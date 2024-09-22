Обеспечьте вашему щенку лучшее начало жизни

Качественный корм для щенков, направленный на рост, должен соответствовать типу собаки в зависимости от ее размера и возраста, чувствительности или особенностей породы. В течение нескольких недель после отъема щенка от матери ему следует давать до четырех кормлений в день.

Количество приемов пищи зависит от возраста: вначале щенка кормят четыре раза в день, затем переходят на три, а в середине роста - на два. Всегда давайте щенку еду в одной и той же миске, в одном и том же месте, чтобы привить ему хорошие пищевые привычки. Также очень важно переводить щенка на другой рацион медленно.