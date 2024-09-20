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Сообщество Royal Canin
Сегодня более 8 тысяч специалистов Royal Canin сотрудничают с лучшими мировыми экспертами, чтобы заботиться о здоровье питомцев с помощью питания.