Здоровье и благополучие кошки

Советы, статьи и информация, разъясняющие, как правильно ухаживать за кошкой.
36 статей

Norwegian Forest Cat sitting in a kitchen eating from a feeding bowl

Руководство по смене корма для кошки

British Shorthair cat lying down on a white rug next to a feeding bowl

Влажный или сухой корм — что выбрать для кормления кошки

Adult cat lying down on a carpet surrounded by grey blankets.

​Как распознать стресс у кошек

Maine Coon and British Shorthair adults sitting down in black and white on a white background

Уникальные породные потребности, связанные с особенностями здоровья

Узнайте о породных потребностях, связанных с особенностями здоровья, и о том, как обеспечить собаке определенной породы качественный уход.

Найдите породу Вашей кошки

Здоровье пищеварительной системы

Adult cat lying down indoors on a cream blanket.

Профилактика нарушения пищеварения у кошек

Adult cat sitting down indoors on a wooden floor eating from a red bowl.

Как питание поддерживает пищеварение кошек

Adult cat standing in a vets office eating from a silver bowl.

Восстановительное питание для кошки в послеоперационный период

Adult cat lying down indoors on a white blanket.

​Симптомы нарушений пищеварения у кошки

Adult cat sitting down outside in a garden next to a silver bowl.

Распространенные нарушения пищеварения у кошек

Adult Siamese standing indoors eating from a yellow bowl.

​От чего зависит здоровье пищеварительной системы кошки?

Ageing cat lying down asleep on a cushion.

​Какие продукты токсичны для моей кошки?

Старение

Ageing cat standing indoors eating from a red bowl.

Пищевые потребности пожилых кошек

Ageing cat lying down indoors on the carpet.

​Уход за кошкой в конце жизни

Ageing cat sitting down being examined by a vet.

​Распространенные заболевания у пожилых кошек

Ageing cat lying down asleep on a cushion.

​Как ухаживать за стареющей кошкой

Ageing cat lying down outside.

Как пожилой возраст влияет на кошек

Здоровье мочевыделительной системы

Adult cat lying down indoors.

Недержание мочи у кошек

Adult cat standing indoors next to a silver bowl.

​Как питание влияет на здоровье мочевыделительной системы вашей кошки

Adult cat lying down on an examination table being checked over by a vet.

​Как лечить кошку с заболеванием мочевыделительной системы

Adult cat lying down indoors on a dark wooden floor.

Заболевания мочевого пузыря у кошек

Здоровье кожи и шерсти

Adult British Shorthair sitting down indoors scratching itself.

Почему у моей кошки кожный зуд?

Cat lying down indoors

Перхоть и сухая кожа у кошек

Adult cat sitting outside in long grass scratching its chin.

Кожные аллергии у кошек

Adult Norwegian Forest Cat standing in a kitchen next to two silver bowls.

Как питание влияет на здоровье кожи вашей кошки

Adult cat sitting outside scratching its ear.

Распространенные заболевания кожи у кошек

Adult cat lying down looking at a grooming brush with white hair on it.

У моей кошки выпадает шерсть

Нормальный вес

Ginger cat lying on the floor playing with a cat toy

​Поддержание нормального веса вашей кошки

Adult Russian running outside on long grass.

Как помочь кошке сбросить вес

Adult cat sitting down indoors eating from a silver bowl.

Как помочь кошке набрать вес

Adult Maine Coon lying down on an examination table being checked over by a vet.

Сколько должна весить кошка?

Adult Scottish Straight sitting on an examination table being checked over by a vet.

Факторы риска для здоровья, связанные с избыточным весом и ожирением у кошек

Adult Abyssinian standing indoors looking away from a white bowl.

Почему моя кошка теряет вес?

Kitten playing with a red ball

Как помочь котенку оставаться в форме

Общее благополучие

Cat lying down on a scratching tree

Как ухаживать за котенком или кошкой

Two adult cats walking together in a field.

​Как взять кошку из приюта

Adult cat standing next to a kitten licking its ear.

Что лучше — взять взрослую кошку или купить котенка?

Adult Norwegian Forest Cat walking across a rug in a living room.

Приобретение кошки: информация к размышлению

Kitten cat lying down indoors on top of a cat tree.

Расходы на содержание кошки

Adult British Shorthair lying down indoors on a windowsill.

Какую кошку выбрать — чистокровной или смешанной породы?

Adult cat lying down on a carpet surrounded by grey blankets.

​Как распознать стресс у кошек

Maine Coon kitten sitting in black and white on a white background

Поиск ветеринарного врача

Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей кошки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.

Искать рядом со мной
Abyssinian adult sitting in black and white on white background

Питание, учитывающее индивидуальные потребности

Наша работа основана на всестороннем и постоянно развивающемся и дополняющемся изучении основ здоровья и правильного питания животных.
Узнайте больше

Поставьте лайк и поделитесь этой страницей