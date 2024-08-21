Хотите завести кошку?
Советы и информация, которые помогут вам принять правильное решение для себя и для благополучия вашей будущей кошки.
Подходит ли вам кошка как питомец?
Есть много факторов, которые следует учитывать, планируя завести кошку.
Выбираем свою кошку
Каждая порода уникальна, поэтому уделите время выбору породы, которая лучше всего подходит вам и вашему образу жизни.
Выбор подходящей кошки
Кошки бывают разных форм и размеров. Узнайте больше о том, какая порода лучше всего соответствует вашему образу жизни.
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