Pieaudzis Sibīrijas kaķis sēž; melnbaltā krāsā uz balta fona

Хотите завести кошку?

Советы и информация, которые помогут вам принять правильное решение для себя и для благополучия вашей будущей кошки.
Pieaudzis Ēģiptes mau stāv; melnbaltā krāsā uz balta fona

Подходит ли вам кошка как питомец?

Есть много факторов, которые следует учитывать, планируя завести кошку.

Adult cat lying down indoors and being stroked by a child

Обучение детей тому, как ухаживать за кошкой

Cat lying down on a scratching tree

Как ухаживать за котенком или кошкой

Adult Norwegian Forest Cat walking across a rug in a living room.

Приобретение кошки: информация к размышлению

Adult cat lying down next to an adult Golden Retriever.

Знакомство кошек с другими питомцами

Pieaudzis meinkūns guļ; melnbaltā krāsā uz balta fona

Выбираем свою кошку

Каждая порода уникальна, поэтому уделите время выбору породы, которая лучше всего подходит вам и вашему образу жизни.

Two adult cats walking together in a field.

​Как взять кошку из приюта

Adult cat standing next to a kitten licking its ear.

Что лучше — взять взрослую кошку или купить котенка?

Adult cat lying down indoors on top of a cat tree.

​Руководство по покупке котенка

Kitten cat lying down indoors on top of a cat tree.

Расходы на содержание кошки

Adult British Shorthair lying down indoors on a windowsill.

Какую кошку выбрать — чистокровной или смешанной породы?

Black and white maine coon and british shorthair

Выбор подходящей кошки

Кошки бывают разных форм и размеров. Узнайте больше о том, какая порода лучше всего соответствует вашему образу жизни.
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