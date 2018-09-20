Есть ли у вас время ухаживать за кошкой?

Котенок может стать новым веселым членом семьи, но рано или поздно он вырастет, поэтому решение о приобретении кошки — это долгосрочное обязательство. Многие люди считают, что кошку содержать легче, чем собаку. Тем не менее кошки тоже требуют большого внимания и поддержки.

К прочим факторам, которые будут влиять на то, как ухаживать за кошкой и учитывать ее потребности, относится ваше решение завести котенка или взрослую кошку, поскольку котятам потребуется больше усилий по уходу, обучению и организации регулярного кормления, чем взрослым кошкам. Также важно определиться, хотите ли вы обычную кошку или питомца с родословной, обратитесь ли вы к заводчику или в приют, поскольку у некоторых кошек из приюта могли быть в прошлом травмирующие переживания, и такие животные с самого начала потребуют больше внимания.

Поведение кошки и ее реакции зависят от набора генов и ее жизненного опыта. Большинство социальных навыков вырабатывается у котенка в возрасте до восьми недель, поэтому жизненно важно уделять ему достаточно времени и внимания в первые недели его жизни.

Найдется ли время для кошки или котенка в вашем распорядке дня?

Любое животное изменит ваш образ жизни, и, следует надеяться, только в положительную сторону. Однако вы не сможете изменить свою жизнь полностью, поэтому стоит подумать, как вы будете совмещать свои постоянные обязанности с новыми и изменять распорядок дня после появления кошки или котенка.

Вопросы, на которые вам необходимо ответить:

Есть ли у вас дети? Наличие детей может повлиять на то, какую именно кошку вам лучше выбрать, поскольку некоторые кошки подходят для семей с маленькими детьми меньше, а другие — больше.

Есть ли у вас другие домашние животные и как они могут отреагировать на нового питомца? Знакомство нового питомца с животными, проживающими в доме, — непростая задача. Это потребует времени и терпения. Возможно, животные смогут полностью принять друг друга только через несколько месяцев, но есть вероятность, что это и вовсе не произойдет.

Имеется ли у вас место во дворе, куда кошка будет иметь свободный доступ, или она будет постоянно содержаться в помещении?

Работаете ли вы полный рабочий день, и если так, то что будет с кошкой, когда вас не будет дома?

Сможете ли вы изменить обстановку в вашем доме, чтобы создать условия, которые подходят для содержания кошки?

Много ли вы путешествуете? Если вы собираетесь путешествовать без своей кошки, тщательно обдумайте различные возможности обеспечить уход за животным во время вашего отсутствия.

Можете ли вы выделить финансовые средства на удовлетворение потребностей кошки, включая расходы на страхование, покупку корма, услуги ветеринарного врача, уход за шерстью и перевозку?

Ответив на эти вопросы, вы сможете определить не только то, подходит ли ваш дом и образ жизни для содержания кошки в комфортных для нее условиях, но и то, какой тип кошки больше всего вам подходит.