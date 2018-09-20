Как ухаживать за котенком или кошкой
Важные аспекты
When you first bring your cat home, you will need the basics. Предлагаем ознакомиться со списком основных предметов, необходимых кошке, и требований к условиям ее содержания.
- Baskets: This means comfortable bedding where the kitten or cat will be comfortable and safe. Рекомендуется расположить лежанку повыше, желательно в тихом, безопасном для котенка месте, вдали от сквозняков.
- Litter boxes: This needs to be deep enough and with a small shovel to remove the stool, although not too deep that kittens are dissuaded from using it.
- Миски для воды. У кошки всегда должен быть доступ к свежей воде. Можно использовать фонтанчики как альтернативу мискам, поскольку кошкам, как известно, нравится смотреть, как льется вода. Это привлекает их внимание и побуждает пить воду.
- Food bowls: You should ensure you have a small bowl for kibbles, placed far enough away from the water bowl to prevent it getting dirty. Кроме того, можно воспользоваться «пищевыми головоломками». Они особенно хорошо подойдут для кошки, постоянно содержащейся в помещении. Такая кормушка станет отличным стимулом для развития умственных способностей, источником физических нагрузок и средством для раскрытия природного охотничьего инстинкта животного. Необходимо дать кошке время привыкнуть к такой кормушке, поэтому не следует сразу же полностью заменять «головоломкой» миску для корма.
- A cat tree: An accessory that is both fun and useful for your cat and will allow them to scratch, climb and hide safely, and will contribute to the positive wellbeing of your cat by respecting their natural instincts.
Рекомендуется приобрести несколько игровых комплексов для кошек и установить их в разных местах дома, чтобы кошка могла найти тихий уголок вдали от гостей и громкого шума, где она при необходимости может скрыться от посторонних глаз.
Окружающая обстановка
Окружающая обстановка очень важна для здоровья и хорошего самочувствия кошки. Благоприятная обстановка позволяет кошке безопасно социализироваться и привыкнуть к людям и вещам вокруг нее.
Даже если кошка еще очень мала, она будет организовывать свою территорию и обозначать ее границы. This is where it will sleep, play, hunt, feed, hide, climb and be cuddled. In its home, your cat organises its life around four different areas which you need to respect to avoid behaviour problems, particularly for indoor cats.
- Feeding areas: These must be in quiet areas, away from its litter box and from your own eating area. Лучше не использовать для этих целей столовую или места, где животное можно потревожить. Кроме того, зона для кормления должна быть достаточно просторной.
- Resting area: The place will vary in the course of the day depending on the sunlight and sources of heat. По своей природе кошки предпочитают спать высоко и должны сами выбрать себе место для отдыха, поэтому убедитесь, что в доме есть достаточно свободных уголков, которые могут понравиться вашему питомцу.
- Cleaning area: The litter box must be placed somewhere quiet and permanently accessible by your cat, away from its food bowl and places where there is a lot of coming and going. Старайтесь устранять любые источники стресса для вашей кошки: например, животное может перестать пользоваться лотком, если рядом с ним установлена стиральная машина. Рекомендуется предоставить каждой кошке хотя бы один лоток, а также установить один дополнительный лоток, чтобы у каждого питомца был выбор, — это позволит избежать проблем с чистотой.
- Play area: This is your cat’s largest living space and relaxation area. Это самая большая зона, служащая для кошки местом отдыха. Очень полезно установить в этой зоне игровой комплекс для кошек: это будет способствовать физической активности кошки, поддерживать ее здоровье и хорошее самочувствие.
Физическая активность
Cats who stay indoors need plenty of activity to remain physically and mentally stimulated. Это означает, что кошкам необходимо следующее.
- Lots of toys, rotated from time to time to keep them interested, things to climb and hide in, and regular playtimes with the family every day
- Because they groom more and tend to be more sedentary, indoor cats, especially those with long hair, need a diet which can help with hairballs and reflects their lower activity levels
- Вряд ли вам понравятся царапины, которые кошка может оставлять на мебели или стенах. Тем не менее это естественное поведение кошки, поэтому важно предоставить ей специальные места, где она сможет точить когти. Установите в доме хотя бы одну когтеточку.
Кормление
Для домашних кошек эффективное потребление корма зависит от нескольких факторов. Кошки, которые постоянно содержатся в помещении, нуждаются в регулярных физических нагрузках: это не только поддержит их физическую форму, но и окажет стимулирующее воздействие на ментальные функции.
Only high quality foods, specifically prepared for cats can be guaranteed to provide all the nutrients they need to stay healthy, whatever their age, breed, lifestyle or sensitivities.
- В то время как люди получают пользу от разнообразного рациона, частые и постоянные изменения рациона кошки отрицательно влияют на ее пищеварение.
- «Пищевые головоломки» — это отличный способ развивать умственные способности кошки, а также побудить ее самостоятельно добывать корм и проявлять охотничьи инстинкты.
- Охотничьи повадки сильно влияют на пищевое поведение кошек, поэтому они склонны питаться небольшими порциями несколько раз в течение дня, а не съедать все содержимое миски за одно или два кормления в день.
