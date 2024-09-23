Переезд щенка в ваш дом — это значительные перемены для вас обоих. Вы можете значительно упростить процесс привыкания, подготовившись к этому событию.

Подготовьте для щенка все необходимое

Безопасность вашего дома и сада для щенка

Выбор ветеринарного врача в вашем районе

Выбирайте сбалансированный и полнорационный корм для щенков

Убедитесь, что все члены семьи готовы

Переезд щенка в ваш дом — это значительные перемены для вас обоих. Вы можете значительно упростить процесс привыкания, подготовившись к этому событию.