Воспитание котенка

Обучение котенка не обязательно означает овладение трюками. Речь может идти всего лишь о приучении к лотку или когтеточке, или даже о приучении котенка приходить, услышав свою кличку. Все это может помочь вашему питомцу хорошо себя чувствовать в семье.

