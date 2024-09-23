Здоровье каждого питомца уникально
Ранний период жизни собаки — это время очень существенных физических и поведенческих изменений. Питание, учитывающее специфические потребности в этот период, поможет вырастить из щенка сильную и здоровую собаку.
Кормление щенка
Рацион щенка играет ключевую роль в его физическом и когнитивном развитии. Правильное сочетание питательных веществ в корме будет способствовать развитию вашего питомца и послужит основой для здоровой жизни.
Найдите подходящий продукт
Ответьте на вопросы о вашем питомце
Получите индивидуальную рекомендацию
Откройте контроль за состоянием здоровья вашего питомца
Основы ухода за шерстью щенка
Если вы с раннего возраста начнете приучать щенка к уходу за шерстью, в дальнейшем он будет лучше переносить груминг. Для каждой породы собак существуют свои требования к уходу за шерстью, которые важно знать и учитывать для поддержания здоровья вашего питомца.
Период роста щенков — удивительное преображение
1.Органы чувств
2.Иммунитет и защита
3.Здоровые кости
4.Чрезмерно активный рост
Питание, учитывающее индивидуальные потребности щенка
Корм ROYAL CANIN® Puppy обогащен витаминами и минералами, необходимыми для здорового роста щенков.Узнайте больше
Подробно о раннем периоде жизни собак
Подготовка к приезду щенка
Переезд щенка в ваш дом — это значительные перемены для вас обоих. Вы можете значительно упростить процесс привыкания, подготовившись к этому событию.Переезд щенка в ваш дом — это значительные перемены для вас обоих. Вы можете значительно упростить процесс привыкания, подготовившись к этому событию.
Переезд щенка в новый дом
Переезд щенка к вам домой — прекрасный, но волнительный момент. Обладание нужными знаниями поможет сделать это время приятным как для котенка, так и для новых хозяев.
Первые дни в новом доме
Первые несколько дней и недель в новом доме играют ключевую роль в построении прочных отношений между вами и вашим новым питомцем. Необходимо, чтобы щенок освоился, познакомился с вашими родными и друзьями в спокойной обстановке, а также привык к режиму. Это поможет свести к минимуму стресс от перемен для нового члена семьи.
Этапы роста щенка
Неонатальный
На первом этапе роста щенки в основном едят и спят. Глаза и уши щенка постепенно начинают работать. Поначалу зрение и слух будут слабыми, но улучшатся в течение третьей недели жизни.
Отъем от матери
На этом этапе щенки начинают вступать в игровые схватки между собой. К концу этого периода они могут начать общаться друг с другом при помощи звуков и движений, например виляния хвостом.
Период роста щенков
Иерархия, социализация и дрессировка имеют жизненно важное значение, так как они помогают щенку стать уверенной и воспитанной взрослой собакой. Для поддержания непрерывного роста щенкам необходимо давать специальное питание до достижения взрослого возраста.
Правила социализации щенка
Социализация — это один из важнейших этапов превращения вашего щенка в уравновешенную и спокойную взрослую собаку. Начинать знакомить вашего питомца с новыми людьми и животными следует как можно раньше.
Обучение и игры со щенком
Обучение и игры жизненно важны для развития щенка и помогают ему понять правила поведения. Дрессировку щенка следует начинать как можно раньше — в возрасте, когда щенок легче всего поддается обучению.
Наблюдение за здоровьем щенка
Важно знать режим и повадки своей собаки, чтобы быстро распознавать отклонения от ее нормального состояния. Кроме того, важно учитывать ключевые моменты для поддержания здоровья питомца, такие как вакцинация и ревакцинация.
Поведение вашего щенка
Щенки общаются с вами разными способами. Наблюдая за их реакциями и поведением, а также прислушиваясь к звукам, которые они издают, вы можете многое узнать о том, что они чувствуют и что им нужно от вас.