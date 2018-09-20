Пошаговые инструкции по покупке щенка

Покупка щенка — это захватывающий момент, но с этической и практической точки зрения очень важно ответственно отнестись к предварительному изучению соответствующей информации, чтобы убедиться, что вы приобретаете здоровую собаку.
Puppy Golden Retriever walking outdoors in grass.

Если вы решили завести щенка, вы можете купить его у заводчика, взять из приюта или у знакомых. Покупка щенка — это захватывающий момент, но с этической и практической точки зрения очень важно ответственно отнестись к нему. Предварительно изучите доступную информацию о выбранной породе, чтобы убедиться, что характер животного соответствует вашему образу жизни, поговорите с заводчиком, обязательно убедитесь, что вы приобретаете здоровую собаку.

Преимущества покупки собаки у заводчика

  • Когда вы покупаете собаку, вы наверняка хотите получить породистого щенка.
  • Если вы купите щенка с родословной у заводчика, то сможете лучше представить размеры и внешний вид вашего нового питомца во взрослом возрасте.
  • Вы также сможете предсказать темперамент выбранной собаки в зависимости от породы и характера ее родителей, а также задать заводчику вопросы о том, каким образом проводилась социализация щенка.
  • У заводчика вы сможете узнать полный ветеринарный анамнез вашего щенка.
  • Вы можете получить более полное представление о физическом и эмоциональном состоянии щенка. В случае со взрослой собакой из приюта это сделать намного сложнее.

Факторы, которые нужно учитывать при покупке собаки у заводчика

  • Помните, что некоторые породы могут быть предрасположены к определенным заболеваниям.
  • Вам потребуется много времени и терпения, чтобы дрессировать щенка и поддерживать его развитие и адаптацию в семье.
Puppy Beagle running outdoors with a red ball in its mouth.

Где купить собаку

Важно тщательно изучить предложения, чтобы найти заводчика с хорошей репутацией и не покупать щенков в зоомагазинах и супермаркетах. Вы можете спросить своего ветеринарного врача о заводчиках поблизости от вас.

Ответственный заводчик:

  • Предоставит подробную информацию о своих щенках
  • Предложит вам навестить своего щенка несколько раз
  • Обеспечивает чистоту и безопасность в помещениях, где содержатся щенки и их мать
  • Не отлучает щенков от матери, пока им не исполнится восемь недель
  • Задаст вам много вопросов
  • Продаст щенка по договору с обещанием забрать его обратно в случае возникновения проблем
  • Проведет щенкам необходимые ветеринарные процедуры включая генетический скрининг, дегельминтизацию и вакцинацию
  • Чипирует щенков (требование закона в некоторых странах)
  • Приучит щенков к выгулу
  • Начнет социализацию щенков
  • Предоставит информацию о рационе щенка

С заводчиком не стоит иметь дела в следующих случаях:

  • Если вам не показывают мать и других щенков
  • Если вам предлагают встретиться в общественном месте
  • Если вам не могут предоставить документы, подтверждающие проведение вакцинации и дегельминтизации, справку о состоянии здоровья щенка или его ветеринарный паспорт
  • Если отказываются дать контактные данные лечащего ветеринарного врача щенка
  • Если щенок не имеет микрочипа (требование закона в некоторых странах)

Важные советы при покупке щенка

  • Если есть возможность, посетите питомник не менее двух раз, прежде чем забирать щенка домой
  • Узнайте больше об особенностях и темпераменте выбранной вами породы
  • Убедитесь, что щенки больше не нуждаются в материнском молоке
  • Узнайте, сколько лет матери. Она должна быть старше одного года, но не слишком старой
  • Убедитесь, что у матери было не более шести пометов
  • Проверьте условия содержания матери и помета
  • Познакомьтесь со щенком и поиграйте с ним
  • Заранее привезите для щенка подстилку (например плед), чтобы познакомить его с запахом вашего дома
  • Убедитесь, что у щенка нет выделений из глаз, ушей и половых органов

Поиск заводчика и информации о вашей будущей собаке займет некоторое время, но благодаря этому вам будет легче обеспечить благополучие щенка и помочь ему освоиться в вашем доме

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Dachshund puppy jumping in black and white on a white background

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