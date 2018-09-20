Какую собаку выбрать — чистопородную или смешанной породы?
Как чистопородные собаки, так и собаки смешанных пород имеют совершенно разные потребности и черты характера, которые щенки пронесут с собой во взрослую жизнь. Таким образом, тщательный выбор питомца поможет вам лучше позаботиться о собаке и обеспечить ее здоровье и благополучие.
От вашего решения, какого щенка завести — чистопородного или смешанной породы — во многом зависят ваши действия по подготовке к появлению собаки, поскольку необходимо учитывать многие аспекты, в том числе размеры и уровень активности вашего будущего питомца, а также его тип шерсти и темперамент.
Выбираем чистопородного щенка
Приобретение породистого щенка предполагает, что во взрослом возрасте у собаки проявятся определенные физические и поведенческие характеристики, полученные в результате отбора, проведенного профессиональным заводчиком.
Многие неопытные владельцы выбирают породу собаки исключительно на основании ее внешнего вида. Однако помимо внешних характеристик каждая порода обладает поведенческими особенностями, о которых необходимо знать, прежде чем принимать окончательное решение.
Существует более 300 признанных пород собак. Лучший способ собрать о них побольше информации — навести справки в клубах собаководства и у заводчиков.
Преимущества выбора породистого щенка
- Вы знаете, чего ожидать. Если вы купите щенка с родословной у заводчика, то будете иметь лучшее представление о размерах и внешнем виде вашего нового питомца во взрослом возрасте.
- Вы получаете больше информации о характере собаки. Вы также сможете предсказать характер выбранной собаки, который зависит от породы и характера ее родителей. Кроме того, вы можете спросить, какие меры принял заводчик для социализации собаки.
Приобретение чистопородного щенка: информация к размышлению
- Врожденные заболевания. Помните, что некоторые породы могут быть предрасположены к развитию определенных заболеваний.
- Назначение собаки. Многие чистопородные собаки исторически предназначались для выполнения определенных функций — охотничьи собаки, сторожевые собаки, собаки-компаньоны. Назначение собаки значительно влияет на ее способности и характер. В настоящее время большинство собак этих пород можно без особых проблем содержать в городских условиях, при условии что собака гуляет не менее 30 минут несколько раз в день и получает необходимое внимание, а не только миску с кормом.
- Sensitivity to lifestyle and environment: Certain breeds are not suited to city life and run the risk of suffering more than others from a lack of physical exertion. Это касается, например, бордер колли, выведенных для того, чтобы перегонять скот, или сибирских хаски, которые должны содержаться в стае в холодных климатических условиях и тянуть сани в собачьих упряжках.
Решение завести щенка смешанной породы
Решение завести собаку смешанной породы также имеет свои преимущества. Собак смешанной породы часто берут из приюта или у знакомых, и они могут стать по-настоящему преданными и любящими членами семьи.
Приобретение щенка смешанной породы: информация к размышлению
- Unpredictable size: It can be hard to predict the adult size of a mixed breed puppy.
- Unpredictable nature: It can be hard to predict the temperament of a mixed breed dog.
- Неизвестный ветеринарный анамнез. Непредсказуемым фактором в отношении щенка смешанной породы может быть невыясненный ветеринарный анамнез, особенно если о родителях животного ничего не известно, что типично для щенков из приюта.
- Ask questions and take advice: If you go to a rescue centre, staff will know their dogs and puppies well and will be able to offer support and advice to find the right home for them and help you make your decision.
Породу собаки часто выбирают из эстетических соображений, но помните, что характеристики выбранной породы оказывают большое влияние на поведение вашего питомца и могут обусловить образ жизни, который ему необходим.
Чтобы сделать правильный выбор, подумайте, какие условия содержания и образ жизни вы сможете предложить собаке. Пообщайтесь с заводчиками и сотрудниками приюта и постарайтесь получить как можно больше информации о понравившемся вам животном.
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