Породы собак, которые хорошо ладят с детьми

Выбор породы собаки зависит от ряда факторов, включая ваш образ жизни. Некоторые породы известны особыми чертами характера и поведения, которые также играют роль в принятии решения, в том числе умением ладить с детьми. Тем не менее у каждого животного свой собственный характер, поэтому особенности породы не могут служить единственным определяющим фактором.

Породы собак можно классифицировать как мелкие, средние, крупные и очень крупные, но мелкие размеры собаки не всегда означают, что за ней будет легче ухаживать. Стоит рассмотреть общий характер породы, а также оценить ее размеры и уровень энергии. If you have children with allergies you may also be looking for a hypo-allergenic breed.

Некоторые из наиболее популярных семейных пород собак:

Золотистый ретривер. Уверенные, умные, добрые, преданные и терпеливые ретриверы любят играть с детьми, но им нужны большие физические нагрузки и много места на свежем воздухе.

Лабрадоры ретриверы. Лабрадоры ретриверы, известные своим кротким нравом, десятилетиями были одной из самых популярных пород собак. Им нужно много физической активности, чтобы предотвратить набор веса.

Бульдоги. Если вы ищете менее энергичную собаку, обратите внимание на бульдогов. Это преданные и спокойные собаки, что делает их прекрасными компаньонами для семей.

Бигли. Порода, которая создана для дружбы. Бигли известны своим дружелюбным и любящим характером.

Гаванская болонка. Крайне привязчивые гаванские болонки — это игривые уравновешенные небольшие собаки, которые известны своим кротким отношением к детям.

Пудели. A hypo-allergenic breed, poodles come in large and miniature sizes and are highly intelligent dogs. Они, как правило, послушны и отзывчивы, но их шерсти требуется тщательный уход.

Собаки могут быть чрезвычайно любящими и заботливыми членами семьи, прекрасными товарищами для детей. С самого начала расскажите детям о потребностях их нового питомца и необходимости заботиться о собаке, чтобы создать счастливую и безопасную среду для вашей новой собаки и ваших детей.