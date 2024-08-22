Качество и пищевая безопасность как абсолютные приоритеты
В своей деятельности по всему миру на протяжении пятидесяти лет компания Royal Canin отводит приоритетную роль пищевой ценности и безопасности продукции. Благодаря пристальному вниманию к каждой детали мы разрабатываем максимально эффективное здоровое питание для домашних животных, учитывающее их индивидуальные потребности.
Контроль качества и пищевой безопасности продуктов ROYAL CANIN
Высочайшие стандарты производства позволяют Royal Canin обеспечивать качество и безопасность продукции в любой стране мира.
Глобальные процедуры закупок
Our specialist buyers worldwide use the same selection and purchasing processes for raw materials. Это гарантирует, что все наши продукты в равной степени соответствуют высоким стандартам в области питания.
Цепи поставок
Многие наши поставщики являются долгосрочными партнерами. Регулярный углубленный аудит всех поставщиков обеспечивает точное соответствие качества сырья, которое мы используем на наших предприятиях по всему миру, нашим спецификациям.
Постоянное проведение тестов
Every single shipment is checked before entering our production centres worldwide, and all of those facilities are equipped with state-of-the-art testing labs. Those labs analyse nutritional quality and food safety indicators such as mycotoxins and oxidisation.
Стабильное качество
Все 1800 операторов наших производственных линий в разных уголках мира следуют одним и тем же технологическим инструкциям, обеспечивая повсюду единый уровень качества.
Систематический контроль качества
В процессе производства наша продукция проходит десять различных процедур контроля качества, обеспечивающих ее соответствие спецификациям и стандартам отслеживаемости. Кроме того, каждый год в наших лабораториях по всему миру проводится около полумиллиона анализов.
Партнеры по дистрибуции
Все наши дистрибьюторы должны соблюдать стандарты безопасности и логистики, принятые в нашей компании. Чтобы обеспечить соответствие стандартам, мы регулярно проверяем их условия складирования и транспортировки.
Гарантия качества
Эти строгие стандарты контроля позволяют гарантировать оптимальное качество, безопасность и высокую пищевую ценность наших продуктов.
Качественное сырье
При выборе ингредиентов мы обращаем особое внимание на содержание в них ценных питательных веществ и пользу, которую они могут принести здоровью животных. В связи с этим мы используем только мясо и рыбу, пригодные для употребления в пищу человеком. Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы закупать сырье у аккредитованных поставщиков в хозяйствах, расположенных поблизости от наших заводов. Это способствует развитию местной экономики, обеспечивает свежесть сырья и снижает количество вредных выбросов в атмосферу.
Строгий отбор поставщиков
При отборе поставщиков мы руководствуемся самыми строгими критерями, позволяющими убедиться, что поставщик действительно соответствует нашим передовым стандартам качества и безопасности. Обязательная часть отбора — тщательная оценка качества сырья, в том числе его пищевой ценности, соблюдения правил отслеживаемости и соответствия принципам устойчивого развития.
Полностью отслеживаемые ингредиенты
100% поступающего сырья подвергается анализу, образец каждого сырьевого материала хранится в течение двух лет. Это позволяет отслеживать сырье на всем пути вплоть до его происхождения в течение всего срока годности продукта.
Для устойчивого будущего
Устойчивое развитие занимает центральное место в ежедневной работе Royal Canin.
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