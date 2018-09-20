Знакомство нового питомца с животными, проживающими в доме, — непростая задача. Хотя животные сами определяют свое место в иерархии, нужно проследить, чтобы они не проявляли агрессии друг к другу. Не спешите и наберитесь терпения, поскольку на этом этапе закладываются основные правила совместной жизни в будущем.

Знакомство с новым окружением, с членами новой семьи и с другими животными — очень важный этап в жизни котенка, в ходе которого станет понятно, насколько хорошо он освоится в новом доме. Важно, чтобы этот процесс протекал спокойно, потому что здоровый рост и благополучие питомца зависят от особенностей ухода и внимания владельца на раннем этапе.

Процесс знакомства животных нужно контролировать, так как в противном случае между питомцами могут возникать конфликты из-за общих ресурсов и разделения территории. Прежде чем знакомить животных, рекомендуется посетить ветеринарного врача. Это позволит вам убедиться, что у нового котенка нет заболеваний, которыми могут заразиться другие животные.

Предлагаем ознакомиться с советами, позволяющими упростить знакомство котенка с другими кошками и собаками. Также полезно знать несколько общих рекомендаций, которые помогут поддержать как проживающих в доме животных, так и нового питомца.

В первые дни пребывания котенка в новом доме содержите его отдельно от других питомцев, чтобы он смог постепенно привыкнуть к новой обстановке.

Для отдельного содержания нового питомца выбирайте разные комнаты и постепенно переводите его из комнаты в комнату. Так он сможет постепенно исследовать дом и не будет испытывать потребность прятаться под мебелью.

Продолжайте уделять внимание имеющимся животным. В первые дни сохраните привилегии питомцев, которые давно живут в доме (будь то собаки или кошки).

Успокаивайте как животных, которые давно живут в доме,

так и нового котенка, на их территории (в тихой комнате).

Протрите пасть и мордочку котенка тряпочкой и оботрите ей нижнюю часть стен в комнатах, куда котенок не заходит. Это позволит имеющимся животным привыкнуть к запаху нового питомца.

Знакомство котенка с собаками, живущими в доме

Если ваша собака уже знает и любит кошек, знакомство пройдет намного легче. Надлежащим образом социализированная собака будет готова принять новую кошку. Некоторые пожилые собаки могут быть не на столько терпимыми, но все равно способны научиться жить с кошкой. При первом знакомстве собаку следует держать на поводке. Кошка должна передвигаться свободно. Контролируемое и неоднократное проведение процедуры знакомства позволит вашей собаке и новой кошке научиться спокойно жить вместе.

Чтобы знакомство прошло спокойно, соблюдайте следующие рекомендации.