

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