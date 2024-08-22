Нормальный вес начинается со здоровых привычек

Нормальный вес — залог общего здоровья и благополучия собаки. Вот четыре простых способа поддерживать нормальный вес и здоровье собаки.
Golden Retriever adult in black and white with Body Conditioning Score illustration

Нормальный вес — это не только килограммы

Взвешивание собаки — не единственный способ проверить, страдает ли она избыточным весом. Вы можете узнать, нормальный ли вес у вашей собаки, с помощью определения балльной оценки упитанности, предварительно обратившись к своему ветеринарному врачу за пошаговой инструкцией.

Здоровая форма тела
Golden Retriever adult playing in black and white with a red ball with a stop watch illustration behind

Активность — залог здоровья

Физическая активность необходима для постоянного развития и поддержания нормального веса собаки. Необходимый уровень физических нагрузок зависит от возраста, веса и породы.

Здоровая физическая активность
Golden Retriever adult in black and white eating from a red bowl

Здоровые порции меньше, чем вы думаете

Многие владельцы собак считают, что их питомцам нужно больше корма, чем на самом деле. В результате многих собак перекармливают, провоцируя прибавление веса и появление других проблем со здоровьем.

Здоровые порции
Labrador Retriever puppy in black and white lying down in front of a growth curve illustration

Здоровый рост продолжается всю жизнь

Сбросить вес труднее, чем предотвратить его прибавление, поэтому важно, чтобы здоровые привычки и поведение закладывались с первого дня.

Здоровый рост

Успешное поддержание здоровой формы — это не столько достижение «идеального веса», сколько предотвращение набора лишнего. Но если не изменить плохие привычки навсегда, долгосрочная коррекция веса не принесет результатов.

Александр Дж. Герман, профессор ветеринарии для мелких животных в компании Royal Canin, руководитель клиники Royal Canin по коррекции веса, Ливерпульский университет, Великобритания
Jack Russel Terrier adult standing in black and white on a white background

Найдите ветеринарного врача

Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей собаки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.

Искать рядом со мной