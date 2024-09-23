Golden Retriever adult standing in black and white on a white background

Забота о здоровье вашей собаки

Чем больше вы будете знать о потребностях вашей собаки, которые связаны с питанием и особенностями здоровья, тем лучше вы сможете позаботиться о ней. Ниже вы можете ознакомиться со статьями, информацией и различными руководствами по этой теме.
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Идеальное начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений в ее организме, а также время интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
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Узнайте больше о породах собак

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Dachshund puppy jumping in black and white on a white background
Labrador Retriever puppy crouching playing in black and white on a white background

Хотите завести собаку?

Перед тем как завести собаку, вам нужно многое узнать.
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Подберите правильный корм для вашей собаки

Каждый продукт разрабатывается с учетом пищевых потребностей, связанных с особенностями здоровья вашей собаки, в соответствии с ее размерами, породой, возрастом и образом жизни.
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Yorkshire Terrier adult black and white on a white background

Питание, учитывающее индивидуальные потребности

Наша работа основана на всестороннем и постоянно развивающемся и дополняющемся изучении основ здоровья и правильного питания животных.
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English Setter puppy sitting in black and white on a white background

Советы по здоровью вашей собаки

Советы о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.
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