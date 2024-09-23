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Миниатюрные

- для собак весом до 4 кг
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Мелкие

- для собак весом от 5 до 10 кг
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Средний

- для собак весом от 11 до 25 кг
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Крупные

- для собак весом от 26 до 44 кг
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Очень крупные

- для собак весом более 45 кг
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