Обеспечьте вашему щенку лучшее начало жизни

Компания ROYAL CANIN® разработала гамму продуктов для поддержания роста и развития щенка.

Корм для щенков и правильное питание

Наши продукты для щенков обогащены специально подобранными важнейшими питательными веществами, чтобы обеспечить здоровье и отличное самочувствие как щенка, так и матери в период беременности, родов и лактации. Мы понимаем, насколько важно удовлетворять потребности в питательных веществах собаки в период беременности и лактации и щенков во время отъема. Именно поэтому мы представили первую линию продуктов, продуманных диетологических решений для матерей и щенков, начиная с беременности и заканчивая периодом роста.
Australian Shepherd puppy sitting in black and white looking at a metal bowl

Кормление щенков

Качественный корм для щенков, направленный на рост, должен соответствовать типу собаки в зависимости от ее размера и возраста, чувствительности или особенностей породы. В течение нескольких недель после отъема щенка от матери ему следует давать до четырех кормлений в день.

Количество приемов пищи зависит от возраста: вначале щенка кормят четыре раза в день, затем переходят на три, а в середине роста - на два. Всегда давайте щенку еду в одной и той же миске, в одном и том же месте, чтобы привить ему хорошие пищевые привычки. Также очень важно переводить щенка на другой рацион медленно.

Узнайте больше о питании и заботе щенка

Puppy Saint Bernards sitting together in a field.

Ключевые этапы роста щенка

Puppy Beagle standing indoors eating from a red bowl

Как часто кормить щенка

Puppy Jack Russell sitting outside in grass by a large silver bowl.

Вопросы питания щенка

Puppy dog standing in a large red bowl being washed by its owner.

Советы по уходу за щенком: груминг и гигиена

Puppy Beagle running outdoors in grass with a dog toy.

Контроль веса и поддержание активности щенков

Puppy Golden Retriever walking outdoors in grass.

Пошаговые инструкции по покупке щенка

Adult Jack Russell lying down in a dog bed with her newborn puppies.

Ваша собака: роды в домашних условиях и первые 48 часов после родов

Щенок сибирского хаски лежит во время осмотра в кабинете ветеринарного врача.

Первый визит щенка к ветеринарному врачу

Puppy West Highland White Terrier sitting on an examination table in a vets office.

Когда следует стерилизовать собаку женского пола?

Three puppies standing in a kitchen eating from the same silver bowl.

Кормление щенка

Puppy dog lying down on an examination table in a vets office.

Чума плотоядных (чума собак)

Labrador Retriever puppy crouching playing in black and white on a white background

Идеальное начало жизни

Узнайте, как позаботиться о здоровье щенка в первые недели и месяцы его жизни.

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