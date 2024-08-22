Воспитание котенка

Обучение котенка

Котята обучаются двумя разными способами: за счет подражания действиям матери и за счет нового опыта и поощрений. Хотя котята более независимы, чем щенки, важно с раннего возраста работать над их правильным поведением и учить их правилам совместного проживания с другими людьми и животными.

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Это хорошо сказывается на их физическом и психическом состоянии

Введение в игры с котенком элементов обучения поможет направить его избыточную энергию в правильное русло, а также сохранить здоровье и бодрость. Обучение котенка новым навыкам и упражнения на ловкость также помогают развивать умственные способности.

Преимущества воспитания котенка
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Это помогает котятам усвоить правила поведения

Многие котята кусаются и царапаются. Игра поможет им понять, какое поведение является приемлемым и неприемлемым, до того, как их когти и зубы окончательно сформируются.

Преимущества воспитания котенка
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Это поможет снизить уровень тревожности, связанной с новыми условиями.

Время от времени требуется обрезать котенку когти, посещать с ним ветеринарного врача и давать ему лекарства. Правильное воспитание поможет вашему котенку приспособиться к незнакомым условиям и сориентироваться в новых ситуациях без паники и агрессии.

Преимущества воспитания котенка
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Чувство дома

Обучение котенка не обязательно означает овладение трюками. Речь может идти всего лишь о приучении к лотку или когтеточке, или даже о приучении котенка приходить, услышав свою кличку. Все это может помочь вашему питомцу хорошо себя чувствовать в семье.

Преимущества воспитания котенка

Maine Coon kitten sitting indoors on a cat tree

  • Выберите короткую кличку с небольшим количеством слогов. Это облегчит распознавание для котенка.
  • Позовите котенка, чтобы покормить его или поиграть с ним, и повторяйте его кличку в процессе. Такое поощрение поможет вашему питомцу научиться откликаться на свою кличку
  • Старайтесь не произносить кличку во время наказания — это вызовет отрицательные ассоциации с ней.
  • Произнесите кличку котенка и сразу же дайте ему лакомство.
  • Или произнесите имя и киньте котенку бумажный шарик.
  • Котята зачастую более восприимчивы, когда голодны, поэтому попробуйте выполнить эти упражнения перед кормлением.

Grey and white kitten standing in a litter tray

Как приучить котенка к туалетному лотку

Большинство котят учатся пользоваться лотком, наблюдая за матерью. Но если котенок не знает, как пользоваться лотком, ваша задача — научить его. Приучив котенка к лотку до появления у него нежелательного поведения, вы убережете и себя, и его от ненужного стресса.

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Отдельный лоток в тихом месте

Разместите туалет для котенка в тихом уголке вашего дома. Если у вас есть другие кошки, позаботьтесь о том, чтобы его лоток стоял отдельно.

Приучение котенка к лотку
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Используйте один и тот же наполнитель

Используйте наполнитель, к которому привык котенок. Если вы не уверены в выборе, возможно, придется попробовать несколько вариантов.

Приучение котенка к лотку
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Использование лотка после кормления и сна

Сразу после кормления или сна посадите котенка в лоток. Затем, если котенок будет не против, возьмите его лапу и покажите, как копать наполнитель.

Приучение котенка к лотку
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Обращайте внимание на движения и реакции вашего питомца

Обязательно следите за котенком в остальное время. Если вам кажется, что котенок хочет в туалет, просто посадите его в лоток.

Приучение котенка к лотку
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Избегайте наказаний

Не наказывайте котенка, если он сходил в туалет вне лотка, так как это вызовет негативную ассоциацию.

Приучение котенка к лотку

Почему котенок не использует лоток?

Есть ряд причин, по которым ваш котенок не пользуется лотком. Вот наиболее распространенные из них:

Поддержание чистоты

Важно ежедневно чистить лоток котенка и досыпать свежий наполнитель, чтобы в доме не было неприятных запахов.

Размеры

Возможно, кошачий туалет слишком мал и неудобен для котенка.

Правильное расположение

Если лоток находится в шумном, оживленном месте или слишком близко к мискам с едой и водой, котенок может проявлять беспокойство и не использовать его.

Негативный опыт

Важно не беспокоить котенка и не наблюдать за ним, когда он пользуется лотком, чтобы избежать формирования у него негативных ассоциаций.

Small kitten climbing on a cat tree

Пошаговые инструкции по приучению котенка к когтеточке

Котенок инстинктивно стремится точить когти. Если вы хотите помочь ему следовать своим инстинктам без ущерба для мебели, задумайтесь о приобретении когтеточки и приучении к ней котенка с первых дней его появления в доме.

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Коррекция поведения с помощью запахов

Котята обладают невероятно острым обонянием — они различают запахи в 14 раз лучше, чем люди. Если распылить на мебель средство с ароматом цитрусовых, это заставит котенка держаться от нее подальше. И напротив, средство с запахом валерианы или кошачьей мяты, нанесенное на новую когтеточку, заставит кошку проявить к ней интерес.

Приучения котенка к когтеточке
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Превратите использование когтеточки в игру

Чтобы приучить котенка к использованию когтеточки, располагайте на ней его любимые игрушки, завлекайте его в игру, проводя по поверхности перышком, или крепите к когтеточке кусочки различных мягких тканей. Это также поможет котенку хорошо запомнить, где находится когтеточка.

Приучения котенка к когтеточке
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Хвалите котенка, когда он точит когти

В первый раз, когда котенок начнет царапать когтеточку, похвалите и погладьте его. Благодаря этому некоторые впечатлительные котята начинают ассоциировать царапанье с человеческой лаской и похвалой.

Приучения котенка к когтеточке
Tabby kitten lying down in a cat tree

Почему котенок не использует когтеточку?

Все котята очень разные. Если ваш питомец не использует когтеточку, это может быть связано с тем, что она находится в неправильном месте либо выглядит или пахнет непривлекательно.
Когтеточку следует разместить там, где котенок проводит большую часть времени. Нужно также узнать, как именно котенок любит точить когти о когтеточку. Поднимается ли он на задние лапы? Или предпочитает растянуться на полу? Это наблюдение поможет выбрать когтеточку — вертикальный столбик или коврик вытянутой формы.

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