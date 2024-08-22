В возрасте до 8 недель котята получают все необходимые питательные вещества из материнского молока. Специальный корм для котят можно постепенно вводить в их рацион с 4-недельного возраста. Когда котятам исполняется 8–12 недель, мать отлучает их от груди.



В течение первых трех-четырех месяцев жизни у котят почти втрое больше энергии, чем у взрослых кошек, по причине интенсивного роста. Их корм должен быть калорийным, богатым белками и легкоусвояемым. Им также всегда должна быть доступна чистая питьевая вода.



В возрасте от 4 до 12 месяцев рост замедляется, но котята становятся намного более активными. Чтобы восполнять энергию, потраченную на бег, прыжки, игры и исследование окружающей обстановки, котенку необходимо правильное питание, состоящее из нескольких небольших порций в день. В возрасте примерно 12 месяцев котенок считается взрослым и может переходить на специальное питание, соответствующее его потребностям в тот или иной момент.