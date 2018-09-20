Приобретение кошки: информация к размышлению
Есть ли у вас время ухаживать за кошкой?
Котенок может стать новым веселым членом семьи, но рано или поздно он вырастет, поэтому решение о приобретении кошки — это долгосрочное обязательство. Многие люди считают, что кошку содержать легче, чем собаку. Тем не менее кошки тоже требуют большого внимания и поддержки.
К прочим факторам, которые будут влиять на то, как ухаживать за кошкой и учитывать ее потребности, относится ваше решение завести котенка или взрослую кошку, поскольку котятам потребуется больше усилий по уходу, обучению и организации регулярного кормления, чем взрослым кошкам. Также важно определиться, хотите ли вы обычную кошку или питомца с родословной, обратитесь ли вы к заводчику или в приют, поскольку у некоторых кошек из приюта могли быть в прошлом травмирующие переживания, и такие животные с самого начала потребуют больше внимания.
Поведение кошки и ее реакции зависят от набора генов и ее жизненного опыта. Большинство социальных навыков вырабатывается у котенка в возрасте до восьми недель, поэтому жизненно важно уделять ему достаточно времени и внимания в первые недели его жизни.
Найдется ли время для кошки или котенка в вашем распорядке дня?
Любое животное изменит ваш образ жизни, и, следует надеяться, только в положительную сторону. Однако вы не сможете изменить свою жизнь полностью, поэтому стоит подумать, как вы будете совмещать свои постоянные обязанности с новыми и изменять распорядок дня после появления кошки или котенка.
Вопросы, на которые вам необходимо ответить:
- Есть ли у вас дети? Наличие детей может повлиять на то, какую именно кошку вам лучше выбрать, поскольку некоторые кошки подходят для семей с маленькими детьми меньше, а другие — больше.
- Есть ли у вас другие домашние животные и как они могут отреагировать на нового питомца? Знакомство нового питомца с животными, проживающими в доме, — непростая задача. Это потребует времени и терпения. Возможно, животные смогут полностью принять друг друга только через несколько месяцев, но есть вероятность, что это и вовсе не произойдет.
- Имеется ли у вас место во дворе, куда кошка будет иметь свободный доступ, или она будет постоянно содержаться в помещении?
- Работаете ли вы полный рабочий день, и если так, то что будет с кошкой, когда вас не будет дома?
- Сможете ли вы изменить обстановку в вашем доме, чтобы создать условия, которые подходят для содержания кошки?
- Много ли вы путешествуете? Если вы собираетесь путешествовать без своей кошки, тщательно обдумайте различные возможности обеспечить уход за животным во время вашего отсутствия.
- Можете ли вы выделить финансовые средства на удовлетворение потребностей кошки, включая расходы на страхование, покупку корма, услуги ветеринарного врача, уход за шерстью и перевозку?
Ответив на эти вопросы, вы сможете определить не только то, подходит ли ваш дом и образ жизни для содержания кошки в комфортных для нее условиях, но и то, какой тип кошки больше всего вам подходит.
Безопасен ли ваш дом для кошки или котенка?
Дом, в котором живет кошка, является важной составляющей ее благополучия. В новом доме перед котенком открывается широкий простор для открытий. Позвольте питомцу самостоятельно исследовать пространство и учиться ориентироваться в новом доме в спокойном режиме, но обязательно обращайте внимание на источники потенциальной опасности.
Кроме того, убедитесь, что есть тихое место, в котором кошка может уединиться, особенно когда она впервые появляется в доме. Так она сможет постепенно познакомиться с новой территорией и семьей в течение следующих нескольких дней.
Действия, которые вы можете предпринять, чтобы ослабить стрессовое воздействие на кошку в доме:
- Выделите для кошки специальную зону для кормления. Это место должно находиться далеко от лотка и в идеале подальше от шумных мест, так как кошки предпочитают есть в спокойной обстановке.
- Проследите за тем, чтобы у кошки был лоток, расположенный также в тихом месте. Это место должно быть постоянным, легкодоступным для кошки и расположенным вдали от мисок с кормом и водой.
- Обязательно обустройте для кошки пространство, где она сможет играть, охотиться, лазить и точить когти.
- Подготовьте для питомца отдельное спальное место.
Есть ли в вашем доме источники угрозы для здоровья кошки?
Как внутри дома, так и снаружи, кошку или котенка могут подстерегать следующие опасности:
- электрические провода или сетевые шнуры;
- легкодоступная бытовая химия, чистящие средства и лекарства;
- открытые конфорки;
- балконы;
- токсичные или ядовитые растения — цикламен, падуб, омела, глициния, диффенбахия, филодендрон, азалия, рододендрон, паслен перцеподобный, олеандр, пуансеттия, плющ, аукуба японская, душистый горошек и фикус.
Задумайтесь, сможете ли вы уделять кошке или котенку достаточно времени и подходит ли для питомца ваш дом. Ответив на эти вопросы, вы поймете, сможете ли создать безопасные условия для счастливой жизни животного. Если вам станет ясно, что вы действительно готовы к появлению питомца, вы сможете установить с вашим новым компаньоном взаимоотношения, приносящие полное удовлетворение.
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