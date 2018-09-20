Как питание влияет на здоровье мочевыделительной системы вашей кошки
Многие кошки в различных регионах мира страдают заболеваниями нижнего отдела мочевыводящих путей, причем зачастую выявить их причину не представляется возможным. Это может оказать значительное воздействие на общее состояние здоровья вашей кошки, поэтому очень важно понять, каким образом вы можете поддерживать здоровье и работу мочевыделительной системы животного.
Почему здоровье мочевыделительной системы кошки играет важную роль?Мочевыделительная система кошки, включающая почки и мочевой пузырь, предназначена для фильтрации и выведения токсинов из организма. Если возникают проблемы с почками, процессы выведения нарушаются. Заболевания мочевого пузыря могут быть связаны с развитием воспалительных реакций, образованием камней и, при самом неблагоприятном сценарии, с закупоркой мочевыводящих путей. Эти заболевания могут вызвать чувство дискомфорта и отрицательно повлиять на общее состояние здоровья кошки.
Какие заболевания мочевыделительной системы встречаются у кошек?
У кошек часто развиваются заболевания нижнего отдела мочевыводящих путей, которые могут быть вызваны различными причинами.
Мочекаменная болезнь — это образование в мочевыделительной системе кошки кристаллов или камней. Чаще всего эти процессы происходят в мочевом пузыре. Причиной заболевания становится кристаллизация минеральных веществ, естественным образом присутствующих в организме кошки, если они не выводятся должным образом мочевыделительной системой или если их содержание в моче превышает норму. Для животных с очень концентрированной мочой риск заболевания также повышается. Камни могут вызвать воспаление или даже препятствовать оттоку мочи.
Кроме того, у кошек иногда также развиваются воспалительные процессы, не связанные с образованием камней или инфекцией. Причины возникновения таких воспалительных реакций часто остаются неизвестными. В таких случаях говорят об «идиопатическом заболевании» (то есть о заболевании неясного происхождения).
Урологические заболевания могут быть связаны также с бактериальными инфекциями, приводящими к раздражению тканей мочевыводящих путей, реже — с образованием опухолей или слизистых пробок.
Почему у кошек развиваются заболевания мочевыделительной системы?
Предки кошек — пустынные млекопитающие, и их потребность в воде была низкой. Это основополагающее инстинктивное поведение является ключевым фактором предрасположенности кошек к заболеваниям мочевыделительной системы, поскольку они часто пьют меньше и совершают мочеиспускание реже, чем необходимо для их нового образа жизни в качестве домашних питомцев в современной среде.
Однако на вероятность развития заболеваний мочевыделительной системы могут влиять и другие факторы. У кошек, страдающих избыточным весом или ожирением, чаще возникают цистит (воспаление мочевого пузыря), мочекаменная болезнь и закупорка мочевыводящих путей. Стерилизация также повышает риск образования камней в мочевыводящих путях.
На возникновение у кошек идиопатического цистита (заболевания, причина которого не ясна) могут повлиять один или несколько факторов, в том числе стресс, малоподвижный образ жизни или постоянное содержание в помещении, обстановка, не стимулирующая физическую активность животного, и даже лоток, установленный в неудобном или труднодоступном месте.
Как питание помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы у кошек?
Если состояние вашей кошки требует неотложной помощи, например у нее мочевые камни, первое, что сделает ветеринарный врач, — это предложит наиболее подходящий метод лечения, медикаментозный или хирургический. После этого врач может предложить внести изменения в рацион вашей кошки, чтобы поддерживать здоровье мочевыделительной системы.
Питание кошки может поддерживать здоровье мочевыделительной системы, создавая благоприятную внутреннюю среду, в которой снижается вероятность образования камней. Кроме того, питание может способствовать более частому мочеиспусканию, что обеспечит постоянное промывание мочевыводящих путей. Если у вашей кошки есть камни, специальная диета может помочь предотвратить дальнейшее образование камней.
Влажный корм содержит большое количество воды, что также может способствовать более частому мочеиспусканию. Некоторые ветеринарные диеты специально разработаны для того, чтобы разбавлять мочу снижать в ней содержание минеральных солей.
Если поведение вашей кошки, связанное с мочеиспусканием, изменилось, обязательно покажите ее ветеринарному врачу, чтобы он порекомендовал вам, как лучше действовать в такой ситуации. Кроме того, помните, что у кошки всегда должен быть доступ к большому количеству свежей и чистой питьевой воды. Это необходимо для поддержания здоровья ее мочевыделительной системы.
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