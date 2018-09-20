Что нужно знать, прежде чем завести собаку
Существует множество вопросов, ответы на которые способны повлиять не только на то, заведете ли вы взрослую собаку или щенка, но и на то, какую собаку вы заведете и решите ли вы обратиться в приют или к заводчику. Главный из всех этих вопросов: позволит ли ваш образ жизни завести собаку, и, если для этого потребуются какие-либо изменения, готовы ли вы к ним?
Вопросы, на которые следует ответить, прежде чем заводить собаку:
- Есть ли у вас дети? Если да, то сколько им лет? Возможно, вам потребуется время, чтобы научить маленьких детей тому, как следует вести себя с собакой. Также нужно подумать, где собака будет проводить время, когда вас нет рядом, поскольку маленьких детей не следует оставлять наедине с животными.
- У вас есть другие домашние животные? Если да, как они могут отреагировать на появление собаки? Знакомство ваших питомцев с собакой должно происходить постепенно.
- У вас есть сад? Если да, безопасен ли он? Проверьте, нет ли отверстий в заборе, ядовитых растений и других источников опасности. Если у вас нет сада, где собака сможет гулять?
- У вас полный рабочий день? Если да, будете ли вы отсутствовать весь день и сможет ли кто-то другой ухаживать за собакой в течение дня, например дрессировать ее, выводить на прогулку и следить за тем, чтобы у нее всегда была вода?
- Часто ли вы путешествуете? Если да, будет ли собака ездить с вами и как вы планируете выходить из ситуации, если ее нельзя будет взять с собой?
- Достаточно ли ваших финансовых возможностей для удовлетворения потребностей собаки, включая необходимость покупки корма, оплаты услуг ветеринарного врача и груминга?
Есть ли у вас время для щенка?
Один из самых важных вопросов, которые нужно задать себе: есть ли у вас время, чтобы ухаживать за щенком и воспитывать его? Щенку требуется много заботы и внимания: вы должны правильно воспитывать его и следить за тем, чтобы он не причинил себе вред.
Например:
- Щенкам нужна поддержка в период адаптации к новому дому. По мере роста им постоянно нужна физическая активность. Если вас не бывает дома целый день, возможно, вам не следует заводить щенка.
- Дрессировку щенка следует начинать как можно раньше — в возрасте, когда щенок легче всего обучается. Этот процесс может быть весьма длительным и требующим постоянного закрепления, но конечный результат окупится сполна.
- Когда собака только появится в вашем доме, вам нужно будет находиться рядом с ней, чтобы регулярно кормить ее и приучать к туалету.
- Поскольку щенок полон энергии и интересуется всем, что происходит вокруг, ему нужно часто играть, что потребует с вашей стороны должной заботы, внимания и планирования. Например, время от времени щенок должен играть с другими собаками — это поможет ему получить навыки социализации.
Безопасны ли для собаки условия ее содержания в вашем доме?
Не существует единого типа условий, подходящего для содержания собаки. Возможно, у вас есть другие домашние животные или дети, которых необходимо принимать во внимание. Вы можете жить в городе, в загородной местности, в квартире или доме. Независимо от особенностей условий содержания собаки, важно, чтобы они были безопасны для вашего питомца.
Щенки очень восприимчивы к происходящему вокруг, и отрицательный опыт будет иметь длительный эффект. Современная среда обитания собак часто ограничивается городскими условиями, а жизнь в городе предполагает воздействие многочисленных, повторяющихся и зачастую интенсивных визуальных и слуховых раздражителей. Крайне важно, чтобы окружающая вашего щенка обстановка не ассоциировалась у него с испугом или какими-либо неприятными ощущениями.
Городская жизнь может быть чрезвычайно насыщена впечатлениями, но для щенка сила воздействия окружающей обстановки может оказаться чрезмерной. Вам следует потратить время на то, чтобы постепенно познакомить вашего питомца с условиями окружающей среды, а также с многочисленными ситуациями, с которыми ему придется сталкиваться в дальнейшей жизни: автомобили, эскалаторы, лифты, поезда, трамваи или автобусы и многое другое.
Кроме того, щенок должен научиться оставаться один дома на все более длительные периоды времени. При этом он не должен пугаться, создавать беспорядок или скулить.
Необходимо принять во внимание следующие источники опасности:
- открытые электрические шнуры;
- любые места, где щенок может застрять или упасть, например окна, балконы или лестницы;
- легкодоступные токсичные вещества, в том числе чистящие средства, жидкость для электронных сигарет, лекарства, химические удобрения, гербициды и инсектициды; опасность представляют и острые инструменты;
- дыры и щели в саду, через которые щенок может убежать на улицу, ядовитые растения.
- Ядовитые растения, такие как фикус, цикламен, падуб, омела, филодендрон, алоэ, нарцисс, гиацинт, ирис, азалия, рододендрон, олеандр и душистый горошек.
Если вы приняли решение завести собаку, у вас появится четвероногий друг на долгие годы, общение с которым доставит вам много радости. Уверенность в том, что ваш дом и образ жизни соответствуют потребностям вашей собаки в безопасности и сохранении здоровья имеет большое значение для создания благоприятных условий для успешной и счастливой совместной жизни с вашем питомцем.
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