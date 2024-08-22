Нормальный вес начинается со здоровых привычек
Нормальный вес — залог общего здоровья и благополучия кошки. Вот четыре простых способа поддерживать нормальный вес и здоровье кошки.
Нормальный вес — это не только килограммы
Взвешивание кошки — не единственный способ проверить, страдает ли она избыточным весом. Вы можете узнать, нормальный ли вес у вашей кошки, с помощью определения балльной оценки упитанности, предварительно обратившись за инструкциями к ветеринарному врачу.
Игры — залог здоровой физической активности
Игры необходимы для постоянного развития, физической активности и поддержания нормального веса кошки. Необходимый уровень физических нагрузок зависит от таких факторов, как возраст, вес и порода.
Здоровые порции меньше, чем вы думаете
Многие владельцы кошек считают, что их питомцам нужно больше корма, чем на самом деле. В результате многих кошек перекармливают, и это приводит не только к прибавлению веса, но и другим проблемам со здоровьем.
Здоровый рост продолжается всю жизнь
Сбросить вес труднее, чем предотвратить его прибавление, поэтому важно, чтобы здоровые привычки и поведение закладывались с первого дня.
Успешное поддержание здоровой формы — это не столько достижение «идеального веса», сколько предотвращение набора лишнего. Но если не изменить плохие привычки навсегда, долгосрочная коррекция веса не принесет результатов.
Найдите ветеринарного врача
Если вас беспокоит состояние здоровья вашей кошки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.