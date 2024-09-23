Здоровье каждого питомца уникально
Кормление котенка
Воспитание котят
Период роста котят — удивительное преображение
1.Зрение
2.Иммунитет и защита
3.Увеличение веса в три раза
4.Здоровые кости
5.Невероятно быстрый рост
Питание, учитывающее индивидуальные потребности котенка
Корм ROYAL CANIN® Kitten обогащен витаминами и минералами, необходимыми для поддержания здорового роста котят.Узнайте больше
Подробнее о взрослении котенка
Период взросления котенка — интересное, но сложное время и для владельца, и для животного. Информация и рекомендации на следующих страницах предоставлены ветеринарными врачами Royal Canin, специалистами по вопросам кормления и нашими партнерами из разных уголков мира. Они помогут вам и вашему котенку на пути к здоровой жизни.
Подготовка к появлению котенка в доме
Переезд котенка в дом — важный этап и для котенка, и для владельца. Вы можете значительно упростить процесс привыкания, подготовившись к этому событию.
Переезд и первые недели жизни котенка дома
Первые несколько недель котенка в вашем доме могут принести много положительных эмоций, но у этого периода есть свои сложности. Обладание нужными знаниями поможет сделать это время приятным как для котенка, так и для новых хозяев.
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Этапы роста котенка
Понимание этапов роста котенка поможет вам своевременно распознавать возникающие проблемы и решать их. Для здорового роста котенка очень важен правильный баланс питательных веществ в составе корма.
Неонатальный
Когда котята рождаются, они почти не могут двигаться, слышать, а их глаза полностью закрыты. Примерно в возрасте 5 дней они открывают глаза. В это же время котята начинают прибавлять в весе от 10 до 30 граммов в день.
Отъем от матери
К этому времени полностью формируется обоняние и хорошо развивается слух. У котят начинает формироваться модель сна, характерная для взрослых животных, а также моторика и навыки социального взаимодействия. Основные социальные навыки вырабатываются в процессе общения с однопометниками и матерью.
Интенсивный рост
На этом этапе котенок начинает понимать, какое место он занимает в доме, и у него постепенно формируются различные модели поведения в зависимости от полученного воспитания и жизненного опыта.
Непрерывный рост
У котенка начнут прорезываться 30 коренных зубов. К восьми месяцам котенок достигает 80 % веса взрослого животного. В зависимости от размера породы, взросление наступает в период от 12 до 15 месяцев.
Социализация и игры для котенка
Основы груминга котенка
Приучайте котенка к уходу за шерстью с раннего возраста, чтобы он лучше переносил груминг в дальнейшем. Каждая порода уникальна, и потребности ухода за шерстью у всех кошек разные. Это важно понимать, чтобы обеспечивать наилучший уход за шерстью вашей кошки.
Контроль состояния котенка
Важно знать режим и повадки своего котенка, чтобы быстро распознавать отклонения от его нормального состояния. Кроме того, важно учитывать ключевые моменты для поддержания здоровья питомца, такие как вакцинация и ревакцинация.