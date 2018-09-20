Как ухаживать за собакой

Кормление

Как и в случае с физической нагрузкой, пищевые потребности щенка меняются по мере его роста. Вначале щенков необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, постепенно сокращая количество кормлений до одного или двух раз в день. Размеры и порода собаки также влияют на ее пищевые потребности, так как одни собаки в большей степени предрасположены к нарушениям пищеварения, чем другие. У собаки всегда должен быть доступ к воде. Важно также не перекармливать вашего питомца.

Если вы точно не знаете, какое количество корма необходимо вашей собаке или каким образом разные этапы роста влияют на количество потребляемого корма, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом. Он объяснит, как создать оптимальные условия для роста вашего питомца и как не допустить развития ожирения и повышения нагрузки на формирующиеся суставы.

В основном корм обеспечивает животное энергией, но он также участвует в строительстве клеток организма и поддержании их функционирования, помогая предотвращать нарушения пищеварения, проблемы с кожей, зубами, суставами, а также проблемы, связанные со старением. Питательный корм, отвечающий требованиям здорового питания, содержит правильное количество питательных веществ.

Don't change foods suddenly: To avoid disturbing a puppy’s digestive system when it first comes home, give it the same food as it ate before coming to you. Если вы хотите поменять корм, делайте это осторожно в течение недельного переходного периода, смешивая старый и новый корм в различных пропорциях.

Get the right food for its age: There is special formula for puppies according to age, which is perfectly suited to their growth needs. Чтобы создать оптимальные условия для роста щенка, следуйте рекомендациям ветеринарного врача.

Establish a routine: Dogs are pack animals and need precise hierarchical markers. Кормите щенка каждый день в одном и том же месте и в одно и то же время после того, как вы и ваша семья уже поели. Это позволит ему понять, что вы занимаете доминирующее положение в доме. После кормления по возможности не допускайте, чтобы щенок активно играл в течение одного–двух часов.

Make treats the exception, not the rule: Treats should be an exception to help keep your dog at its ideal weight. Сахар и шоколад запрещены, поскольку шоколад может быть ядовитым для собак. В качестве вознаграждения во время дрессировки животного можно использовать низкокалорийные крокеты.

Уход за шерстью и здоровье

Регулярный уход за шерстью должен войти в привычку. Это поможет поддерживать здоровье кожи и шерсти щенка, а также позволит сблизиться с вашим питомцем. Кроме того, уход за шерстью повышает вероятность обнаружения различных отклонений и патологий (например, заражение внешними паразитами, кожные заболевания или зоны, вызывающие дискомфорт) на ранней стадии. Большинству собак нравятся процедуры по уходу за шерстью, если они к ним привыкли в раннем возрасте. Однако начинать никогда не поздно!

Start dental care young: This way your puppy gets used to having its teeth brushed using a toothbrush and toothpaste specially designed for dogs. Попробуйте чистить зубы щенка несколько раз в неделю.

Book in vaccinations: Вакцинация помогает избежать заражения инфекционными заболеваниями, которые иногда могут оказаться смертельными. Некоторые вакцины являются обязательными, другие же носят рекомендательный характер. Программу вакцинации щенков обычно начинают в возрасте от шести до восьми недель.

Ask your vet about worming: Puppies often have worms, and worming should be carried out every month up until the age of six months, then every six months. Ветеринарный врач составит правильный график дегельминтизации для вашего щенка, которого следует придерживаться.

Ask your vet about protection against fleas: Remember to protect your puppy from fleas and ticks. Чтобы защита подействовала должным образом, необходимо обработать не только собаку, но и среду, в которой содержится животное. Проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.

Consider spaying or neutering your pet: Deciding whether to spay or neuter is an important choice which must be considered carefully. Важно взвесить любые потенциальные преимущества стерилизации или кастрации по сравнению с возможностью получения потомства от вашей собаки в будущем.

Дрессировка

Развивать хорошее поведение и послушание нужно с раннего возраста. Дрессировку щенка следует начинать как можно раньше — в возрасте, когда щенок легче всего обучается.

Для вашего удобства и спокойствия окружающих ваша собака должна усвоить основные правила поведения в обществе. Без колебаний обращайтесь за помощью к специалистам по поводу дрессировки вашей собаки. Существует множество клубов собаководства и школ для щенков, в которых вам окажут необходимую помощь.

House training: When it arrives at your house, your puppy will most likely not be house-trained. Дрессировка требует времени и терпения. Никогда не наказывайте и не ругайте щенка, с которым произошел конфуз. Вместо этого находите способы не допустить возникновения ситуаций, когда щенок ходит в туалет в доме.

Start recall early: Right from the start, pronounce its name slowly and clearly to attract its attention and associate its name to each command. Дождитесь момента, когда щенок насторожен, чтобы ему было легче отреагировать, и подзовите питомца, чтобы выработать навык послушания.

Gradually get them used to the car: Get your puppy used to going in the car from an early age, so that it doesn’t worry it. Прежде чем отправиться в длительную поездку, совершите несколько коротких поездок вместе со щенком.

Когда у вас появляется щенок, необходимо принимать во внимание большое количество информации о содержании, воспитании и уходе за ним, включая все изначальные нюансы, необходимые для обеспечения физического и эмоционального здоровья вашего питомца. Однако если с самого начала все делать правильно, вам и вашей собаке будет намного легче в дальнейшем. В случае каких-либо сомнений вы можете обратиться за советом и поддержкой к ветеринарному врачу.