Пошаговые инструкции по покупке щенка
Если вы решили завести щенка, вы можете купить его у заводчика, взять из приюта или у знакомых. Покупка щенка — это захватывающий момент, но с этической и практической точки зрения очень важно ответственно отнестись к нему. Предварительно изучите доступную информацию о выбранной породе, чтобы убедиться, что характер животного соответствует вашему образу жизни, поговорите с заводчиком, обязательно убедитесь, что вы приобретаете здоровую собаку.
Преимущества покупки собаки у заводчика
- Когда вы покупаете собаку, вы наверняка хотите получить породистого щенка.
- Если вы купите щенка с родословной у заводчика, то сможете лучше представить размеры и внешний вид вашего нового питомца во взрослом возрасте.
- Вы также сможете предсказать темперамент выбранной собаки в зависимости от породы и характера ее родителей, а также задать заводчику вопросы о том, каким образом проводилась социализация щенка.
- У заводчика вы сможете узнать полный ветеринарный анамнез вашего щенка.
- Вы можете получить более полное представление о физическом и эмоциональном состоянии щенка. В случае со взрослой собакой из приюта это сделать намного сложнее.
Факторы, которые нужно учитывать при покупке собаки у заводчика
- Помните, что некоторые породы могут быть предрасположены к определенным заболеваниям.
- Вам потребуется много времени и терпения, чтобы дрессировать щенка и поддерживать его развитие и адаптацию в семье.
Где купить собаку
Важно тщательно изучить предложения, чтобы найти заводчика с хорошей репутацией и не покупать щенков в зоомагазинах и супермаркетах. Вы можете спросить своего ветеринарного врача о заводчиках поблизости от вас.
Ответственный заводчик:
- Предоставит подробную информацию о своих щенках
- Предложит вам навестить своего щенка несколько раз
- Обеспечивает чистоту и безопасность в помещениях, где содержатся щенки и их мать
- Не отлучает щенков от матери, пока им не исполнится восемь недель
- Задаст вам много вопросов
- Продаст щенка по договору с обещанием забрать его обратно в случае возникновения проблем
- Проведет щенкам необходимые ветеринарные процедуры включая генетический скрининг, дегельминтизацию и вакцинацию
- Чипирует щенков (требование закона в некоторых странах)
- Приучит щенков к выгулу
- Начнет социализацию щенков
- Предоставит информацию о рационе щенка
С заводчиком не стоит иметь дела в следующих случаях:
- Если вам не показывают мать и других щенков
- Если вам предлагают встретиться в общественном месте
- Если вам не могут предоставить документы, подтверждающие проведение вакцинации и дегельминтизации, справку о состоянии здоровья щенка или его ветеринарный паспорт
- Если отказываются дать контактные данные лечащего ветеринарного врача щенка
- Если щенок не имеет микрочипа (требование закона в некоторых странах)
Важные советы при покупке щенка
- Если есть возможность, посетите питомник не менее двух раз, прежде чем забирать щенка домой
- Узнайте больше об особенностях и темпераменте выбранной вами породы
- Убедитесь, что щенки больше не нуждаются в материнском молоке
- Узнайте, сколько лет матери. Она должна быть старше одного года, но не слишком старой
- Убедитесь, что у матери было не более шести пометов
- Проверьте условия содержания матери и помета
- Познакомьтесь со щенком и поиграйте с ним
- Заранее привезите для щенка подстилку (например плед), чтобы познакомить его с запахом вашего дома
- Убедитесь, что у щенка нет выделений из глаз, ушей и половых органов
Поиск заводчика и информации о вашей будущей собаке займет некоторое время, но благодаря этому вам будет легче обеспечить благополучие щенка и помочь ему освоиться в вашем доме
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