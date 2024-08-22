Воспитание котенка

Обучение котенка
Котята обучаются двумя разными способами: за счет подражания действиям матери и за счет нового опыта и поощрений. Хотя котята более независимы, чем щенки, важно с раннего возраста работать над их правильным поведением и учить их правилам совместного проживания с другими людьми и животными.
Это хорошо сказывается на их физическом и психическом состоянии
Введение в игры с котенком элементов обучения поможет направить его избыточную энергию в правильное русло, а также сохранить здоровье и бодрость. Обучение котенка новым навыкам и упражнения на ловкость также помогают развивать умственные способности.
Это помогает котятам усвоить правила поведения
Многие котята кусаются и царапаются. Игра поможет им понять, какое поведение является приемлемым и неприемлемым, до того, как их когти и зубы окончательно сформируются.
Это поможет снизить уровень тревожности, связанной с новыми условиями.
Время от времени требуется обрезать котенку когти, посещать с ним ветеринарного врача и давать ему лекарства. Правильное воспитание поможет вашему котенку приспособиться к незнакомым условиям и сориентироваться в новых ситуациях без паники и агрессии.
Чувство дома
Обучение котенка не обязательно означает овладение трюками. Речь может идти всего лишь о приучении к лотку или когтеточке, или даже о приучении котенка приходить, услышав свою кличку. Все это может помочь вашему питомцу хорошо себя чувствовать в семье.
- Выберите короткую кличку с небольшим количеством слогов. Это облегчит распознавание для котенка.
- Позовите котенка, чтобы покормить его или поиграть с ним, и повторяйте его кличку в процессе. Такое поощрение поможет вашему питомцу научиться откликаться на свою кличку
- Старайтесь не произносить кличку во время наказания — это вызовет отрицательные ассоциации с ней.
- Произнесите кличку котенка и сразу же дайте ему лакомство.
- Или произнесите имя и киньте котенку бумажный шарик.
- Котята зачастую более восприимчивы, когда голодны, поэтому попробуйте выполнить эти упражнения перед кормлением.
Как приучить котенка к туалетному лотку
Большинство котят учатся пользоваться лотком, наблюдая за матерью. Но если котенок не знает, как пользоваться лотком, ваша задача — научить его. Приучив котенка к лотку до появления у него нежелательного поведения, вы убережете и себя, и его от ненужного стресса.
Отдельный лоток в тихом месте
Разместите туалет для котенка в тихом уголке вашего дома. Если у вас есть другие кошки, позаботьтесь о том, чтобы его лоток стоял отдельно.
Используйте один и тот же наполнитель
Используйте наполнитель, к которому привык котенок. Если вы не уверены в выборе, возможно, придется попробовать несколько вариантов.
Использование лотка после кормления и сна
Сразу после кормления или сна посадите котенка в лоток. Затем, если котенок будет не против, возьмите его лапу и покажите, как копать наполнитель.
Обращайте внимание на движения и реакции вашего питомца
Обязательно следите за котенком в остальное время. Если вам кажется, что котенок хочет в туалет, просто посадите его в лоток.
Избегайте наказаний
Не наказывайте котенка, если он сходил в туалет вне лотка, так как это вызовет негативную ассоциацию.
Почему котенок не использует лоток?
Есть ряд причин, по которым ваш котенок не пользуется лотком. Вот наиболее распространенные из них:
Поддержание чистоты
Важно ежедневно чистить лоток котенка и досыпать свежий наполнитель, чтобы в доме не было неприятных запахов.
Размеры
Возможно, кошачий туалет слишком мал и неудобен для котенка.
Правильное расположение
Если лоток находится в шумном, оживленном месте или слишком близко к мискам с едой и водой, котенок может проявлять беспокойство и не использовать его.
Негативный опыт
Важно не беспокоить котенка и не наблюдать за ним, когда он пользуется лотком, чтобы избежать формирования у него негативных ассоциаций.
Пошаговые инструкции по приучению котенка к когтеточке
Котенок инстинктивно стремится точить когти. Если вы хотите помочь ему следовать своим инстинктам без ущерба для мебели, задумайтесь о приобретении когтеточки и приучении к ней котенка с первых дней его появления в доме.
Коррекция поведения с помощью запахов
Котята обладают невероятно острым обонянием — они различают запахи в 14 раз лучше, чем люди. Если распылить на мебель средство с ароматом цитрусовых, это заставит котенка держаться от нее подальше. И напротив, средство с запахом валерианы или кошачьей мяты, нанесенное на новую когтеточку, заставит кошку проявить к ней интерес.
Превратите использование когтеточки в игру
Чтобы приучить котенка к использованию когтеточки, располагайте на ней его любимые игрушки, завлекайте его в игру, проводя по поверхности перышком, или крепите к когтеточке кусочки различных мягких тканей. Это также поможет котенку хорошо запомнить, где находится когтеточка.
Хвалите котенка, когда он точит когти
В первый раз, когда котенок начнет царапать когтеточку, похвалите и погладьте его. Благодаря этому некоторые впечатлительные котята начинают ассоциировать царапанье с человеческой лаской и похвалой.