Пошаговые инструкции по покупке щенка

Где купить собаку

Важно тщательно изучить предложения, чтобы найти заводчика с хорошей репутацией и не покупать щенков в зоомагазинах и супермаркетах. Вы можете спросить своего ветеринарного врача о заводчиках поблизости от вас.

Ответственный заводчик:

Предоставит подробную информацию о своих щенках

Предложит вам навестить своего щенка несколько раз

Обеспечивает чистоту и безопасность в помещениях, где содержатся щенки и их мать

Не отлучает щенков от матери, пока им не исполнится восемь недель

Задаст вам много вопросов

Продаст щенка по договору с обещанием забрать его обратно в случае возникновения проблем

Проведет щенкам необходимые ветеринарные процедуры включая генетический скрининг, дегельминтизацию и вакцинацию

Чипирует щенков (требование закона в некоторых странах)

Приучит щенков к выгулу

Начнет социализацию щенков

Предоставит информацию о рационе щенка

С заводчиком не стоит иметь дела в следующих случаях:

Если вам не показывают мать и других щенков

Если вам предлагают встретиться в общественном месте

Если вам не могут предоставить документы, подтверждающие проведение вакцинации и дегельминтизации, справку о состоянии здоровья щенка или его ветеринарный паспорт

Если отказываются дать контактные данные лечащего ветеринарного врача щенка

Если щенок не имеет микрочипа (требование закона в некоторых странах)

Важные советы при покупке щенка

Если есть возможность, посетите питомник не менее двух раз, прежде чем забирать щенка домой

Узнайте больше об особенностях и темпераменте выбранной вами породы

Убедитесь, что щенки больше не нуждаются в материнском молоке

Узнайте, сколько лет матери. Она должна быть старше одного года, но не слишком старой

Убедитесь, что у матери было не более шести пометов

Проверьте условия содержания матери и помета

Познакомьтесь со щенком и поиграйте с ним

Заранее привезите для щенка подстилку (например плед), чтобы познакомить его с запахом вашего дома

Убедитесь, что у щенка нет выделений из глаз, ушей и половых органов

Поиск заводчика и информации о вашей будущей собаке займет некоторое время, но благодаря этому вам будет легче обеспечить благополучие щенка и помочь ему освоиться в вашем доме