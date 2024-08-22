Качество и пищевая безопасность как абсолютные приоритеты

В своей деятельности по всему миру на протяжении пятидесяти лет компания Royal Canin отводит приоритетную роль пищевой ценности и безопасности продукции. Благодаря пристальному вниманию к каждой детали мы разрабатываем максимально эффективное здоровое питание для домашних животных, учитывающее их индивидуальные потребности.

Контроль качества и пищевой безопасности продуктов ROYAL CANIN

Высочайшие стандарты производства позволяют Royal Canin обеспечивать качество и безопасность продукции в любой стране мира.

Royal Canin factory behind trees

Глобальные процедуры закупок

Our specialist buyers worldwide use the same selection and purchasing processes for raw materials. Это гарантирует, что все наши продукты в равной степени соответствуют высоким стандартам в области питания.

Two workers stood outside a factory checking a clipboard

Цепи поставок

Многие наши поставщики являются долгосрочными партнерами. Регулярный углубленный аудит всех поставщиков обеспечивает точное соответствие качества сырья, которое мы используем на наших предприятиях по всему миру, нашим спецификациям.

Two men stood outdoors shaking hands in front of green crops

Постоянное проведение тестов

Every single shipment is checked before entering our production centres worldwide, and all of those facilities are equipped with state-of-the-art testing labs. Those labs analyse nutritional quality and food safety indicators such as mycotoxins and oxidisation.

A lab worker wearing blue latex gloves carrying out tests

Стабильное качество

Все 1800 операторов наших производственных линий в разных уголках мира следуют одним и тем же технологическим инструкциям, обеспечивая повсюду единый уровень качества.

A man measuring kibbles to check consistency

Систематический контроль качества

В процессе производства наша продукция проходит десять различных процедур контроля качества, обеспечивающих ее соответствие спецификациям и стандартам отслеживаемости. Кроме того, каждый год в наших лабораториях по всему миру проводится около полумиллиона анализов.

A man in a factory checking the quality of packaging

Партнеры по дистрибуции

Все наши дистрибьюторы должны соблюдать стандарты безопасности и логистики, принятые в нашей компании. Чтобы обеспечить соответствие стандартам, мы регулярно проверяем их условия складирования и транспортировки.

A forklift truck carrying a stack of products through a warehouse

Гарантия качества

Эти строгие стандарты контроля позволяют гарантировать оптимальное качество, безопасность и высокую пищевую ценность наших продуктов.

Rows of kibble samples being taken to allow for quality testing
A school of fish swimming in the sea

Качественное сырье

При выборе ингредиентов мы обращаем особое внимание на содержание в них ценных питательных веществ и пользу, которую они могут принести здоровью животных. В связи с этим мы используем только мясо и рыбу, пригодные для употребления в пищу человеком. Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы закупать сырье у аккредитованных поставщиков в хозяйствах, расположенных поблизости от наших заводов. Это способствует развитию местной экономики, обеспечивает свежесть сырья и снижает количество вредных выбросов в атмосферу.

A woman in a factory checking a clipboard

Строгий отбор поставщиков

При отборе поставщиков мы руководствуемся самыми строгими критерями, позволяющими убедиться, что поставщик действительно соответствует нашим передовым стандартам качества и безопасности. Обязательная часть отбора — тщательная оценка качества сырья, в том числе его пищевой ценности, соблюдения правил отслеживаемости и соответствия принципам устойчивого развития.

A selection of samples in beakers

Полностью отслеживаемые ингредиенты

100% поступающего сырья подвергается анализу, образец каждого сырьевого материала хранится в течение двух лет. Это позволяет отслеживать сырье на всем пути вплоть до его происхождения в течение всего срока годности продукта.

German shepherd puppy sitting in black and white on a white background

Для устойчивого будущего

Устойчивое развитие занимает центральное место в ежедневной работе Royal Canin.

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Russian Blue Adult sitting in black and white on a white background

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