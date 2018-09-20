Безопасны ли для собаки условия ее содержания в вашем доме?

Не существует единого типа условий, подходящего для содержания собаки. Возможно, у вас есть другие домашние животные или дети, которых необходимо принимать во внимание. Вы можете жить в городе, в загородной местности, в квартире или доме. Независимо от особенностей условий содержания собаки, важно, чтобы они были безопасны для вашего питомца.

Щенки очень восприимчивы к происходящему вокруг, и отрицательный опыт будет иметь длительный эффект. Современная среда обитания собак часто ограничивается городскими условиями, а жизнь в городе предполагает воздействие многочисленных, повторяющихся и зачастую интенсивных визуальных и слуховых раздражителей. Крайне важно, чтобы окружающая вашего щенка обстановка не ассоциировалась у него с испугом или какими-либо неприятными ощущениями.

Городская жизнь может быть чрезвычайно насыщена впечатлениями, но для щенка сила воздействия окружающей обстановки может оказаться чрезмерной. Вам следует потратить время на то, чтобы постепенно познакомить вашего питомца с условиями окружающей среды, а также с многочисленными ситуациями, с которыми ему придется сталкиваться в дальнейшей жизни: автомобили, эскалаторы, лифты, поезда, трамваи или автобусы и многое другое.

Кроме того, щенок должен научиться оставаться один дома на все более длительные периоды времени. При этом он не должен пугаться, создавать беспорядок или скулить.

Необходимо принять во внимание следующие источники опасности:

открытые электрические шнуры;

любые места, где щенок может застрять или упасть, например окна, балконы или лестницы;

легкодоступные токсичные вещества, в том числе чистящие средства, жидкость для электронных сигарет, лекарства, химические удобрения, гербициды и инсектициды; опасность представляют и острые инструменты;

дыры и щели в саду, через которые щенок может убежать на улицу, ядовитые растения.

Ядовитые растения, такие как фикус, цикламен, падуб, омела, филодендрон, алоэ, нарцисс, гиацинт, ирис, азалия, рододендрон, олеандр и душистый горошек.

Если вы приняли решение завести собаку, у вас появится четвероногий друг на долгие годы, общение с которым доставит вам много радости. Уверенность в том, что ваш дом и образ жизни соответствуют потребностям вашей собаки в безопасности и сохранении здоровья имеет большое значение для создания благоприятных условий для успешной и счастливой совместной жизни с вашем питомцем.