- У кошек очень высока потребность в белке, в том числе в незаменимых аминокислотах, одной из которых является таурин, содержащийся только в продуктах животного происхождения.
- Жиры являются важным источником энергии для кошек, которым требуется получать большее количество калорий, по сравнению с рекомендуемым количеством калорий для людей.
- У кошек также есть особые потребности в витаминах и минералах, например в витамине D, который они могут получать только из корма.
- As a newborn, your kitten’s digestive tract was perfectly suited to digesting milk specifically formulated for kittens, but their digestive capacities will change and by the time they come into adulthood they will no longer be able to digest lactose
Уход за шерстью
Помимо того что ухоженная, расчесанная шерсть выглядит красиво, она содержит меньше отмерших волосков, которые кошка может проглотить во время вылизывания, а за этим занятием она проводит в среднем 30% своего времени. Отмершие волоски затем попадают в пищеварительную систему кошки, где могут стать причиной образования волосяных комочков и развития проблем с пищеварением.
- Кошки с более длинной шерстью, например персидские, нуждаются в тщательном ежедневном распутывании и расчесывании шерсти качественной расческой.
- Для короткошерстных и гладкошерстных кошек (например, сиамских или абиссинских) иногда достаточно несколько раз уверенно провести по шерсти рукой, плотно прижимая ладонь к телу животного.
- Кошек с шерстью средней длины или с густым подшерстком (например, мейн-кунов или экзотических короткошерстных) рекомендуется расчесывать мягкой щеткой один раз в неделю.
Здоровье зубов
Необходимо следить за состоянием ротовой полости котенка с самого раннего возраста.
- Когда котенок окажется у вас дома, у него еще будут молочные зубы. These baby teeth are quite fragile, so kibble needs to be softer and easier to break open than an older cat’s.
- Некоторые виды влажного корма разработаны специально для котят с учетом их чувствительных зубов. Такой корм отличается превосходной текстурой.
- Чистка зубов является обязательным условием ухода за ротовой полостью. Рекомендуется использовать специальную зубную щетку для кошек и ветеринарную зубную пасту.
Здоровье
Здоровье и хорошее самочувствие кошки зависят от целого ряда факторов — от профилактической вакцинации и применения лекарственных препаратов до страхования здоровья и даже стерилизации. Все это связано с определенными расходами. Некоторые из этих расходов являются единовременными, тогда как другие необходимо рассматривать как часть текущего бюджета на содержание животного, наряду с расходами на питание и уход за шерстью.
- Кошкам делают прививки против вируса панлейкопении кошек, герпесвируса кошек и калицивируса кошек. Схема вакцинации включает в себя две инъекции, проводимые с промежутком в 3–4 недели. Возможно, вашей кошке уже сделали первую инъекцию, поскольку ее делают, начиная примерно с девятинедельного возраста.
- Микрочипирование — это безболезненная процедура по установке микрочипа, который вживляется под кожу в области шеи животного. В дальнейшем информация о кошке может быть считана с микрочипа любым ветеринарным врачом или сотрудником приюта для кошек при помощи портативного сканера. Эту процедуру можно выполнить во время любого планового посещения ветеринарного врача.
- Важно проводить профилактические обработки против блох, клещей и гельминтов. Хороший заводчик начинает проводить противопаразитарную обработку с раннего возраста. В большинстве приютов также принимаются эффективные профилактические меры по защите от блох и гельминтов в отношении всех животных, которые содержатся в приюте. Если вы решили завести котенка или кошку, всегда интересуйтесь, был ли вакцинирован ваш новый питомец и проводились ли противопаразитарные обработки.
- Neutering is one of the most responsible decisions any pet owner can make. Кошек обычно стерилизуют в любом возрасте старше шести месяцев.
- Чтобы предотвратить развитие заболеваний и иметь возможность отслеживать изменения веса и поведения вашего питомца, важно каждый год показывать его ветеринарному врачу.
Воспитание
Значительная часть обучения котенка происходит в течение первых шести месяцев жизни. Благодаря доминирующей роли матери и взаимодействию с другими котятами основная часть будущей модели поведения кошки закладывается в первые три месяца жизни.
Соответственно, когда котенок оказывается у вас дома, ваши возможности внести вклад в основы его обучения ограничены, но у вас по-прежнему есть ряд обязательств по воспитанию животного. Ваша задача — завершить воспитание вашего питомца в контексте новой среды и устранить его нежелательное поведение.
Страхование
Страхование позволяет сохранять уверенность в том, что вы сможете обеспечивать необходимый уход за своей кошкой даже в случае финансовых трудностей.
Компании по страхованию домашних животных предлагают разные условия страхования, а стоимость зависит от возраста, породы, размеров и типа кошки, а также от региона, в котором вы живете.
Выберите вид страхования, который подходит для вас и вашего котенка:
- воспользуйтесь Интернетом для сравнения пакетов страховых услуг;
- проконсультируйтесь с ветеринарным врачом;
- поищите информацию в тематических журналах о домашних животных.
Иногда кажется, что полностью подготовиться к появлению в доме кошки или котенка просто невозможно. Но помните, что ваши правильные действия помогут вашему питомцу приспособиться к новым условиям содержания, чтобы жить полноценной и здоровой жизнью.
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