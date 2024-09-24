Standard Schnauzer adult standing in black and white on a white background

Хотите завести собаку?

Советы и информация, которые помогут вам принять правильное решение для себя и для благополучия вашей будущей собаки.

Setter adult standing in black and white on a white background

Подходит ли вам собака как питомец?

Есть много факторов, которые следует учитывать, планируя завести собаку.

Adult Dachshund lying down on a rug with a black and white cat.

Знакомство собак с кошками и другими питомцами

Adult Golden Retriever walking on a street with adult and child walking behind.

Что нужно знать, прежде чем завести собаку

Adult Dachshund lying down in a living room with people behind.

Обучение детей уходу за собакой

Puppy Beagle running on a sandy beach.

Как ухаживать за собакой

Adult English Cocker Spaniel sitting indoors while a woman grooms its ears.

Расходы на содержание собаки

Chihuahua puppy standing in black and white on a white background

Выбор подходящей собаки

Каждая порода уникальна, поэтому уделите время выбору породы, которая лучше всего подходит вам и вашему образу жизни.

Adult dogs standing outdoors eating from silver bowls.

Как взять собаку из приюта

Puppy Labrador Retriever standing outdoors with two other brown Labrador Retriever puppies

Какую собаку выбрать — чистопородную или смешанной породы?

Puppy and adult Airedale Terrier sitting down in a snowy field.

Что лучше — взять взрослую собаку или купить щенка

Puppy Golden Retriever walking outdoors in grass.

Пошаговые инструкции по покупке щенка

Poodle and Yorkshire Terrier adults sitting in black and white on a white background

Поиск подходящей породы

Чтобы разобраться во всем многообразии пород собак различных размеров, а также определить, какая порода лучше всего подойдет для вашего образа жизни, вы можете воспользоваться нашей системой поиска пород.

Поиск пород

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