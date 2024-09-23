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Sacred Birman kitten black and white

Здоровье каждого питомца уникально

Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений. Питание, учитывающее специфические потребности в этот период, поможет уязвимым котятам превратиться в сильных и здоровых кошек.
Sacred Birman kitten black and white eating

Кормление котенка

Питание котенка играет ключевую роль в его физическом и социальном развитии. Правильное сочетание питательных веществ в корме будет способствовать развитию вашего питомца и послужит основой для здоровой жизни.
Кормление котенка

Воспитание котят

Важно с раннего возраста работать над правильным поведением котенка и учить его правилам совместного проживания с другими животными и людьми.
Воспитание котенка

Период роста котят — удивительное преображение

В первые месяцы жизни котенок будет сильно меняться. Продукты Royal Canin Kitten — это питание, учитывающее его индивидуальные потребности в этот жизненно важный период.
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1.Зрение

Чтобы зрение котенка и связанные с ним навыки (пространственное восприятие) полностью сформировались, требуется до четырех недель.

2.Иммунитет и защита

В первые шесть месяцев незрелая иммунная система котенка должна защищать его от миллионов микробов.

3.Увеличение веса в три раза

При рождении вес большинства котят — около 100 граммов. В течение недели этот вес удваивается, а к концу третьей недели они весят больше уже в три раза.

4.Здоровые кости

В первый год жизни растет и формируется скелет котенка, при этом к концу этого периода его кости становятся в четыре раза прочнее бетона.

5.Невероятно быстрый рост

За первые полгода котенок вырастет так же, как и 10-летний ребенок.

Питание, учитывающее индивидуальные потребности котенка

Корм ROYAL CANIN® Kitten обогащен витаминами и минералами, необходимыми для поддержания здорового роста котят.

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Подробнее о взрослении котенка

Период взросления котенка — интересное, но сложное время и для владельца, и для животного. Информация и рекомендации на следующих страницах предоставлены ветеринарными врачами Royal Canin, специалистами по вопросам кормления и нашими партнерами из разных уголков мира. Они помогут вам и вашему котенку на пути к здоровой жизни.

Подготовка к появлению котенка в доме

Переезд котенка в дом — важный этап и для котенка, и для владельца. Вы можете значительно упростить процесс привыкания, подготовившись к этому событию.

  • Подготовьте для котенка все необходимое
  • Обеспечение безопасности котенка в доме и саду
  • Выбор ветеринарного врача в вашем районе
  • Выберите для своего котенка полнорационный корм
  • Убедитесь, что все члены семьи готовы
Подготовка
Sacred Birman kitten standing on a bed next to a grey and white blanket

Переезд и первые недели жизни котенка дома

Первые несколько недель котенка в вашем доме могут принести много положительных эмоций, но у этого периода есть свои сложности. Обладание нужными знаниями поможет сделать это время приятным как для котенка, так и для новых хозяев.

Переезд котенка к вам домой
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Ответьте на вопросы о вашем питомце

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Получите индивидуальную рекомендацию

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Откройте контроль за состоянием здоровья вашего питомца

Получите индивидуальное питание

Этапы роста котенка

Понимание этапов роста котенка поможет вам своевременно распознавать возникающие проблемы и решать их. Для здорового роста котенка очень важен правильный баланс питательных веществ в составе корма.

Sacred Birman neonatal kittens black and white
С рождения до 3 недель

Неонатальный

Когда котята рождаются, они почти не могут двигаться, слышать, а их глаза полностью закрыты. Примерно в возрасте 5 дней они открывают глаза. В это же время котята начинают прибавлять в весе от 10 до 30 граммов в день.

Sacred Birman kitten black and white
4–8 недель

Отъем от матери

К этому времени полностью формируется обоняние и хорошо развивается слух. У котят начинает формироваться модель сна, характерная для взрослых животных, а также моторика и навыки социального взаимодействия. Основные социальные навыки вырабатываются в процессе общения с однопометниками и матерью.

Черно-белое изображение котенка священной Бирмы в положении стоя на белом фоне
2–4 месяца

Интенсивный рост

На этом этапе котенок начинает понимать, какое место он занимает в доме, и у него постепенно формируются различные модели поведения в зависимости от полученного воспитания и жизненного опыта.

Sacred Birman kitten black and white
Старше 4 месяцев

Непрерывный рост

У котенка начнут прорезываться 30 коренных зубов. К восьми месяцам котенок достигает 80 % веса взрослого животного. В зависимости от размера породы, взросление наступает в период от 12 до 15 месяцев.

Изучите этапы роста котят

Социализация и игры для котенка

Социализацию следует начинать как можно раньше, чтобы избежать формирования нежелательных привычек и помочь котенку вырасти уверенной и уравновешенной кошкой. Узнайте, как социализировать котенка.
Социализация котенка
British Shorthair kitten black and white

Основы груминга котенка

Приучайте котенка к уходу за шерстью с раннего возраста, чтобы он лучше переносил груминг в дальнейшем. Каждая порода уникальна, и потребности ухода за шерстью у всех кошек разные. Это важно понимать, чтобы обеспечивать наилучший уход за шерстью вашей кошки.

Как ухаживать за шерстью котенка
White kitten sitting on a table being examined by a vet

Контроль состояния котенка

Важно знать режим и повадки своего котенка, чтобы быстро распознавать отклонения от его нормального состояния. Кроме того, важно учитывать ключевые моменты для поддержания здоровья питомца, такие как вакцинация и ревакцинация.

Здоровье котенка

Поведение котенка

Котята общаются с вами разными способами. Наблюдая за их реакциями и поведением, а также прислушиваясь к звукам, которые они издают, вы можете многое узнать о том, что они чувствуют и что им нужно от вас.
Поведение котенка