​Как питание влияет на здоровье мочевыделительной системы вашей кошки

Многие кошки в различных регионах мира страдают заболеваниями нижнего отдела мочевыводящих путей, причем зачастую выявить их причину не представляется возможным. Это может оказать значительное воздействие на общее состояние здоровья вашей кошки, поэтому очень важно понять, каким образом вы можете поддерживать здоровье и работу мочевыделительной системы животного.

Почему здоровье мочевыделительной системы кошки играет важную роль?

Какие заболевания мочевыделительной системы встречаются у кошек?

Мочевыделительная система кошки, включающая почки и мочевой пузырь, предназначена для фильтрации и выведения токсинов из организма. Если возникают проблемы с почками, процессы выведения нарушаются. Заболевания мочевого пузыря могут быть связаны с развитием воспалительных реакций, образованием камней и, при самом неблагоприятном сценарии, с закупоркой мочевыводящих путей. Эти заболевания могут вызвать чувство дискомфорта и отрицательно повлиять на общее состояние здоровья кошки.

У кошек часто развиваются заболевания нижнего отдела мочевыводящих путей, которые могут быть вызваны различными причинами.

Мочекаменная болезнь — это образование в мочевыделительной системе кошки кристаллов или камней. Чаще всего эти процессы происходят в мочевом пузыре. Причиной заболевания становится кристаллизация минеральных веществ, естественным образом присутствующих в организме кошки, если они не выводятся должным образом мочевыделительной системой или если их содержание в моче превышает норму. Для животных с очень концентрированной мочой риск заболевания также повышается. Камни могут вызвать воспаление или даже препятствовать оттоку мочи.

Кроме того, у кошек иногда также развиваются воспалительные процессы, не связанные с образованием камней или инфекцией. Причины возникновения таких воспалительных реакций часто остаются неизвестными. В таких случаях говорят об «идиопатическом заболевании» (то есть о заболевании неясного происхождения).

Урологические заболевания могут быть связаны также с бактериальными инфекциями, приводящими к раздражению тканей мочевыводящих путей, реже — с образованием опухолей или слизистых пробок.