Обеспечьте вашему щенку лучшее начало жизни
Компания ROYAL CANIN® разработала гамму продуктов для поддержания роста и развития щенка.
Корм для щенков и правильное питание
Наши продукты для щенков обогащены специально подобранными важнейшими питательными веществами, чтобы обеспечить здоровье и отличное самочувствие как щенка, так и матери в период беременности, родов и лактации. Мы понимаем, насколько важно удовлетворять потребности в питательных веществах собаки в период беременности и лактации и щенков во время отъема. Именно поэтому мы представили первую линию продуктов, продуманных диетологических решений для матерей и щенков, начиная с беременности и заканчивая периодом роста.
Кормление щенков
Качественный корм для щенков, направленный на рост, должен соответствовать типу собаки в зависимости от ее размера и возраста, чувствительности или особенностей породы. В течение нескольких недель после отъема щенка от матери ему следует давать до четырех кормлений в день.
Количество приемов пищи зависит от возраста: вначале щенка кормят четыре раза в день, затем переходят на три, а в середине роста - на два. Всегда давайте щенку еду в одной и той же миске, в одном и том же месте, чтобы привить ему хорошие пищевые привычки. Также очень важно переводить щенка на другой рацион медленно.
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