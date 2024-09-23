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Получите экспертную информацию о темпераменте и потребностях собак более чем 300 пород. Прокрутите страницу или воспользуйтесь поиском, чтобы найти нужную вам породу.
Миниатюрные- для собак весом до 4 кг
Мелкие- для собак весом от 5 до 10 кг
Средний- для собак весом от 11 до 25 кг
Крупные- для собак весом от 26 до 44 кг
Американская акита
Английский пойнтер
Английский фоксхаунд
Англо-французская трехцветная гончая большая
Аргентинский дог
Афганская борзая
Бассет хаунд
Белая швейцарская овчарка
Билли
Бладхаунд
Боксер
Большая англо-французская бело-черная гончая
Большая англо-французская рыже-пегая гончая
Большая голубая гасконская гончая
Большая швейцарская горная собака
Очень крупные- для собак весом более 45 кг
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