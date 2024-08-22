Нормальный вес начинается со здоровых привычек
Нормальный вес — это не только килограммы
Взвешивание собаки — не единственный способ проверить, страдает ли она избыточным весом. Вы можете узнать, нормальный ли вес у вашей собаки, с помощью определения балльной оценки упитанности, предварительно обратившись к своему ветеринарному врачу за пошаговой инструкцией.
Активность — залог здоровья
Физическая активность необходима для постоянного развития и поддержания нормального веса собаки. Необходимый уровень физических нагрузок зависит от возраста, веса и породы.
Здоровые порции меньше, чем вы думаете
Многие владельцы собак считают, что их питомцам нужно больше корма, чем на самом деле. В результате многих собак перекармливают, провоцируя прибавление веса и появление других проблем со здоровьем.
Здоровый рост продолжается всю жизнь
Сбросить вес труднее, чем предотвратить его прибавление, поэтому важно, чтобы здоровые привычки и поведение закладывались с первого дня.
Успешное поддержание здоровой формы — это не столько достижение «идеального веса», сколько предотвращение набора лишнего. Но если не изменить плохие привычки навсегда, долгосрочная коррекция веса не принесет результатов.
Найдите ветеринарного врача
Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей собаки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.