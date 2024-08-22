Здоровый рост продолжается всю жизнь
Этапы развития котенка
В возрасте примерно 8–12 недель мать отлучает котят от груди, и после первых вакцинаций котенок будет достаточно взрослым, чтобы переселиться в новый дом. В возрасте 12 месяцев котенок считается взрослым, но может продолжать расти до 18 месяцев.
Зная, как меняются форма и размер тела котенка на разных этапах развития, вы можете быть уверены, что он вырастет здоровым. Постоянно наблюдая за котенком и проверяя изменения формы тела раз в пару недель, вы заметите, если ваш питомец начнет набирать избыточный вес, и сможете принять меры.
Потребности котенка на каждом этапе взросления
В возрасте до 8 недель котята получают все необходимые питательные вещества из материнского молока. Специальный корм для котят можно постепенно вводить в их рацион с 4-недельного возраста. Когда котятам исполняется 8–12 недель, мать отлучает их от груди.
В течение первых трех-четырех месяцев жизни у котят почти втрое больше энергии, чем у взрослых кошек, по причине интенсивного роста. Их корм должен быть калорийным, богатым белками и легкоусвояемым. Им также всегда должна быть доступна чистая питьевая вода.
В возрасте от 4 до 12 месяцев рост замедляется, но котята становятся намного более активными. Чтобы восполнять энергию, потраченную на бег, прыжки, игры и исследование окружающей обстановки, котенку необходимо правильное питание, состоящее из нескольких небольших порций в день. В возрасте примерно 12 месяцев котенок считается взрослым и может переходить на специальное питание, соответствующее его потребностям в тот или иной момент.
Нормальный вес начинается со здоровых привычек
Лучше кормить котенка понемногу и часто, чем давать ему две большие порции в день. Чтобы не перекормить питомца, всегда отмеряйте суточную порцию и делите ее соответствующим образом.
Котята любят двигаться. Им полезны короткие периоды физической активности и игр. Регулярные активные игры помогут вашему питомцу поддерживать хорошую физическую форму и здоровье, а правильно подобранные порции корма препятствуют набору избыточного веса. Приучив своего питомца к физической активности и умеренным порциям корма в раннем возрасте, вы поможете котенку сохранить нормальный вес во взрослой жизни.
Консультации ветеринарного врача
Консультируясь с ветеринарным врачом и задавая все интересующие вас вопросы, вы сможете быть уверены, что котенок получает все необходимое. Домашние котята и кошки должны быть зарегистрированы в ветеринарной клинике. Это означает, что вы можете приводить своего питомца для консультаций и плановых процедур, например дегельминтизации и стерилизации, а также экстренного лечения.
Советы и поддержка ветеринарного врача особенно важны, когда речь идет об изменении питания вашего питомца или вы подозреваете, что состояние здоровья котенка или кошки ухудшается. Мнение профессионала придаст вам уверенности с самого начала и поможет создать условия для идеального начала жизни котенка.
Здоровые порции меньше, чем вы думаете
Многие владельцы кошек считают, что их питомцам нужно больше корма, чем на самом деле. В результате многих кошек перекармливают, и это приводит не только к прибавлению веса, но и другим проблемам со здоровьем.
Нормальный вес — это не только килограммы
Взвешивание кошки — не единственный способ проверить, страдает ли она избыточным весом. Вы можете узнать, нормальный ли вес у вашей кошки, с помощью определения балльной оценки упитанности, предварительно обратившись к своему ветеринарному врачу за пошаговой инструкцией.