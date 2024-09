Важные аспекты

When you first bring your cat home, you will need the basics. Предлагаем ознакомиться со списком основных предметов, необходимых кошке, и требований к условиям ее содержания.

Baskets: This means comfortable bedding where the kitten or cat will be comfortable and safe. Рекомендуется расположить лежанку повыше, желательно в тихом, безопасном для котенка месте, вдали от сквозняков.

This needs to be deep enough and with a small shovel to remove the stool, although not too deep that kittens are dissuaded from using it. Миски для воды. У кошки всегда должен быть доступ к свежей воде. Можно использовать фонтанчики как альтернативу мискам, поскольку кошкам, как известно, нравится смотреть, как льется вода. Это привлекает их внимание и побуждает пить воду.



У кошки всегда должен быть доступ к свежей воде. Можно использовать фонтанчики как альтернативу мискам, поскольку кошкам, как известно, нравится смотреть, как льется вода. Это привлекает их внимание и побуждает пить воду. Food bowls: You should ensure you have a small bowl for kibbles, placed far enough away from the water bowl to prevent it getting dirty. Кроме того, можно воспользоваться «пищевыми головоломками». Они особенно хорошо подойдут для кошки, постоянно содержащейся в помещении. Такая кормушка станет отличным стимулом для развития умственных способностей, источником физических нагрузок и средством для раскрытия природного охотничьего инстинкта животного. Необходимо дать кошке время привыкнуть к такой кормушке, поэтому не следует сразу же полностью заменять «головоломкой» миску для корма.

Рекомендуется приобрести несколько игровых комплексов для кошек и установить их в разных местах дома, чтобы кошка могла найти тихий уголок вдали от гостей и громкого шума, где она при необходимости может скрыться от посторонних глаз.

Окружающая обстановка

Окружающая обстановка очень важна для здоровья и хорошего самочувствия кошки. Благоприятная обстановка позволяет кошке безопасно социализироваться и привыкнуть к людям и вещам вокруг нее.

Даже если кошка еще очень мала, она будет организовывать свою территорию и обозначать ее границы. This is where it will sleep, play, hunt, feed, hide, climb and be cuddled. In its home, your cat organises its life around four different areas which you need to respect to avoid behaviour problems, particularly for indoor cats.

Feeding areas: These must be in quiet areas, away from its litter box and from your own eating area. Лучше не использовать для этих целей столовую или места, где животное можно потревожить. Кроме того, зона для кормления должна быть достаточно просторной.

Resting area: The place will vary in the course of the day depending on the sunlight and sources of heat. По своей природе кошки предпочитают спать высоко и должны сами выбрать себе место для отдыха, поэтому убедитесь, что в доме есть достаточно свободных уголков, которые могут понравиться вашему питомцу.

Cleaning area: The litter box must be placed somewhere quiet and permanently accessible by your cat, away from its food bowl and places where there is a lot of coming and going. Старайтесь устранять любые источники стресса для вашей кошки: например, животное может перестать пользоваться лотком, если рядом с ним установлена стиральная машина. Рекомендуется предоставить каждой кошке хотя бы один лоток, а также установить один дополнительный лоток, чтобы у каждого питомца был выбор, — это позволит избежать проблем с чистотой.

Play area: This is your cat’s largest living space and relaxation area. Это самая большая зона, служащая для кошки местом отдыха. Очень полезно установить в этой зоне игровой комплекс для кошек: это будет способствовать физической активности кошки, поддерживать ее здоровье и хорошее самочувствие.

Физическая активность

Cats who stay indoors need plenty of activity to remain physically and mentally stimulated. Это означает, что кошкам необходимо следующее.

Lots of toys, rotated from time to time to keep them interested, things to climb and hide in, and regular playtimes with the family every day

Because they groom more and tend to be more sedentary, indoor cats, especially those with long hair, need a diet which can help with hairballs and reflects their lower activity levels

Вряд ли вам понравятся царапины, которые кошка может оставлять на мебели или стенах. Тем не менее это естественное поведение кошки, поэтому важно предоставить ей специальные места, где она сможет точить когти. Установите в доме хотя бы одну когтеточку.

Кормление

Для домашних кошек эффективное потребление корма зависит от нескольких факторов. Кошки, которые постоянно содержатся в помещении, нуждаются в регулярных физических нагрузках: это не только поддержит их физическую форму, но и окажет стимулирующее воздействие на ментальные функции.

Only high quality foods, specifically prepared for cats can be guaranteed to provide all the nutrients they need to stay healthy, whatever their age, breed, lifestyle or sensitivities.