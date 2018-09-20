Кошки не только являются прекрасными компаньонами. Поселившись в семье, они могут играть важную роль в обучении детей ответственности и заботе о животных.

Прежде чем принести кошку или котенка в свой дом, важно научить детей правильно обращаться с животным, чтобы ваш новый питомец и ваши дети были в безопасности.

Обучение детей

Дети часто суетятся вокруг нового члена семьи, когда он появляется в доме. Они приходят в восторг и, что вполне естественно, хотят ласкать животное и прижимать его к себе. Большинство взрослых кошек знают, что от детей надо держаться подальше, если они не хотят, чтобы их беспокоили, но котята еще слишком неопытны.

В любом случае вы должны объяснить детям, что ваш новый питомец не игрушка и его нужно иногда оставлять в покое. Познакомьте их друг с другом в спокойной обстановке и объясните, что существуют правила, которым нужно следовать, чтобы ухаживать за своим новым питомцем и чтобы никто не пострадал.

При этом вы можете принять во внимание следующие рекомендации.

Попросите детей сесть на пол и позвольте котенку подойти к ним первым.

Научите детей обращаться с котенком с осторожностью и уважением. Лучший способ поднять котенка — это положить открытую ладонь под животик, а другой рукой поддерживать заднюю часть его тела. Желательно, чтобы дети не поднимали котят, если им не показали, как это делать.

Когда дети обнимают кошку или котенка, следите, чтобы они не сжимали животное слишком крепко.

Научите детей не тянуть кошку или котенка за хвост.

Они не должны держать кошку или котенка за голову или за шею.

Дети не должны поднимать кошку или котенка, схватив их под передние лапы.

Объясните, что кошку или котенка нельзя будить, поскольку сон очень важен для котят, чтобы они росли и укрепляли свой иммунитет.

Объясните детям, что слишком бойкое или шумное поведение может вызвать стресс у котенка, поэтому нужно сохранять спокойствие и не суетиться вокруг питомца.

Обеспечение безопасности котенка и детей

Существует несколько способов обеспечить безопасность кошки или котенка и детей. Предлагаем ознакомиться с некоторыми из них.