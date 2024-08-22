При выборе ингредиентов мы обращаем особое внимание на содержание в них ценных питательных веществ и пользу, которую они могут принести здоровью животных. В связи с этим мы используем только мясо и рыбу, пригодные для употребления в пищу человеком. Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы закупать сырье у аккредитованных поставщиков в хозяйствах, расположенных поблизости от наших заводов. Это способствует развитию местной экономики, обеспечивает свежесть сырья и снижает количество вредных выбросов в атмосферу.